Nicolae Dică a IZBUCNIT după plecarea de la FCSB: Sunt dezamăgit

Tehnicianul Nicolae Dică a declarat, duminică, la Digi Sport, că luase încă dinaintea meciului cu CFR Cluj decizia de a se despărţi de FCSB. El a precizat că în unele momente dificile s-a simţit singur, relatează News.ro.“Nu am fost dat afară, am plecat eu. Eu am renunţat… [citeste mai departe]