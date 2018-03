Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, luni, catre Parchetul General, o cerere de desecretizare a protocoalelor incheiate cu Serviciul Roman de Informatii, precum si informatii despre existenta acestora.

- Ministrul Justitiei ar urma sa ceara luni Ministerului Public - DNA desecretizarea protocoalelor cu Serviciul Roman de Informatii (SRI). Anuntul a fost facut de Tudorel Toader vineri seara, dupa ce premierul Viorica Dancila a cerut desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a abordat reccent subiectul protocoalelor incheiate intre Serviciul Roman de Informatii si Direcția Naționala Anticorupție. Liderul ALDE a apreciat ca publicarea acestor documente trebuie sa fie facuta „cat mai rapid”. Cu privire la atitudinile adoptate…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anunțat ca va cere DNA desecretizarea protocoalelor cu Serviciul Roman de Informatii. Mesajul a venit la scurt timp dupa ce premierul Viorica Dancila a cerut desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, „avand in vedere interesul…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, vineri seara, la Antena 3, ca, in calitate de ministru al justiției, luni, la prima ora, va cere Parchetului General desecretizarea protocoalelor cu SRI. Ministrul a precizat ca va face acest lucru in baza articolului 132 din Constituția Romaniei, care…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va solicita desecretizarea protocoalelor incheiate intre Serviciul Roman de Informații și DNA, precum și cu alte instituții ale statului. Avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic…

- Fostul ministru de interne, Gabriel Oprea, va fi urmarit penal de Parchetul General intr-un dosar inchis anul trecut. Inalta Curte de Casație și Justiție a admis plangerea fostului secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne, Mihai Sova, impotriva soluției de clasare dispuse, in toamna…

- Ministerul Justiției a publicat pe site un proiect de act normativ privind “aplicarea de catre Romania a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere in aplicare a unei forme de cooperare consolidata in ceea ce privește instituirea Parchetului European”. Potrivit acestuia,…

- De miercuri, presa și Internetul vuiesc ca premierul Viorica Dancila a vorbit despre criza imonoglobulinei, folosind termenul greșit de “imunoglobina”. Știrea s-a raspandit cu viteza luminii, iar jurnaliști – unul mai deontolog decat altul – s-au intrecut sa faca glume pe seama premierului, deși chiar…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, i-a dat, miercuri, o replica dura președintelui Klaus Iohannis – care a susținut, la bilanțul Parchetului General, ca se face “in mod deliberat” o confuzie legata de statutul procurorilor pentru a se incerca o slabire a independentei acestora. Iohannis facuse, voalat,…

- In timp ce șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA) a incalcat Constituția și deciziile Curții Constituționale a Romaniei (CCR) – dupa cum a aratat nu doar Curtea, ci și ministrul justiției, Tudorel Toader, in raportul in baza caruia a cerut revocarea acesteia din funcție -, procurorul general al…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis public, luni, dupa ședința Comitetului Executiv Național al PSD, un mesaj de susținere pentru ministrul justiției, Tudorel Toader. Dragnea a precizat ca a citit raportul in baza caruia Toader a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, și a adaugat…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, sustine, intr-o postare pe Facebook, ca „procedura de evaluare a procurorilor de rang inalt se realizeaza in baza legii si nu a regulamentului CSM, in masura in care acesta cuprinde norme contrare legii”. „O regula elementara ! Procedura de evaluare a procurorilor…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, aproape scapata de revocarea propusa de ministrul Tudorel Toader, și-a prezentat bilanțul activitații din 2017 nu numai intr-un cadrul festivist și triumfalist, ci cu o statistica sucita, ca sa nu se vada realitatea dezastruoasa, precum la ședințele de partid dinainte…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ia in discuție, marți, de la ora 14.00, cererea ministrului justiției Tudorel Toader de revocare a Laurei Codruța Kovesi de la șefia Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Anunțul a fost facut, luni, de Secția pentru procurori a…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si Parchete din Prahova. In martie 2016, presa a publicat o declaratie…

- Ministerul Justiției a publicat, vineri, raportul in baza caruia Tudorel Toader a declanșat procedura de revocare a Laruei Codruța Kovesi de la conducerea Direcției Naționale Anticorupție. CITEȘTE AICI RAPORTUL INTEGRAL Stirea Raportul prin care Tudorel Toader cere revocarea Laueri Codruța Kovesi de…

