Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a afirmat miercuri ca pentru infractiuni precum violul, rapirea sau traficul de persoane nu ar trebui sa opereze prescriptia. "Este ideea mea ca si jurist. Eu consider ca asemenea infractiuni ar trebui sa fie imprescriptibile. Nu vreau sa para ca voi…

- "Este ideea mea ca si jurist. Eu consider ca asemenea infractiuni ar trebui sa fie imprescriptibile. Nu vreau sa para ca voi impune eu aceasta solutie de modificare legislativa, este o parere a mea, e o idee a mea, asa cum avem infractiunile de omor ca fiind imprescriptibile, eu consider ca si acest…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier care s-a petrecut pe autostrada A4, intre localitatile Agigea si Ovidiu, in care au fost implicate doua autotrenuri. Traficul rutier a...

- Un accident grav a avut loc joi dimineața, la iesirea din Radaseni spre Sasca, in jutețul Suceava. Trei persoane, intre care doi copii, au ajuns, joi, la spital in urma coliziunii dintre un microbuz si un autoturism. Traficul a fost blocat pe un sens de mers, circulatia desfasurandu-se alternativa…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a prezentat joi un proiect de ordonanta de urgenta prin care competenta DIICOT de a efectua urmarirea penala este extinsa in cazul formelor agravante ale infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal, prin rapire, precum si in cazul infractiunii de sclavie. MJ…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a anuntat, astazi, ca a initiat un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea unor acte normative prin care se propun pedepse mai mari pentru infractiuni contra persoanei si inasprirea conditiilor pentru eliberare conditionata. Ana Birchall a spus ca intre…

- Ministrul Justiției, Ana Birchall, a facut o declarație de presa, cu privire la concluziile si propunerile grupului de lucru reunit la nivelul Ministerului Justitiei prin OUG, dupa ce premierul Viorica...

- Cazul recent de la Caracal se complica cu fiecare zi care trece și apar tot mai multe informații. Ultimele dezvaluiri au aratat ca exista o legatura intre rapirile fetelor și traficul de persoane, care aduc presupuneri ca suspectul Gheorghe Dinca nu ar fi singurul implicat.