Ministrul Justitiei merge in Serbia. Cazul Ghita, “inevitabil” sa se discute

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va efectua, luni, o vizita la Belgrad, acolo unde se va intalni cu ministrul Justiției din Serbia, iar principala discuție va fi legata de Sebastian Ghița. Citește și: Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV in PSD: cine a scos cuiul grenadei/SURSE…

- Cum altfel poate fi interpretata recenta declaratie a ministrului Apararii de la Belgrad, Aleksandar Vulin, care, la o conferinta de presa, a indemnat armata sa creasca…natalitatea tarii ! Chiar si piesa cu care va participa Serbia in acest an la Eurovision se numeste „Nova Deca” – (Copii noi”) Chiar…

- In functie de profilul de studiu, elevii claselor a XI-a si a XII-a care au participat miercuri la simularea Bacalaureatului 2018 au avut de rezolvat subiecte la matematica sau istorie. Concret, in prima parte a zilei de 21 martie s-a dat proba obligatorie a profilului, parte a etapelor scrise ce fac…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca lunea viitoare se va intalni cu omologul sau din Serbia si, pe langa discutiile legate de instrumentele juridice de cooperare, se va discuta si despre cazul Sebastian Ghita, care a fugit in aceasta tara. "Lunea viitoare, pe 26 (martie -…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca saptamana viitoare va avea o intrevedere cu omologul sau din Serbia, unul dintre subiectele care vor fi abordate fiind ”inevitabil” legat de Sebastian Ghita.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca partea romana si-a indeplinit obligatiile si a transmis toate informatiile solicitate in dosarul de extradare a lui Sebastian Ghita din Serbia. Toader a precizat ca luni va avea o intalnire cu ministrul Justitiei din Serbia in care se va discuta…

- La doar cateva zile de cand premierul solicita desecretizarea protocoalelor incheiate intre Serviciul Roman de Informatii si alte institutii ale statului, s-a aflat ca ministrul Justitiei formuleaza o solicitare in acest sens, adresata procurorului general Lazar, vizand concret desecretizarea protocoalelor…

- Desi procurorii propusesera arestarea sa, Marian Vanghelie a rasuflat usurat cand a aflat ca Tribunalul Bucuresti nu a dat unda verde acestei cereri. Fostul edil al sectorului 5 a venit, vineri, la instanta, unde s-a judecat solicitarea formulata de DNA pe numele sau. Concret, se cerea inlocuirea controlului…

- Aflat dincolo de Ocean, Dan Tudorache continua discutiile cu oficialii americani. De aceasta data, nu pe teme medicale, ci in privinta unor chestiuni ce tin de educatie si infrastructura. Tudorache a discutat cu viceprimarul orasului Washington, Ahnna Smith. Mai exact, edilul roman “a demarat discutiile…

- Elena Udrea nu si-a ascuns nemultumirea fata de decizia lui Sebastian Ghita de a-i arata doar lui Ion Cristoiu – cel care a realizat un interviu cu fostul deputat aflat la Belgrad – o fotografie pe telefonul mobil menita sa ateste spusele celui intai, cum ca actuala sefa a DNA-ului ar fi fost la el…

- Vucic a tinut sa remarce ca Serbia si SUA au opinii diferite cu privire la Kosovo. ''Orice compromis este dificil, dar cealalta parte si terta parte trebuie sa accepte acest lucru, de asemenea'', a mentionat oficialul sarb.El a adaugat ca i-a transmis lui Wess Mitchell ca este practic convins…

- Serbia este pregatita pentru un 'compromis' privind Kosovo, dar nu va accepta nicio umilire sau erodare a statului sarb, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic dupa o intalnire avuta miercuri, la Belgrad, cu Wess Mitchell, asistent pentru afaceri europene si euroasiatice al secretarului de…

- Cumparaturile online sunt preferatele romanilor, anul trecut 7 milioane de oameni au dat aproximativ doua miliarde de euro pentru obiectele pe care si le-au cumparat de pe Internet. Printre ei s-a remarcat prin opulenta un roman care si-a cumparat, de pe telefonul mobil, un iaht extravagant, lung de…

- Evenimentul zilei lanseaza miercuri primul episod al unui serial fara precedent pentru presa romaneasca si care il are ca figura centrala pe Sebastian Ghița, care i-a acordat lui Ion Cristoiu un interviu filmat de peste patru ore, la Belgrad. Dezvaluirile explozive ale lui Ghita vor…

- Pana sa ajunga sa discute cu ministrul sarb al Justitiei, intrevedere in cadrul careia Tudorel Toader a confirmat ca se va aborda, “inevitabil”, subiectul extradarii fostului deputat aflat la Belgrad, oficialul guvernamental a anuntat, luni, faptul ca magistratii din Serbia au cerut din Romania o serie…

