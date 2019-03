Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni ca problema penitenciarelor este una sistemica, dar in urma unui acord de imprumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei urmeaza sa se construiasca doua noi penitenciare.



"Cand am venit ministru al Justitiei, in spatiul public, chiar si european, se vorbea despre problema conditiilor necorespunzatoare din penitenciare. A existat decizia-pilot. (...) Personal am mers la CEDO si am avut o intrevedere cu presedintele CEDO, in care am prezentat Memorandumul, acea foaie de parcurs, cu masurile pe care le aveam in momentul acela…