- Sediul PSD din Cluj-Napoca a fost vandalizat, in noaptea de joi spre vineri, cand a fost aruncat un cocktail Molotov in ușa cladirii, iar pereții au fost stropiți cu benzina. Politistii clujeni au declansat, vineri, o ancheta dupa ce presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a reclamat ca persoane…

- Site-ul Ministerului Justiției s-a blocat, inca de joi seara, imediat dupa anunțul ministrului justiției Tudorel Toader privind propunerea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Prin urmare, raportul in baza careia ministrul cere revocarea acesteia este inaccesibil opiniei publice. Ministrul…

- Klaus Iohannis cere ragaz pentru o analiza aprofundata a raportului prezentat de ministrul justitiei, Tudorel Toader, aratand ca acesta difera fata de evaluarea presedintiei asupra activitatii conducerii DNA. “Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala a…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca nu va discuta cu ministrul justitiei Tudorel Toader inainte ca acesta sa prezinte raportul privind activitatea DNA și sa faca o propunere legata de șefa acestei instituții, pentru a nu fi acuzata ca a intervenit. Dancila a spus, insa, ca așteapta ca ministrul…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, va prezenta joi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la sediul Ministerului Justitiei. Toader anunța, cu o saptamana in urma, ca prezentarea raportului va fi urmata de o “propunere concreta”. In acest context, președintele Asociației Magistraților…

- Ministrul culturii, George Ivașcu, a avut, miercuri, o intalnire cu o delegație a Google prezenta in Romania. Pe agenda discuțiilor dintre cele doua parți s-a aflat propunerea de Directiva privind Dreptul de Autor in Piața Unica Digitala dar și intenția Google de a se alatura Ministerului Culturii și…

- Mai mulți procurori și polițiști de la DNA sunt acuzați de abuzuri intr-un memoriu depus la Ministerul Justitiei, CSM si Parchetul General. Presedintele Fundatiei EurHONEST, Florin Ghiulbenghian, sustine ca mai multe dosare deschise dupa diverse denunturi au fost clasate ilegal. In dosarele mentionate…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, va prezenta raportul despre activitatea DNA și va face propunerea “concreta” legata de Laura Codruța Kovesi joi, la ora 18.00, la Ministerul Justiției. Anunțul a fost facut luni de ministrul justiției, pe contul sau de Facebook. “Raport privind activitatea manageriala…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca l-a chemat pe ministrul justitiei, Tudorel Toader, din Japonia pentru ca acesta sa aiba timp sa analizeze informatiile aparute in spatiul public. “Nu am anulat intalnirile (pe care ministrul Toader le avea in Japonia – n.r.). Mai avea cateva vizite, a venit…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca nu are motive sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA, cel puțin momentan, dar este posibil sa existe motive pe care el nu le cunoaște și pe care le are ministrul Tudorel Toader. Din punctul sau de vedere „niște penali fac o incercare…

- Ministrul energiei, Anton Anton, a șocat, intr-un interviu pentru Agerpres, cu o declarație care l-ar face invidios și pe fostul ministru al educației, Liviu Pop, celebru pentru gafele sale de exprimare. In interviul acordat agenției publice de presa, ministrul a vorbit si despre proiectul reactoarelor…

- Interceptarile prezentate de Realitatea TV, marți, par sa mute atenția scandalului de la DNA Ploiești catre SRI dupa ce procurorul Mircea Negulescu discuta cu Vlad Cosma despre ce șefi din Serviciul Roman de Informații l-ar fi ajutat pe Sebastian Ghița sa fuga, scrie Romania Libera. Deși inregistrarile…

- Tudorel Toader este in Japonia, țara care a consacrat ritualul antic al metodei de suicid onorabil numit seppuku. Iata ca domnul profesor Tudorel Toader are, acum, ocazia de a aprofunda scandaloasa situatie in care a ajuns Justitia din cauza acestui instrument de paradit cu predilectie politicieni,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe ministrul justiției, Tudorel Toader, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA. “Voi avea o disuctie imediat ce voi ajunge la Guvern si il chem pe ministrul justitiei…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca, in opinia sa, primul lucru pe care ar trebui sa-l faca ministrul justiției, Tudorel Toader, ar fi sa se intoarca in țara din Japonia. Declarația facuta de Dragnea la sediul PSD, vine in urma scandalului izbucnit dupa dezvaluirile facute de procurorul…

