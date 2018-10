Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu este in situatia Poloniei sau Ungariei pentru a fi in situatia procedurii de sanctiuni impotriva unui stat membru al UE prin articolul 7 din Tratat, a declarat, miercuri, la Strasbourg, ministrul Justitiei, Tudorel Toader. ‘Principiul egalitatii, si nu numai in Romania, peste tot, presupune…

- ”Dezbaterea din PE a aratat inca o data ca Dancila e depasita de functie. In loc sa reactioneze la criticile aduse de-a lungul timpului guvernului pe care-l conduce, Dancila a atacat MCV, principalul instrument folosit de Comisia Europeana si PE in dialogul cu Romania”, afirma Cristian Preda. Eurodeputatul…

- Romania nu este in situatia Poloniei sau Ungariei pentru a fi in situatia procedurii de sanctiuni impotriva unui stat membru al UE prin articolul 7 din Tratat, a declarat, miercuri, la Strasbourg, ministrul Justitiei, Tudorel Toader. "Principiul egalitatii, si nu numai in Romania, peste tot, presupune…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a explicat ca in cadrul intalnirii cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, acesta a dat asigurari ca nici nu se pune problema activarii articolului 7 pentru Romania, așa cum s-a intamplat in cazul Poloniei și Ungariei.”Apreciez ca…

- Viorica Dancila i-a transmis ieri lui Liviu Dragnea, la intalnirea de la sediul PSD, ca Guvernul nu va adopta o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea, intrucat Romania risca activarea Articolul 7 al Tratatului UE, dupa modelul Poloniei si Ungariei, sustin surse politice. Pe 3 octombrie,…

- Eurodeputata ecologista olandeza Judith Sargentini, cea care a intocmit raportul privind incalcarea statului de drept in Ungaria și a avut o contribuție decisiva la demararea procedurii pentru declanșarea Articolului 7 al Tratatului UE impotriva țarii vecine, a vorbit, la Digi24, și despre protestele…

- Romania se pregateste sa aiba soarta Poloniei si a Ungariei, tari impotriva carora a fost activat articolul 7 al Tratatului UE. Premierul Viorica Dancila i-a avertizat in acest sens pe ministri.La finalul sedintei de Guvern de joi, 13 septembrie, premierul Dancila i-a avertizat pe ministri,…

- Parlamentul European a aprobat, miercuri, o rezoluție prin care se demareaza procedura declanșarii Articolului 7 al Tratatului UE impotriva Ungariei.Au fost 693 de voturi exprimare. 448 au fost "pentru", 197 au fost "impotriva", iar 48 au fost abtineri. La finalul procedurii, Budapesta…