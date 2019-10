Ministrul Justiţiei contracarează atacurile armate cu tratamente pentru tulburări mintale Acest demers vine dupa o lunga serie de atacuri sangeroase care au marcat SUA doar in acest an, intre care masacrul din august din El Paso, in Texas, soldat cu 22 de morti, si cel de a doua zi din Dayton, Ohio, soldat cu noua morti.



William Barr a anuntat noul efort intr-o scrisoare adresata procurorilor si liderilor din politie de la nivel federal si local, precizand ca in decembrie, la o conferinta de "training" la sediul FBI, vor fi prezentate "modele demonstrate de abordare a persoanelor deosebit de dificile" si se vor discuta noi idei in ce priveste confruntarea cu astfel de amenintari,

Sursa articol si foto: rtv.net

