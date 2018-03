Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a participat luni la o intalnire cu conducerea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, in cadrul careia au fost discutate subiecte legate de activitatea DIICOT si de necesitatile de abordare strategica viitoare a luptei…

- Biroul de informare si Relatii Publice din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:”In cursul zilei de astazi, domnul Tudorel Toader, Ministrul Justiției, a participat la o…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri seara, la Antena3, ca, daca procurorul-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu va mai dori un mandat, „calea e de inscriere in competitia publica si nu de desemnare”.

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis solicitarea lui Daniel Horodniceanu de a reveni la DIICOT Iasi dupa incetarea mandatului de procuror-sef al acestei structuri."Sectia pentru procurori a CSM a hotarat continuarea activitatii in cadrul Serviciului…

- Sectia pentru procurori a CSM discuta vineri cererea actualului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu de a-si reveni la Serviciul Teritorial Iasi al DIICOT, dupa incheierea mandatului la conducerea institutiei. Mandatul…

- Pe ordinea de si a Sectiei pentru procurori a CSM de vineri figureaza "Nota Directiei resurse umane si organizare nr. 4290/2018 privind cererea formulata de domnul DANIEL CONSTANTIN HORODNICEANU, procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism , prin…

- Daniel Horodniceanu vrea sa paraseasca fotoliul de sef al DIICOT atunci cand ii expira primul mandat. El mai avea dreptul la un mandat, dar a cerut CSM sa revina la Serviciul teritorial Iasi.

- DIICOT ar putea ramane fara sef la mijlocul acestui an. Procurorului Daniel Horodniceanu ii expira in luna mai a acestui an mandatul de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Acesta nu a anuntat daca isi doreste inca un mandat,…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a negat miercuri ca ar fi in conflict cu procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dupa ce in presa a aparut informatia ca numele lui ar aparea intr-un dosar mai vechi de abuz in serviciu. La prezentarea raportului de activitate al Ministerului…

- Daniel Horodniceanu cere DNA sa ii prezinte dosarul in care a fost urmarit penal. Este vorba despre un dosar privind un presupus abuz in serviciu, instrumentat de oamenii Laurei Codruta Kovesi, cu care seful DIICOT a fost tinut in sah mai bine de un...

- Seful DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat, marti, intrebat despre informatiile aparute in spatiul public potrivit carora ar fi fost vizat intr un dosar al DNA, ca a cerut Directiei Nationale Anticoruptie sa studieze acest dosar, el spunand ca ar fi fost normal sa fie anuntat, informeaza RomaniaTV.net.…

- Sfarșitul anului 2013 și inceputul lui 2014 a fost marcat de scandalul imens de la Ministerul Transporturilor ca urmare a eșuarii privatizarii companiei CFR Marfa. Scandalul a fost amplificat și de jocul de șoarecele și pisica dintre actualul procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor…

- Pe numele sefului Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism (DIICOT), Daniel Horodniceanu, a existat un dosar penal la DNA. Cazul a fost insa clasat de procurorii anticoruptie. Marturisirea ii apartine chiar procurorului-sef. Dosarul ar fi vechi de 10 ani.

- COMUNICAT DIICOT: La data de 27.02.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Gorj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpaților PASARIN NICOLAE-MARIAN și SINANI KLODJAN, pentru savarsirea infractiunilor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dezvaluie, prin publicarea pe pagina sa de Facebook a unui comunicat de presa, ce a vorbit cu reprezentantii Institutului de la Siracusa, in prima intalnire oficiala de dupa anuntul cu privire la cererea de revocare a sefei...

- La data de 22.02.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Constanta au dispus retinerea pentru o perioada de 24 a inculpatilor ANASTASIEI GINA-LOREDANA, NEDELCU STEFAN, NEDELCU VASILE, ENE CRISTIAN, ENE LENUTA CRETU…

- Ingrid Mocanu, fosta șefa a Direcției de avizare din Ministerul Justiției, a lansat un atac dur la adresa lui Tudorel Toader, spunand ca este cel mai slab ministru de pana acum. „Este cel mai slab ministru, chiar și mai slab decat dna Pruna. De asemenea, este cel mai mincinos ministru de pana acum.…

- La data de 15.02.2018, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Biroul Teritorial Calarasi au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a inculpatului Dumitru Vasile, pentru savarsirea infractiunii de trafic de persoane. In cauza exista suspiciunea…

- Raport privind activitatea DNA, a DIICOT si a Ministerului Public Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca va prezenta, saptamâna viitoare, în plenul parlamentului un raport privind activitatea DNA, a DIICOT si a Ministerului Public. El a explicat ca va prezenta…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca va prezenta saptamana viitoare, in camerele reunite ale Parlamentului, raportul privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA. Vom reveni cu amanunte.

