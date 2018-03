Ministrul Justiţiei din Republica Moldova a demisionat, în urma unor interceptări telefonice apărute în presă "Am acceptat demnitatea de ministru al Justitiei pentru a promova reforme pe domeniul justitiei, fiind constient de complexitatea si dificultatea acestora. Nu mi-am propus nici pentru o clipa sa ma implic in activitati politice, cu atat mai mult n-am preluat portofoliul de ministru pentru a deveni tinta electorala. Este in spiritul valorilor europene, ca orice functie de demnitate publica, sa se bazeze mai intai de toate pe incredere publica. Atunci cand aceasta incredere este periclitata, chiar si de motive lipsite de pertinenta, orice initiativa cat de buna ar fi, nu va da rezultatul scontat.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Ministrul moldovean al Justitiei, Alexandru Tanase, a demisionat, duminica, in urma unor interceptari telefonice aparute in presa privind o discutie intre Tanase si omul de afaceri Veaceslav Platon, condamnat ulterior in dosarul fraudelor din sistemul bancar moldovenesc, relateaza site-ul Unimedia.…

- Analistul politic Dionis Cenusa considera ca aparitia in mass-media de la Chisinau a conversatiei telefonice dintre fostul deputat Veaceslav Platon si ministrul Justitiei, Alexandru Tanase, este o forma de razbunare impotriva ministrului pentru intentiile sale de a reforma domeniul respectiv.

- Ministrul moldovean al justitiei, Alexandru Tanase, a anuntat ca va demisiona ca urmare a scandalului generat de interceptarea unei discutii telefonice pe care ar fi avut-o cu Veaceslav Platon, relateaza duminica Unimedia si deschide.md. ''Nu am preluat portofoliul de ministru…

- Ministrul Justitiei din Republica Moldova, Alexandru Tanase, a anuntat ca-si depune demisa din functie, dupa ce in presa a aparut o inregistrare audio in care discuta la telefon cu omul de afaceri, Veaceslav Platon, condamnat ulterior in dosarul fraudelor din sistemul bancar moldovenesc, potrivit Radio…

- Ministrul Justitiei din Republica Moldova, Alexandru Tanase, si-a anuntat, duminica dimineata, demisia, prin intermediul unei postari pe Facebook, in urma scandalului vizavi de interceptarea unei discutii telefonice pe care ar fi avut-o cu Veaceslav Platon.

- Ministrul Justitiei, Alexandru Tanase, afirma ca „traim intr-o tara unde nimeni nu este sigur de viata sa privata, libertatea individuala si alte drepturi inerente unei societati democratice”. Asa a comentat sambata, 10 martie, fostul presedinte al Curtii Constitutionale aparitia in presa a discutiei…

- Postul de televiziune JurnalTV a publicat in seara de vineri, 9 martie, o convorbire telefonica intregistrata intre fostul deputat Veaceslav Platon, condamnat la 18 ani de inchisoare in dosarul BEM, si Alexandru Tanase, pe atunci presedintele Curtii Constitutionale. Discutia dintre cei doi s-a axat…