- Ministrul Justitiei din Republica Moldova, Alexandru Tanase, si-a anuntat, duminica dimineata, demisia, prin intermediul unei postari pe Facebook, in urma scandalului vizavi de interceptarea unei discutii telefonice pe care ar fi avut-o cu Veaceslav Platon.Citește și: Liviu Pleșoianu ACUZA:…

- Omul de afaceri Sebastian Ghița i-a acordat, la Belgrad, un interviu de peste patru ore lui Ion Cristoiu pe care l-am filmat și inregistrat. Interviul va fi difuzat incepand de saptamana viitoare in format video, scrie EVZ. El va avea mai multe episoade. Sursa citata mai precizeaza ca interviul…

- Dupa amorsarea ”bombei” Kovesi, ministrul Tudorel Toader a disparut strategic din peisaj. S-a pitit dar nu a stat cuminte din moment ce a conceput un proiect menit sa aduca la mana lui numirea viitorului procuror european roman. Functie de care numele Codrutei Kovesi este ”lipit” inca de pe vremea lui…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca i-a "smuls" si cateva promisiuni presedintelui sarb Aleksandar Vucic, in urma intalnirii pe care au avut-o la Parlament.Citeste si: INEDIT-Iohannis a povestit cum s-a PIERDUT in Serbia: Detaliile care au facut DELICIUL jurnalistilor / VIDEO "Am…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a avut, joi, o intalnire cu șeful de stat al Serbiei, Aleksandar Vucic, in care cei doi au abordat teme de interes pentru dezvoltarea comuna a celor doua țari. Dupa finalizarea conversației, Dragnea a explicat ca a abordat și subiectul romanilor stabiliți…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, promisese, la intalnirea cu președintele Iohannis de la Cotroceni, ca va discuta cu ministrul Justiției din Serbia, despre situația lui Sebastian Ghița.Intre timp, Vucic a fost informat ca situația este in lucru la Belgrad și autoritațile fac toate demersurile.…

- Multe dintre ceasurile cuptoarelor cu microunde, frigidere sau radiouri conectate la reteaua electrica europeana au ramas in urma, in ultimele zile, cu pana la 6 minute. De vina ar fi un operator kosovar care s-a alimentat cu prea mult curent din retea si, astfel, i-a perturbat functionarea, in ultimele…

- Dupa discutiile avute cu omologul sau sarb, Klaus Iohannis a iesit, impreuna cu Aleksandar Vucic, in fata presei, pentru a trece in revista aspectele avute in vedere in timpul intrevederii de la Cotroceni. Printre acestea s-au regasit chestiuni ce tin de masurile necesar a fi luate pentru a “stimula…

- Atmosfera vadit tensionata in sala de sedinte de la Consiliul Superior al Magistraturii. Ministrul Justitiei si procurorul general au avut un schimb de replici in cadrul intrevederii de marti de la CSM, in care se discuta cererea inaintata de Toader, privind revocarea sefei DNA. S-a intamplat dupa ce…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a facut, saptamana asta, o vizita in Balcani. S-a oprit intai in Slovenia, apoi la Belgrad in Serbia, țara pe care de altfel rușii nu vor s-o dea din mana.

- Occidentul incearca sa ''atraga'' tarile balcanice in NATO, punandu-le in fata unei alegeri - ori Vest, ori Rusia - fara sa traga invataminte din experienta ucraineana, a declarat joi ministrul rus de externe Serghei Lavrov, intr-o conferinta la Universiatea din Belgrad, in cea de-a…

- Aproximativ 20 de persoane protesteaza, joi, in fata Ministerului Justitiei, solicitand demisia procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Manifestantii au la ei portocale si pancarte cu mesaje precum "Ridica-te popor roman, ca mari primejdii ti se pregatesc" sau "Tudorele, ia aminte/ De cedezi…

- E joi, ziua in care ministrul Justitiei urmeaza sa faca publice concluziile raportului privind activitatea manageriala la Directia Nationala Anticoruptie. Concret, de la Tudorel Toader se asteapta ca, in doar cateva ore, sa anunte daca va propune sau nu revocarea Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA.…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, este asteptat la Belgrad pentru o vizita oficiala de doua zile, menita sa intareasca relatiile traditional strinse dintre Rusia si aceasta tara din Balcani, in pofida faptului ca aspiratiile pentru un statut de tara membra a UE cistiga tot mai mult teren in Serbia,…

- Serbia nu va recunoaste independenta Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si numai un compromis poate opri ca statutul provinciei Kosovo sa se transforme intr-un 'conflict inghetat', a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza Reuters. Pe masura ce Serbia face pasi…

- Intrebat in aceasta privinta, seful statului a raspuns – in cadrul conferintei de presa sustinute joi seara, la Cotroceni -ca nu vede, la momentul de fata, motive pentru a face un astfel de pas in ceea ce o priveste pe sefa DNA. Totodata, presedintele a facut referire la o viitoare discutie cu ministrul…