- Ministrul Justitiei lasa sa se inteleaga ca la sfarșitul lunii vom afla daca va cere sau nu revocarea sefei DNA din functia de procuror-sef. Atunci a anuntat Tudorel Toader ca va prezenta in fata Parlamentului un raport despre activitatea parchetelor. Pe lista sunt DNA, DIICOT si Parchetul General.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune ca va prezenta in Parlament un raport de evaluare privind activitatea Ministerului Public, cu cele trei componente – DNA, DIICOT, Parchetul General. ”Raportul de la DIICOT il am, voi cere de la Parchetul General un raport de sinteza pe toate cele trei componente.…

- Procurorul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat ca dosarul Black Cube este aproape finalizat, dar totul se oprește din cauza lui Daniel Dragomir. Dupa acuzațiile șefului DIICOT, Dragomir s-a decis sa vorbeasca și a anunțat ca are multe de spus despre ceea ce s-a intamplat in Romania.Citește…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat marti ca exista o problema in legatura cu informatiile primite de procurori de la Politie, iar unul dintre motive ar putea fi schimbul de generatii, in urma pensionarii a 17.000 de politisti in ultimii cinci ani.Cu ocazia prezentarii…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat marti ca 90% din probatoriile din dosarul Black Cube sunt finalizate, dar atata timp cat nu va exista colaborarea fostului ofiter SRI Daniel Dragomir, inculpat in acest caz, lucrurile se vor opri.

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a afirmat marti, la bilantul institutiei pe care o conduce, ca eforturile institutiei de consolidare a capacitatii de combatere a criminalitatii organizate au fost subminate de agenda legata de dezbaterile pe marginea legilor Justitiei,

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat, marti, dupa prezentarea raportului de activitate pentru 2017, ca angajatii Directiei din departamentele Financiar si Administrativ vor pierde circa 25% din salarii, insa procurorii nu vor fi afectati. "Nu s-au dat inca salariile,…

- Angajatii de la departamentele Financiar si Administrativ al DIICOT pierd la salariu, in urma modificarilor fiscale aproximativ 25 la suta, a declarat, marti, procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu. El a precizat ca salariile procurorilor ramn nemodificate - nu scad, dar nici nu cresc, informeaza…

- Procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Teorism, Daniel Horodniceanu, prezinta, in cadrul unei conferințe de presa, bilanțul instituției pe care o conduce pentru anul 2017. Live text: – Bilanțul diicot nu este dezastruos asa cum da deja un canal media;…

- Drogurile care fac ravagii printre tinerii din Buzau provin, in parte, de la distribuitori din Galați. O grupare infracționala din 12 persoane, care acționa in cele doua județe, a fost anihilata de polițiști și procurori DIICOT, in urma a 15 percheziții efectuate cu sprijinul Directiei de Operatiuni…

- In aceasta dimineata, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT ndash; Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti au efectuat 7 perchezitii domiciliare,…

- Procurorii DIICOT arata intr-un comunicat, de joi, ca urmare unei informari primite la sediul Direcției, a fost pusa in situația de a recupera un microfon montat in mașina medicului Mihai Lucan. „In cursul zilei de astazi, ne-a parvenit informația ca inculpatul Mihai Lucan a descoperit in autoturismul…

- Medicul Mihai Lucan a descoperit in masina pe care o folosea un dispozitiv de interceptare ambientala care apartine Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizat si Terorism (DIICOT), iar reprezentantii institutiei au precizat ca a fost montat ”cu respectarea normelor de procedura…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu s-a prezentat luni la sediul DIICOT, unde va da declarații de martor in dosarul medicului clujean Mihai Lucan. La intrarea in sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, fostul ministru a explicat ca activitațile…

- La data de 24.12.2017, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul Teritorial Suceava au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a inculpatului Teodorescu Constantin, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, in forma…

- Dosarul privind patrunderea in arhiva SIPA a unor persoane fara certificat ORNISS in timpul mandatului Monicai Macovei a fost inițiat de ministrul Tudorel Toader, in urma dezvaluirilor din Evenimentul zilei. Ministrul Justitiei spunea, intr-o emisiune TV ca in dosarul SIPA a trimis șefului…

- Procurorii DIICOT au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat acuzat ca ar fi cultivat canabis, iar in perioada iunie – decembrie ar fi vandut droguri de risc mai multor persoane. Potrivit unui comunicat al DIICOT, transmis AGERPRES, in cursul zilei de joi procurorii Directiei de Investigare…

- Schimbarea legilor justitiei nu e deloc pe placul procurorilor si al judecatorilor. Dupa DNA a venit randul celor de la DIICOT sa le critice la scena deschisa. Daca modificarile la Codurile Penale vor fi adoptate asa cum au fost propuse, mare parte dintre dosarele aflate in cercetare sau pe rolul…

- Intrebat cum afectaza activitatea DIICOT aceste modificari, Horodniceanu a raspuns: ”Va dau un singur exemplu, se modifica dispozițiile referitoare la pensionare și in consecința, magistrații care au o vechime de 20 ani in profesie, indiferent de varsta, se vor putea pensiona. Acest lucru ar putea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri seara, ca stie cine sunt cei care au patruns in arhiva SIPA, desi nu aveau acest drept, aceste informatii fiind comunicate procurorilor DIICOT, iar cum urmarirea penala este in curs, nu poate furniza numele respectivelor persoane.

- Șeful DIICOT Daniel Horodniceanu a declarat ca investigațiile in dosarul Sky News, ancheta care ii vizeaza pe mai mulți jurnaliști ai postului de televiziune britanic, bate pasul pe loc. Anchetatorii romani au vrut sa-i audieze pe reporterii care in vara anului 2016 au realizat un documentar din…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat marti, dupa Comisia speciala privind legile Justitiei, ca mare parte din amendamentele aduse la codurile penale sunt de natura sa amputeze parti din urmarirea penala, ceea ce ar ingreuna indeplinirea procesului penal. Totodata, acesta a subliniat…