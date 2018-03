Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a afirmat, sambata, ca procedura de evaluare a procurorilor de rang inalt se realizeaza in baza legii si nu a regulamentului Consiliului Superior al Magistraturii, in masura in care acesta cuprinde norme contrare legii.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, sambata, ca procedura de evaluare a procurorilor de rang inalt se realizeaza in baza legii si nu a regulamentului Consiliului Superior al Magistraturii, in masura in care acesta cuprinde norme contrare legii. "O regula elementara! Procedura…

- "Dupa avizul negativ dat de CSM propunerii de revocare a procurorului sef al DNA, Tudorel Toader trebuie sa-si dea demisia, daca mai are o urma de onoare. Nici in fata CSM, Tudorel Toader nu a prezentat niciun motiv temeinic care sa impuna revocarea conducerii DNA. Dimpotriva, cu fiecare interventie…

- Toader, catre procurorul general: Ati dat o declaratie absolut neinspirata ca DNA ramane fara obiectul muncii In cadrul Sectiei de procurori a CSM, convocata marti dupa procedura de revocare a procurorului-sef al DNA, au existat contre intre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si procurorul general,…

- In cadrul Sectiei de procurori a CSM, convocata marti dupa procedura de revocare a procurorului-sef al DNA, au existat contre intre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si procurorul general, Augustin Lazar, cel din urma dorind sa stie care a fost rationamentul prin care a ignorat regulamentul CSM.…

- Procurorul-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, se va prezenta, marti, la sedinta Sectiei pentru procurori a CSM, in care se va discuta avizul pentru solicitarea de revocare din functie. UPDATE La sedinta va participa si ministrul Tudorel Toader. Acesta a confirmat pentru Ziare.com ca nu va lipsi…

- 'Pe 14-16 martie va veni o delegatie pentru evaluarea MCV. Rugamintea domnului ministru (Tudorel Toader - n.r.) este ca pana pe 1 martie Parlamentul sa ii puna la dispozitie anumite informatii. Rolul Biroului permanent este de a trimite Comisiei juridice, iar comisia ii va raspunde ministrului Justitiei…

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata marti la CSM Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata marti, la CSM, în cadrul procedurii declansate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a ei din functie. ''În întâmpinarea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a confirmat, pentru AGERPRES, ca va participa marti la sedinta Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii in care se va discuta solicitarea privind revocarea din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta…

- Fostul consilier prezidențial, Bogdan Oprea, a facut o analiza pe raportul ministrului Justitiei si a gasit doar in primele 5 pagini 61 de greșeli de grafie și sens, 2 virgule intre subiect și predicat si un dezacord de gen intre pronumele demonstrativ și substantiv.Dar, poate ce e si mai…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, reactioneaza la acuzatia ca printre anexele la raportul despre Kovesi s-ar afla si un raport secret al Inspectiei Judiciare. Toader demonteaza aceste speculatii si afirma ca legea prevede...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, reactioneaza la acuzatia ca printre anexele la raportul despre Kovesi s-ar afla si un raport secret al Inspectiei Judiciare. Toader demonteaza aceste speculatii si afirma ca legea prevede altceva."In legatura cu respectivul raport: Intr-o conferinta de…

- Tudorel Toader s-a intalnit cu delegația GRECO. Ministrul Justiției a anunțat, sambata, faptul ca a avut o intrevedere cu echipa de raportori ai Grupului de State impotriva Coruptiei (GRECO) pentru a discuta despre legile justiției. Ministrul Justiției a facut acest anunț, sambata, pe Facebook. „In…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a postat pe Facebook, sambata dimineata, un comunicat de presa al ministerului privind intalnirea pe care a avut-o, miercuri, cu delegatia de raportori ai Grupului de State impotriva Coruptiei (GRECO) aflata la Bucuresti pentru o evaluare urgenta ad-hoc vizand legislatia…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a scris, sambata, pe Facebook, un comunicat de presa prin care anunta ca s-a intalnit miercuri cu echipa de experti ai Grupului de State impotriva Coruptiei (GRECO).

