- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti, la Antena 3, ca nu l-ar deranja daca social-democratii nu ar apela la el pentru consiliere in cazul plangerii pentru inalta tradare impotriva lui Klaus Iohannis.„Sigur ca nu e greu sa arunci o anatema asa, despre cineva, dar eu voi respecta…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi seara, ca i-a trimis presedintelui Klaus Iohannis cererea de revocarea din functie a procurorului general si solicitarile privind numirea in functii de conducere a alti cinci procurori, intre care Adina Florea.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat joi ca plangerea pentru inalta tradare impotriva presedintelui Klaus Iohannis va fi depusa anul viitor. "Da, anul viitor (va fi depusa plangerea - n.r.). (...) La inceputul anului viitor, sa vedem daca se face in timpul vacantei parlamentare…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca daca se afla in locul premierului Viorica Dancila nu i-ar fi permis presedintelui Klaus Iohannis nici macar accesul in curtea Executivului si ca nu intelege de ce a mers la sedinta de Guvern.

- Fostul președinte Traian Basescu a comentat ipoteza in care pe numele lui Klaus Iohannis ar fi formulata o plangere penala pentru inalta tradare, dupa ce premierul se confrunta deja cu o astfel de cerere in justiție. In acest context, Traian Basescu se intreaba cum va arata imaginea Romaniei privita…

- "Cand tara ajunge pe mana unor politicieni de proasta calitate… Unul care se autointituleaza a fi lider al opozitiei si viitor prim-ministru, face plangere penala si il acuza pe premier de INALTA TRADARE . Un altul care este lider al aliantei de guvernare, cere sa se faca plangere penala…

- Traian Basescu intervine in scandalul starnit de intentia PSD de a-l acuza pe presedintele Klaus Iohannis de inalta tradare. Fostul presedinte compara demersul cu plangerea depusa de Ludovic Orban pe numele premierului Dancila, tot pentru inalta tradare, si atrage atentia ca imaginea Romaniei in…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni dimineata, ca solutia amistiei si gratierii reprezinta, la acest moment, ultima solutie de indreptare a unor abuzuri, deoarece exista si alte metode legislative care pot fi adoptate.