- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune ca cei care afirma ca i-ar fi prezentat un raport lui Liviu Dragnea in care solicita demiterea Laurei Codruța Kovesi trebuie sa și dovedeasca ca a facut acest lucru.

- Continua razboiul la scena deschisa dintre șeful PSD, Liviu Dragnea și fostul premier Victor Ponta. Intregul razboi, mocnit in ultima perioada, a explodat in momentul in care Dragnea l-a acuzat pe Ponta ca l-ar fi denunțat in dosarul Belina. La randul sau, Ponta a declarat raspicat ca este martor și…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca a depus o plangere la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) pe motiv ca procurorii au refuzat sa ii puna la dispozitie o copie a dosarului in care este anchetat in format electronic. El a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca procurorii ii…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Potrivit surselor mentionate de Mediafax, premierul Viorica Dancila…

- „Pana in acest moment nu am renuntat la SPP. In continuare, voi proceda in acord cu ceea ce se va decide", a declarat, pentru Mediafax, Tudorel Toader. Precizarea vine in contextul in care surse politice afirmau ca premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a fost audiat luni, 29 ianuarie, in comisiile juridice reunite, pentru un aviz in vederea ocuparii portofoliului și in Cabinetul Dancila. In discursul sau de peste 20 de minute, Toader s-a referit și la efectele recursului compensatoriu, masura luata anul trecut…

- Sefa Comisiei „Alegeri 2009“, deputata PSD Oana Florea, a prezentat un proiect de lege prin care orice cetatean care nu se prezinta la audierile comisiilor speciale din Parlament sau nu furnizeaza informatiile solicitate risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 3 luni. Daca legea ar fi adoptata, Codruta…

- Deputatul Victor Ponta si-a anuntat, duminica, decizia de a vota in Parlament ‘impotriva’ investirii noului Guvern, condus de Viorica Dancila. „Guvernul Grindeanu l-am votat, la Guvernul Tudose nu am mai votat (…), acum voi vota ‘impotriva’ cu toata convingerea”, a declarat Ponta la Antena 3. Potrivit…

- Viorica Dancila a facut primele declarații, dupa ce a fost desemnata premier de catre președintele Klaus Iohannis. Dancila le-a mulțumit celor care au propus-o, dar și președintelui Klaus Iohannis și a anunțat ce masuri va lua ca premier.”Mulțumesc președintelui Klaus Iohannis, președintelui…

- Vicepresedintele ALDE Teodor Melescanu, ministru de Externe, a declarat marti la Parlament ca formatiunea sa considera ca nu trebuie facute remanieri largi si ca doreste pastrarea portofoliilor. "Noi suntem de parere ca nu trebuie facute remanieri foarte largi. Daca o sa fie nevoie de…

- Liviu Dragnea a precizat, in legatura cu decizia pe care ministrul Justiției a luat-o referitor la soarta șefei DNA, Laura Codruta Kovesi, ca nu are niciun raspuns, intrucat Tudorel Toader și-a luat concediu dinainte de sarbatori.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca ii va decide soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi pana la finalul lui 2017. Pana la urma, Toader si-a luat concediu si nici Liviu Dragnea nu stie nimic de vreo decizie a titularului de la Justitie.Citește și: Decizie fara precedent la BNR:…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține propunerea președintelui Klaus Iohannis de modificare a Constituției in sensul introducerii unui principiu al integritații, in așa fel incat persoanele cu probleme penale sa nu mai ajunga in fruntea statului. Propunerea lui Klaus Iohannis este o lovitura…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, la Romania TV, ca nu considera ca este necesara o ordonanta de urgenta pentru adoptarea Codurilor penale, apreciind ca acestea trebuie dezbatute in Parlament.

- Ministrul Justitiei pare sa fi amanat anuntul legat de soarta procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi. A promis ca va lua o decizie pana la sfarsitul anului, dupa ce CCR a decis ca Laura Codruta Kovesi a incalcat autoritatea Parlamentului atunci cand a refuzat sa mearga la Comisia parlamentara pentru…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, la Parlament, ca „nu sunt intemeiate” ingrijorarile exprimate de catre ambasadorii celor șapte state ale UE in legatura cu modificarile aduse legilor Justiției in Romania.