- Liderul PSD urmeaza sa dea ochii cu judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Concret, Liviu Dragnea va fi audiat la Instanta Suprema in dosarul referitor la ceea ce procurorii considera a fi doua angajari fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)Teleorman.…

- Aflat in arest preventiv, masura luata intr-un prim dosar deschis de DNA pe numele sau, pentur acuzatia de trafic de influenta, fostul deputat mai primeste o lovitura din partea procurorilor anticoruptie. Concret, DNA-ul anunta miercuri, intr-un comunicat, faptul ca Ionel Arsene e suspectat – in calitate…

- Presedintii Croatiei si Serbiei au promis, luni, sa intensifice eforturile pentru imbunatatirea relatiilor bilaterale, dupa mai bine de un deceniu in care relatiile dintre Belgrad si Zagreb au fost tensionate, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Pana sa ajunga la sedinta conducerii social-democrate, Viorica Dancila a anuntat ca urmeaza sa aiba o discutie cu Tudorel Toader despre cele aparute recent in spatiul public, in speta despre presupuse fabricari de probe, la momentul la care ministrul Justitiei va reveni in tara, din Japonia. “Am vazut…

- Procurorul Mircea Negulescu nu l-a vizat doar pe Victor Ponta, ci ar fi facut presiuni pentru denunturi si pe numele presedintelui PSD, Liviu Dragnea, potrivit omului de afaceri Sebastian Ghița. "Au existat multe momente in care Portocala a cerut denunturi despre Dragnea.", a spus Ghita, intr-un interviu…

- Pe fondul cazului de la gradinita din Capitala, unde o tanara mama a fost ucisa de fostul sot, desi obtinuse un ordin de restrictie pe numele barbatului, ministrul de Interne a adus in discutie faptul ca se are in vedere o modificare a actualelor proceduri. Concret, Dan a sustinut ca au fost discutii…

- Romania incepe competitia acasa, cu Muntenegru. Apoi, pentru "tricolori" urmeaza derby-ul de la Belgrad, cu Serbia, pe 10 septembrie. Revansa e programata peste o luna, pe 14 octombrie, dupa Lituania - Romania, care se va disputa cu trei zile inainte. Finalul din noiembrie e acasa cu Lituania si…

- Fostul presedinte al ASF, Dan Radu Rusanu a declarat ca va da statul roman in judecata si cere daune de 6,5 milioane de lei, pentru perioada in care a fost arestat. Rusanu a fost arestat preventiv pentru 11 fapte, printre care constituirea unui grup infractional organizat si influentarea declaratiilor,…

- Marea sarbatoare a sarbilor aradeni este organizata de Uniunea Sarbilor din Romania, urmand sa cuprinda momente artistice oferite de ansambluri din Romania și Ungaria. Vor participa Grupul vocal-instrumental „Generacija” din Timișoara, Ansamblul „Sloga” din Gelnac, Ansamblul „Sveti Nikola” din Variaș,…

- Shinzo Abe a aterizat vineri in Estonia, prima etapa a vizitei sale in sase tari din Europa Centrala, cele trei tari baltice si Bulgaria, Serbia si Romania, unde va sosi maine. Turneul diplomatic al lui Abe vizeaza o zona europeana unde China isi sporeste constant prezenta si contactele, o zona unde…

- In Parlamentul Romaniei m-am dus imbracat in costum popular și cu un tulnic moțesc ca sa reamintesc in mod simbolic președinților Dragnea și Tariceanu sa nu uite ca sunt și ei romani. Ca moț din Apuseni, am crezut și inca mai cred ca macar acum in anul Centenarului vom regasi inclusiv in cadrul clasei…

- In ultimele zile ale anului trecut, „miliardarul sistemului”, care face pe „fugarul” prin Belgrad a reusit sa dea o lovitura de proportii, intorcandu-se practic la butoanele imperiului IT care a subjugat cam toate structurile statului roman, fie el paralel sau nu. Astfel ca la diverse ministere de forta,…

- Salvatorii au ajuns cat s-a putut de repede, in aceasta ultima zi a saptamanii, la locul unui accident rutier cu urmari grave. Una dintre victime a fost preluata de elicopterul SMURD. Concret, un autoturism a iesit de pe carosabil, in zona unui pod, si s-a rasturnat pe un camp din judetul Tulcea. Impactul…

- La sedinta CSM urmeaza sa vina si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, astfel ca cei doi oficiali ai statului roman urmeaza sa se intalneasca, dupa o perioada de timp in care șeful statului l-a criticat in termeni duri pe ministrul Justiției ca l-a ocolit in perioada elaborarii și dezbaterii Legilor…

- Seful statului a dat unda verde, miercuri, proiectului de lege privind plata defalcata a taxei pe valoare adaugata, demers cunoscut si drept “split TVA”. Concret, dinspre Administratia Prezidentiala s-a anuntat faptul ca in cursul acestei zile de 27 decembrie, presedintele Iohannis si-a pus semnatura…