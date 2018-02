Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va avea, joi, la intoarcerea din Japonia, o discutie cu premierul Viorica Dancila, privind situatia din DNA. Ministrul a fost chemat de urgenta in Romania pentru a lua masuri privind conducerea institutiei.

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD va avea loc de la ora 16.00. Liderul PSD, Liviu Dragnea, spunea ca in sedinta CExN va fi facuta evaluarea activitatii celor 135 de secretari de stat.Liviu Dragnea declara, dupa sedinta Comitetului Executiv in care Viorica Dancila a fost nominalizata…

- Ministrul Justitiei din Japonia, Yoko Kamikawa, a publicat pe Twitter doua imagini dupa intalnire cu omologul roman, Tudorel Toader, alaturi de un scurt mesaj."Am primit astazi vizita ministrului Justitiei din Romania, Tudorel Toader. Ministrul Tanigaki (fost ministru al Justitiei in Japonia…

- "Nu cred nimic. La Biserica se crede”, a afirmat Traian Basescu. De asemenea, intrebat daca a vazut inregistrarile vizand DNA, el a replicat: „Nu le-am vazut”.Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrari furnizate de Vlad Cosma din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa "planteze probe"…

- Ministrul Justiției japonez, Yoko Kamikawa, a anuntat astazi ca s-a intanit cu omologul sau roman, Tudorel Toader. A postat pe pagina sa de pe o retea de socializare imagini din timpul discuțiilor oficiale. „Am confirmat ca vom consolida in continuare parteneriatul nostru prin impartașirea cunoștințelor…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu i-a transmis un ultimatum lui Toader, dupa ce acesta va reveni in țar. ”Ori ia niste masuri foarte radicale in cazul scandalului DNA sau isi pune mandatul pe masa”, a spus liderul PSD, la Antena 3. ”Eu spun asa: domnul Tudorel, care a zis ca nu mai…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a avut prima reacție in scandalul urmat de uimitoarele dezvaluiri ale ale fostului deputat Vlad Cosma. El a a prezentat inregistrari cu procurorii Mircea Negulescu si Lucian Onea, de la DNA Ploiesti, care i-ar fi cerut sa fabrice si sa planteze probe. Dupa…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat luni, la Antena3, ca se afla pana vineri in Japonia. Acesta a spus ca nu va sesiza Inspecția Judiciara, considerand ca nu mai este necesar. De asemenea, ministrul Justiției a afirmat ca in urma dezvaluirilor facute de Vlad Cosma și de Mihaiela Iorga…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus luni, la sediul partidului, intrebat ce ar trebui sa faca ministrul Justiției in urma dezvaluirilor facute de fostul deputat Vlad Cosma și de procurorul Mihaiela Iorga Moraru, ca in primul rand Tudorel Toader trebuie sa se intoarca din Japonia pentru a putea…

- Statutul personalului din penitenciare va fi sustinut in Guvern de ministrul Justitiei in maximum doua saptamani, dupa care va fi trimis in Parlament, pentru dezbateri, a declarat, vineri, presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, Sorin Dumitrascu, la iesirea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, enumera pe Facebook, vineri dimineata, masurile luate pe parcursul anului trecut pentru dezvoltarea sistemului penitenciar, in care vorbeste despre ceea ce s-a facut pentru imbunatatirea conditiilor de detentie – au fost create 170 de locuri noi de cazare (realizate…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, era ultimul membru al Cabinetului Dancila care nu renunțase la protecția SPP, asta deși toți miniștrii, in frunte cu Viorica Dancila luasera aceasta decizie. Citește și: Klaus Iohannis, mesaj de la Bruxelles pe legile justiției: avertisment pentru PSD-ALDE…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se intalneste, marti, cu presedintele Curtii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), Guido Raimondi, pentru a discuta despre masurile luate de Romania privind conditiile din penitenciare. Memorandumul pentru punerea in aplicare a hotararii pilot a CEDO va fi supus…

- Prim-ministrul Japoniei Shinzo Abe soseste in Romania intr-o vizita de lucru iar marti va fi primit la Cotroceni de catre presedintele Klaus Iohannis. Aceasta este prima vizita in Romania a unui premier japonez si are loc in contextul aniversarii a 5 ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut joi ca este redactata de multa vreme foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii-pilot a CEDO privind conditiile din penitenciare si ca a discutat deja cu premierul Mihai Tudose pe acest subiect, urmand sa o prezinte in Guvern. …

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a scris miercuri pe Facebook ca hotararea CSM potrivit careia acesta a incalcat independenta justitiei cand a spus ca procurorii nu pot ancheta elaborarea Hotararii de Guvern din Dosarul Belina este una "emotionala".

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a spus despre decizia CSM care arata ca declaratiile sale privind dosarul Belina au afectat independenta Justitiei ca a fost o “hotarare emotionala!” Pe contul sau de pe reteaua de socializare Facebook, Tudorel Toader a reluat declaratia sa privind dosarul Belina si…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a avut, luni, o intrevedere cu conducerea Penitenciarului Vaslui și cu liderii de sindicat de la penitenciarele din Vaslui, Iași și Bacau, in care au fost discutate o serie de probleme cu care se confrunta sistemul penitenciar, inclusiv cea a lipsei de personal.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca se va intalni, miercuri, cu ambasadorii a zece state, cu care va discuta despre modificarile legilor justitiei, despre stadiul indeplinirii recomandarilor din MCV si despre structurarea statului de drept, news.ro.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si omologul sau din Republica Moldova, Vladimir Cebotari, au semnat joi un protocol de colaborare in domeniul probatiunii, in cadrul unui amplu eveniment numit "Forumul Romania — Republica Moldova in domeniul justitiei", organizat la Palatul Parlamentului.„Cum…

- USR cere demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dupa decizia CCR de a respinge cererea presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, cu privire la un posibil conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si DNA, in dosarul Belina.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, reactioneaza la decizia Curtii Constitutionale de a respinge sesizarea privind un posibil conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si Parchetul General - DNA, in cazul dosarului "Belina"."Sa vedem considerentele! Si la abuzul in serviciu…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a prezentat ieri la CCR pentru a susține ca DNA nu poate ancheta hotarâri de Guvern. Daca judecatorii CCR ar admite sesizarea în cazul Belina, procurorii ar putea fi obligați sa abandoneze ancheta, ale carei fire duc catre președintele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut ieri, in fata judecatorilor de la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR), punctul de vedere al presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, care a cerut in urma cu trei saptamani sa se constate un conflict constitutional intre puterea executiva si…