- Controverse mari in lumea politica. Premierul Mihai Tudose a anuntat ca Palatul Elisabeta trebuie sa revina la stat si a bagat in trepidatii casa regala. Legea lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu a fost amanata si totul este in aer.Citeste si: Reacția lui Liviu Dragnea dupa ce bugetul…

- Guvernul nu sustine initiativa legislativa privind statutul Casei Regale, depusa la Parlament de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, joi, premierul Mihai Tudose in cadrul unei intalniri cu jurnalistii. Replica a venit de la presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, adica numarul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a venit, joi, la Parlament, unde s-a intalnit cu presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, surse parlamentare mentionand ca discutiile au vizat inclusiv transpunerea in legislatie a Directivei privind prezumtia de nevinovatie.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat la o sedinta in biroul sau din Parlament pe Calin Popescu Tariceanu si ministrii Tudorel Toader si Mihai Fifor. Azi, Senatul a adoptat a treia lege din pachetul pe Justitie, mai exact cea de organizare si functionare a CSM.

- Deși a declarat în urma cu o luna ca își asuma rolul de "paratraznet" în PSD în razboiul cu "statul paralel", Liviu Dragnea direcționeaza de la distanța votul pe legile justiției din

- Reacția ministrului Tudorel Toader la protestul magistraților Ministrul Justiției, Tudorel Toader (stânga) și deputatul Eugen Nicolicea (dreapta). Foto: Agerpres. Ministrul justitiei, Tudorel Toader, afirma ca judecatorii si procurorii pot protesta spontan sau organizat în calitate de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care abia s-a intors dintr-o vizita oficiala din Malaezia, a anuntat ca azi ar trebui sa mearga si la sedinta CSM si e invitat si la Comisia Iordache sa discute modificarile la Codurile Penale, asa ca alege sa mearga in Parlament. "La 10:00 ar trebui sa…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat primele masuri dupa ce recent au avut loc proteste masive in mai multe penitenciare din Romania. Guvernul va adopta, cel mai probabil in aceasta saptamana, un act normativ pentru suplimentarea schemei de personal din penitenciare cu 1.000 de posturi,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ii raspunde procurorului general Augustin Lazar, care a criticat dur modificarile aduse in Parlament legilor justitiei.„Procurorii sunt plasați sub autoritatea ministrului justiției !Consiliul Constituțional francez - Decizia nr. 2017-680 QPC din decembrie…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, ii raspunde procurorului general Augustin Lazar, care a criticat dur modificarile aduse in Parlament legilor justitiei. Referindu-se la amendamentul la Legea 303/2004 privind introducerea controlului ierarhic superior asupra procurorilor, inclusiv din partea ministrului…

- "Impreuna cu domnii primari de sectoare am fost si ieri la sediul din Kiseleff si am avut o intalnire cu Liviu Dragnea. De asemenea, astazi am fost, la 10.30, impreuna, la o intalnire la Palatul Victoria cu prim-ministrul si viceprim-ministrul, iar astazi din nou la Camera Deputatilor. Si ieri, si…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat, joi, ca va participa la parada de Ziua Nationala a Romaniei, urmand sa stea in tribuna oficiala alaturi de toate oficialitatile prezente. El a mai spus ca, din ceea ce știe, și Liviu Dragnea va sta la tribuna oficiala pentru ca a fost invitat. Șeful Executivului a precizat…

- "Romania este in situatia in care risca sa deterioreze niste relatii pentru o proasta si defectuasa intelegere a modului in care lucreaza Guvernul SUA. As pleca de la continutul comunicatului purtatorului de cuvant al Departamentului de stat. Prin acest comunicat nu se interzice discutarea acestor…

- „Sunt convins ca nu trebuie sa ne ingrijoreze (comunicatul Departamentului de stat al SUA - n.red.). Sunt convins ca avem deplina libertate sa legiferam asa cum Constitutia ne cere, sa legiferam in parametrii si standardele europene si internationale acolo unde avem tratate, conventii semnate de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, astazi, prima reactie la comunicatul dat publicitații luni de Departamentul de Stat al SUA, in care se cere renuntarea la modificarea legilor Justiției, procedura aflata in desfașurare in Parlament.

- USR cere demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dupa decizia CCR de a respinge cererea presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, cu privire la un posibil conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si DNA, in dosarul Belina.

- Prezent joi la Parlament, Tudorel Toader a fost intrebat de jurnalisti despre sesizarea trimisa de sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, la CSM, in care se solicita efectuarea de verificari cu privire la afirmatiile facute de Tariceanu, informeaza Agerpres. „Exact cum am vazut si in momentul in care tot la…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi ca recentele afirmatii ale presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, cu privire la DNA reprezinta "o libertate de exprimare". Prezent joi la Parlament, Tudorel Toader a fost intrebat de jurnalisti cum vede sesizarea trimisa de sefa…

- Liderul gruparii care a furat arme din unitatea militara de la Ciorogarla, Eugen Preda, a fost eliberat conditionat in baza legii recursului compensatoriu, dupa ce Judecatoria Focsani i-a admis cererea de liberare conditionata, iar decizia magistratilor nu a fost contestata.Eugen Preda, considerat…