- Parchetul General a sesizat, joi, Inspecția Judiciara (IJ) in dosarul privind rețeaua de proxenestim cu victime minore, care a funcționat pana in anul 2005 și ar fi fost protejata de autoritați din Capitala și din Ilfov, despre care a relatat site-ul tolo.ro. Reprezentanții Parchetului General au precizat,…

- Serviciul de Informații Externe (SIE) a transmis, miercuri, Sursa Zilei un raspuns oficial in scandalul provocat de dezvaluirile facute de site-ul tolo.ro. Potrivit site-ului, numele fratele generalului Silviu Predoiu – Gabriel Predoiu, fost ofițer SRI – apare intr-un dosar instrumentat de DIICOT in…

- Tudorel Toader, ministrul desemnat sa conduca Ministerul Justiției și in Cabinetul Dancila, a contrazis datele oferite de sindicalistii din penitenciare și a spus ca legea recursului compensatoriu nu a crescut rata recidivelor, potrivit publicației Ziare.com. “In Romania recidiva a scazut. De la 46%,…

- Simona Halep a dezvaluit, intr-o conferința de presa, ca a avut dureri in tot corpul de-a lungul finalei pierdute, sambata, la Australian Open, in fata danezei Caroline Wozniacki, de aceea nu a putut sa gestioneze avantajul avut in setul decisiv. “Am avut 4-3, am avut serviciul, dar energia nu a mai…

- Ministrul propus pentru mediul de afaceri, Radu Oprea, a explicat, vineri seara, in emisiunea „Exces de putere”, moderata de Oana Zamfir și Adrian Ursu, la Antena 3, care este situația sa juridica, dupa informațiile aparute in spațiul public, potrivit carora ar fi trimis in judecata. Radu Oprea a declarat…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni Romania va remedia problema privind conditiile necorespunzatoare din penitenciare. „Hotararea pilot pronuntata de catre CEDO prevede data de 25.01.2018 pentru prezentarea foii de parcurs/calendarul…

- Femeia in varsta de 38 de ani, injunghiata de sot intr-o gradinita din Sectorul 2 al Capitalei, a murit, vineri, la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al unitații medicale, dr. Bogdan Oprita. Potrivit marturiilor unei vecine, victima, care era si directoarea…

- Peste 10.000 de romani protesteaza fata de modificarea legilor justitiei la Bucuresti si in intreaga tara, scrie agentia Associated Press (AP), preluata de mai multe publicatii din strainatate. AP – a carei estimare este cu mult sub cea a presei din Romania – noteaza ca protestatarii stransi la Bucuresti…

- Detalii uluitoare despre cariera polițistului-pedofil Eugen Stan – decorat cu „Barbație și Credința” – ies la iveala, dupa publicarea notei-raport transmisa de șeful Poliției Romane premierului Mihai Tudose. In 2007, Stan a furat o mocheta din sediul Parchetului General. Pe care era platit sa-l pazeasca. …

- Șeful Poliției Romane, chestorul Bogdan Despescu, și-a depașit cu mult atribuțiile și traseaza sarcini pentru instituții care nu se subordoneaza Poliției Romane. Mai mult, ordinele lui Despescu merg pana la varful Ministerului Afacerilor Interne. Așa reiese din nota –raport pe care Despescu i-a prezentat-o,…

- Premierul Mihai Tudose a lansat, miercuri seara, la Antena 3, un atac la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea. “Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo”, a raspuns Tudose la intrebarea legata despre relația sa cu Serviciul Roman de Informații (SRI). In plus, a…

- Peste 2.200 de amenzi, in valoare de aproximativ 750.000 de lei, au fost aplicate de poliție in prima zi a lui 2018, se arata intr-un comunicat de presa transmis, marți, de Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Astfel, potrivit sursei citate, peste 8.000 de politisti au actionat, la nivel…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat saptamana trecuta ca va anunta in foarte scurt timp daca va cere sau nu revocarea din functie a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi. Așteptarea se mai prelungește, in condițiile in care ministrul Justiției a semnat ordinul de inlocuire a sa pentru…