Stiri pe aceeasi tema

- Programul ERASMUS+ al Uniunii Europene iși propune sa incurajeze dezvoltarea competențelor și a capacitații de inserție profesionala și sa ofere noi oportunitați de educație, formare și stagii pentru tineri, alocand acestui obiectiv suma de 14,7 miliarde euro, pentru perioada 2014-2020. Proiectul de…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a participat marti, la Bruxelles, la ceremonia prilejuita de sarbatorirea a 15 ani de la infiintarea Agentiei Europene de Aparare, el evidentiind in context relatia excelenta de colaborare cu EDA avuta pe perioada detinerii de catre Romania a presedintiei…

- Ambasada Rusiei la Bucuresti a publicat, luni, o postare pe Facebook in care il compara pe ministrul Apararii, Gabriel Leș, cu un fost secretar american al apararii, James Forrestal, care s-a sinucis in primii ani ai razboiului rece intr-un spital de psihiatrie strigand ”vin rușii”. Ministrul Apararii…

- Oficiali ai NATO si ai Uniunii Europene, reprezentanti ai institutiilor cu responsabilitati in domeniul relatiilor externe si securitatii nationale si invitati din zona academica au participat, in perioada 12 14 iunie, la conferinta internationala "Black Sea and Balkans Security Forum", ce se desfasoara…

- * Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat vineri, la conferinta internationala "Black Sea and Balkans Security Forum" ce se desfasoara in statiunea Mamaia, ca evolutia securitatii in regiunea Marii Negre presupune ingrijorari serioase, cea mai mare ingrijorare fiind Rusia. "Atitudinea…

- Ministrul Apararii Naționale, satmareanul Gabriel Leș a participat astazi (14 iunie) la conferința internaționala Black Sea and Balkans Security Forum, care a avut loc la Mamaia. „Am prezentat o evaluare a situatiei de securitate din zona Marii Negre, apreciind ca evolutia acesteia poate fi ingrijoratoare…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bihor anunța ca recruteaza candidati pentru concursurile de admitere – sesiunea 2019 si ianuarie 2020, la institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), pentru arma „Pompieri” si la institutiile de invatamant ale Ministerului…

- Ziua de 9 Mai a fost marcata joi printr-o ceremonie de depunere de coroane de flori la Monumentul Eroilor Patriei din al Doilea Razboi Mondial, aflat la Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" din Bucuresti, la care au participat ministrul Apararii, Gabriel Les si ministrul Justitiei, Ana Birchall.…