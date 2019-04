Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a reafirmat joi ca isi va exercita atributiile pana in momentul in care in Monitorul Oficial va aparea un alt nume pentru aceasta demnitate, el precizand in context ca nu isi poate inchide biroul doar pentru ca a auzit ca va fi remaniat. Toader se afla joi la Palatul Parlamentului intr-o vizita cu un grup de studenti. Intrebat cum poate ramane membru al Guvernului in conditiile in care partidul nu il va mai sustine, Tudorel Toader a raspuns: "Ii intrebati pe dansii, nu pe mine. Eu efectiv imi exercit atributiile pana in momentul in care in Monitorul Oficial…