- O petitie online prin care i se cere presedintelui Klaus Iohannis sa nu accepte revocarea din functie a Laurei Codruta Kovesi este semnata, vineri dimineata, de peste 8.000 de persoane. "Domnule Iohannis, noi, cetatenii, va cerem sa nu cedati presiunilor PSD - ALDE si sa nu o revocati pe Codruta…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a declarat in ultima parte a conferinței de presa de presa de joi seara: „Declansez procedura de revocare din functie a procurorului-sef al DNA”. Protestatarii au stat cu ochii pe declarațiile ministrului Justiției. La un minut dupa declarația in care era anunțata…

- Ministrul Justitiei cere revocarea Procurorului sef DNA, in urma unui discurs de profesor din alte vremuri, adevarat exemplu de anti-comunicare pentru un demnitar aflat in slujba cetatenilor, scrie pe pagina sa de Facebook fostul prim ministru, Dacian Ciolos. 0 0 0 0 0 0

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat și pe Facebook, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea procurorului-șef al DNA. „Mi-am exprimat in repetate randuri opinia ca Direcția Naționala Anticorupție și conducerea DNA fac o treaba foarte buna, poziție pe care o mențin. „ „Astazi, am avut parte…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a promis ca va publica pe site-ul ministerului raportul sau de 36 de pagini privind activitatea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in urma caruia a si cerut revocarea acesteia de la sefia institutiei. Toader a prezentat "pe diagonala" acest…

- Fostul premier Dacian Ciolos a reactionat pe pagina personala de Facebook dupa ce ministrul Justiei, Tudorel Toader, a anuntat declansarea procedurii de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Ciolos arata ca ministrul Justitiei e un "adevarat exemplu anti-comunicare", care…

- -„Sa terminam odata cu dosarele politice!” Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a propus, aseara, revocarea procurorului sef al DNA Codruta Kovesi, dupa ce a prezentat un raport care vizeaza activitatea manageriala de la DNA. „In temeiul articolului 54, coroborat cu art 51…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a cerut joi demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dupa decizia acestuia de a declansa procedura de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. "Tudorel Toader, demisia!!…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este "avocatul penalilor", in contextul declaratiilor acestuia in care a solicitat revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Saptamana trecuta, cu o prestatie demna de Oscar, Tudorel ne-a pacalit…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, pentru „acte si fapte de netolerat intr-un stat de drept”. Presedintele Klaus Iohannis isi reitereaza sprijinul fata de mentinerea…

- Revocarea lui Kovesi. Cele 20 de capete de acuzare aduse procurorului sef al DNA Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a propus, joi, revocarea procurorului sef al DNA Codruta Kovesi, dupa ce a prezentat un raport privind activitatea manageriala de la DNA care s-a bazat pe 20 de categorii si fapte. Printre…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a propus, joi, revocarea procurorului sef al DNA Codruta Kovesi, dupa ce a prezentat un raport privind activitatea manageriala de la DNA care s-a bazat pe 20 de categorii si fapte. Printre acuzatii se afla: comportament excesiv de autoritar, discretionar al procurorului…

- UPDATE. "Ministrul Justiției cere revocarea Procurorului șef DNA, in urma unui discurs de profesor din alte vremuri, adevarat exemplu de anti-comunicare pentru un demnitar aflat in slujba cetațenilor. Dupa apelul “Tudorele fa ceva”, domnul ministru și-a pregatit terenul printr-o “declarație…

- Augustin Lazar iși menține poziția ca șefa DNA nu trebuie revocata, potrivit unui scurt comunicat publicat pe pagina de Facebook a Ministerului Public. „Avand in vedere decizia ministrului Justiției de a propune revocarea din funcție a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, domnul Augustin…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, dupa prezentarea sintezei unui raport privind activitatea manageriala la DNA, timp de 80 de minute, ca declanseaza procedura de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Catalin Radulescu, supranumit ”depuattul mitraliera”, vrea ca Toader…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Anunțul a fost facut in cadrul prezentarii unui Raport privind activitatea manageriala a șefului DNA pentru perioada februarie 2017 - februarie 2018.”DNA nu trebuie sa se confunde cu șeful…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat ca i se pare inadmisibil ca un dosar ca Microsoft sa ajunga la clasare. De asemenea, ministrul susține ca atitudinea procurorului șef DNA in legatura cu DNA Ploiești este una care a sfidat intreaga opinie publica.„Am avut un caz recent cum este…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader prezinta joi, la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA, informeaza Mediafax. Principalele declaratii ale ministrului Tudorel Toader – Raportul este destul de cuprinzator,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu va lua niciodata o decizie care sa-l plaseze in afara legii, a afirmat miercuri vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu. "Exista niste competente in cadrul carora domnul ministru al Justitiei trebuie sa se inscrie, pentru ca nimeni nu e deasupra legii", a afirmat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu va lua niciodata o decizie care sa-l plaseze in afara legii, a afirmat miercuri vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu. "Exista niste competente in cadrul carora domnul ministru al Justitiei trebuie sa se inscrie, pentru ca nimeni nu e deasupra…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va sustine o conferinta de presa joi, la ora 18:00, in care va anunta soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Cel putin asa a anuntat ministrul Justitiei pe pagina personala de Facebook. Toader, chemat de premierul Viorica Dancila din Japonia pentru a prezenta raportul,…

