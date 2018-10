Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat marți ca a avut o discuție cu Tudorel Toader, iar acesta din urma va avea o intalnire cu reprezentanții Comisiei de la Veneția, in contextul vizitei la Strasbourg.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat vineri, la Suceava, ca nu este nefireasca intalnirea pe care a avut-o cu Liviu Dragnea, care este presedintele unui partid din alianta care sustine guvernul, insa a precizat ca nu a discutat cu acesta despre remanierea sa din Cabinet, pentru ca "i-ar…

- „De ce a ajuns, dintr-o data, domnul Tudorel Toader subiect? Ca eu n-am ințeles. De ce neaparat domnul Toader? Sa nu fi facut vreo confuzie doamna Firea cu listele, ca tot umblau cu listele in acea perioada. Deci, nu exista nicio lista facuta de nimeni (n.r. referindu-se la o lista a remanierii).…

- ALDE se reuneste, joi, in sedinta conducerii. Calin Popescu Tariceanu a anuntat deja transant ca niciun ministru sustinut de partid nu este remaniabil. El s-a referit in mod special la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe care social-democratii, si in special liderul PSD Liviu Dragnea l+ar dori schimbat…

- Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au o ședința urgenta, miercuri seara! Intalnirea celor doi este prima, dupa puciul eșuat din PSD. Dragnea a anunțat ca vrea o remaniere a Guvernului, in timp ce Tariceanu a declarat ca miniștrii ALDE și Tudorel Toader sunt de neatins.Totodata, ședința…

- Uniunea Salvati Romania (USR) sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se foloseste de pretextul protocoalelor secrete pentru a-l demite pe procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, si pentru a propune in locul lui un procuror care ''sa raspunda prompt la comenzile politice" ale lui Liviu…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila, ca a informat-o pe aceasta despre masurile pentru preluarea președinția JAI și despre discuțiile din cadrul reuniunii de saptamana trecuta.„Sa nu vorbim despre situații ipotetice, nu avem așa ceva in ...