- Recursul compensatoriu | Peste 700 de detinuti eliberati din penitenciare. ANP: In realitate au fost eliberati 1.600 Peste 700 de detinuti au fost eliberati din peniteciare pentru conditiile improprii, in ultima luna, de la intrarea in vigoare a „recursului compensatoriu”, anunta, marti, intr-un comunicat…

- Sindicalistii din Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) acuza ANP de dezinformare, invocand faptul ca, in realitate, au fost pusi in libertate aproape 1.600 de detinuti, in urma recursului compensatoriu, nu 701, asa cum a anuntat administratia. „Astazi (marti - n.red.), ANP a…

- Victor Ponta s-a dezlantuit, in direct, la Antena 3. Dupa ce l-a somat pe Liviu Dragnea sa-si ceara scuze, Ponta sustine ca Dragnea n-a facut nicio miscare pentru stoparea abuzurilor pe care chiar el le acuza.Citeste si: OFICIAL - Casa Regala, anunt de ULTIMA ORA despre starea Regelui Mihai.…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a prezentat ieri la CCR pentru a susține ca DNA nu poate ancheta hotarâri de Guvern. Daca judecatorii CCR ar admite sesizarea în cazul Belina, procurorii ar putea fi obligați sa abandoneze ancheta, ale carei fire duc catre președintele…

- Comitetul Executiv al PSD urmeaza sa reafirme sustinerea pentru L. Dragnea Presedintele PSD, Liviu Dragnea. Foto: Arhiva. Evaluarea activitatii Executivului si a modului cum este pus în practica programul de guvernare cu care PSD a câstigat alegerile reprezinta temele principale…

- In opinia lui Tariceanu, conflictul juridic a intervenit ca urmare a cercetarii penale a Directiei Nationale Anticoruptiei asupra legalitatii Hotararii Guvernului nr. 858/2013, respectiv, a Hotararii Guvernului nr. 943/2013.”In documentul inaintat Curtii Constitutionale a Romaniei se precizeaza:…

- Pentru ca nu și-a platit datoriile, executorii judecatorești din Suceava au scos la licitație vila de vacanța a Luminiței Iordache, fost deputat PSD și UNPR Luminița Iordache nu a reușit sa-și rezolve problemele financiare deși a pierdut vremea patru ani de zile in Parlament și a schimbat doua partide,…

- Decizia a fost luata in urma ședinței de astazi. Membrii comisiei de ancheta ii vor adresa ministrului Tudorel Toader o scrisoare in care sa-i ceara sa aiba o poziție publica in cazul refuzului repetat al șefei DNA de a se prezenta la audieri, relateaza Romania TV. Ei susțin ca Laura Codruța…

- Florin Iordache spune ca legile justiției vor fi gata in maxim doua saptamani. Președintele comisiei pentru modificarile aduse legilor justiției a declarat pentru Libertatea ca, in cazul valorii pragului pentru prejudiciului, in cazul infracțiunii de abuz in serviciu, sunt mai multe variante in discuție,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, la Parlament, intrebat daca se fac dosare politice in Romania, ca nu a „facut evaluarea din aceasta perspectiva”. „Eu in calitatea aceasta nu am rolul de a comenta declaratiile altor demnitari. (…) La momentul la care vorbim nu am facut evaluarea…

- Dragnea, atac la adresa lui Kovesi: Va pleca cu tot cu funcția. E un sfarșit in toate Dupa ce procurorii anticorupție l-au acuzat oficial pe Liviu Dragnea de cinci infracțiuni și au afirmat ca acesta se afla in spatele firmei Tel Drum, liderul PSD a lansat un val de atacuri la adresa șefei DNA, Laura…

- Ministrul Justitiei trebuia "sa forteze putin mana Guvernului" si sa transforme problema penitenciarelor dintr-una marginala in una centrala, a afirmat luni deputatul PNL Catalin Predoiu. "Suntem nemultumiti de felul in care s-a prezentat ministrul Justitiei astazi in Parlament, la dezbaterea privind…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, la Parlament, intrebat daca se fac dosare politice in Romania, ca nu a „facut evaluarea din aceasta perspectiva”. „Eu in calitatea aceasta nu am rolul de a comenta declaratiile altor demnitari. (...) La momentul la care vorbim nu am…

- In ceea ce priveste dosarul in care a fost citat, Liviu Dragnea a spus: "Ce conteaza?". "Tot acest circ nu ar avea rost daca nu as fi citat", a continuat liderul PSD. Intrebat daca se asteapta la o solicitare a DNA catre Parlament pentru avizarea urmaririi penale in cazul sau, Liviu Dragnea a raspuns:…