- Fostul premier Victor Ponta a acuzat din nou procurorii DNA ca i s-au fabricat dosare pe baza unor „probe false” și prin „șantajarea” martorilor, dar nu crede ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, va incerca sa schimbe ceva, deoarece „nu il lasa șeful lui, Liviu Dragnea”. „Cel care are dreptul legal…

- Tudorel Toader va prezenta in fata Parlamentului raportul privind evaluarea procurorilor-sefi si concluziile sale in legatura cu activitatea celor trei parchete: PICCJ, DNA si DIICOT. ”Ministrul Justiției are obligația de a prezenta in Parlament un raport privind activitatea Ministerului Public, cu…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit la Strasbourg cu copresedintii Grupului Conservatorilor si Reformistilor Europeni, principala tema a discutiilor fiind modificarile aduse legilor Justitiei. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Ministerul Justitiei, la discutiile cu…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit la Strasbourg cu copresedintii Grupului Conservatorilor si Reformistilor Europeni, principala tema a discutiilor fiind modificarile aduse legilor Justitiei. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Ministerul Justitiei, la discutiile cu Syed Kamall…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat joi, pe pagina sa de Facebook, ca returnarea cetatenilor romani detinuti in penitenciare din strainatate poate fi realizata cu garantii scrise prin care se asigura detentia corespunzatoare la standardele europene. "Sunt multi cei ce cred…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va avea o intrevedere cu președintele Curții Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), in 16 ianuarie, pe tema condițiilor din penitenciare. Intr-un mesaj postat pe contul sau de Facebook, Tudorel Toader, a precizat, intr-un comunicat de presa, ca ulterior, o echipa…

- Anuntul a fost facut de ministrul Justitiei pe Facebook: "CSM - o hotarare emotionala - sesizarea instantei de contencios administrativ!". El invoca identitatea de continut dintre declaratia data si considerente ale deciziei CCR, raportul Inspectiei Judiciare, prin care se considera ca nu a fost incalcata…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a postat pe Facebook un set de fotografii si cateva cuvinte fara nicio legatura cu tensiunile generate in aceste zile de demersurile parlamentare vizand modificarea legilor Justitiei.

- Tudorel Toader aduce argumente in favoarea plasarii procurorilor aub autoritatea ministrului Justitiei, dand exemplul Frantei, unde procurorii sunt plasati sub controlul direct al sefilor lor ierarhici si sub autoritatea ministrului de justitie. El aduce ca argument o decizie recenta a Consiliului Constitutional…

- Vicepreședintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pașcu, intervine in scandalul dintre procurorul general Augustin Lazar și ministrul Justiției Tudorel Toader, in contextul in care, vineri, Consiliul constitutional francez a validat un text de lege in baza caruia Parchetul este subordonat ierarhic…

- "Potrivit art. 5 din ordonanta nr. 58-1270 din 22 decembrie 1958 privind legea organica relativa la statutul magistratilor, „magistratii parchetelor judiciare (procurorii) sunt plasati sub directia si controlul direct al sefilor lor ierarhici si sub autoritatea ministrului de justitie”", a scris…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, ii raspunde procurorului general Augustin Lazar, care a criticat dur modificarile aduse in Parlament legilor justitiei. Referindu-se la amendamentul la Legea 303/2004 privind introducerea controlului ierarhic superior asupra procurorilor, inclusiv din partea ministrului…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, i-a raspuns procurorului general Augustin Lazar dupa ce acesta din urma a transmis un mesaj dur fața de modificarile aduse Legilor Justiției, pe care coalitia PSD-ALDE le-a votat sau intenționeaza in zilele urmatoare sa le