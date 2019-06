Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii trebuia sa decida, in sedinta de joi, 20 iunie, validarea concursului pentru functia de procuror-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ). Sedinta a fost insa amanata, din lipsa de cvorum, dupa ce inclusiv ministrul Justitiei,…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, s-a intalnit, marti, cu o delegatie Departamentului de Justitie din Statele Unite ale Americii, condusa de procurorul general al SUA, William Barr, context in care au fost discutate teme din domeniul justitiei, precum

- Ministrul Justitiei vrea sa modifice modul de funcționare a Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, dar nici nu se gandește sa o desființeze. Ana Birchall a negat informațiile aparute in presa cu privire la o posibila inchidere a secției nou-inființate. „Niciodata nu am vorbit despre…

- Procurorul general interimar al Romaniei, Bogdan Licu, susține ca le-a cerut procurorilor militari celeritate in dosarul 10 august, menționand ca, avand in vedere ca Romania va fi in campanie electorala si urmatoarea perioada, un 10 august poate sa apara oricand."In dosar se cerceteaza absolut…

- Ana Birchall a venit joi la Parchetul General. Ministrul interimar al Justitiei a participat la o sedinta de lucru cu actualul sef – interimar, la randul sau – al Parchetului General, Bogdan Licu. Dupa incheierea intrevederii in care, din cate a dezvaluit oficialul guvernamental, au fost abordate “problemele…

- Ministrul interimar al Justiției Ana Birchall a avut joi o ședința de lucru, la sediul Parchetul General, cu procurorul Bogdan Licu. In urma discuției, ministrul a spus ca intalnirea a decurs „foarte bine” și a aflat cu surprindere ca o astfel de intrevedere nu a mai avut loc de cațiva ani de zile.…

- Anunț important facut de ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, astazi, in cadrul unei declarații de presa.Citește și: Absolut HALUCINANT - Localnicii au FURAT tot ce au gasit langa mașina in care a MURIT Razvan Ciobanu - Oamenii au plecat cu alcool și o Biblie Ana Birchall…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a facut poze cu senatori PNL, miercuri, in plenul Senatului, unde ar fi trebuit sa se discute moțiunea simpla prin care chiar liberalii cu care a facut poze ii cer demisia din funcție.Moțiunea simpla depusa de PNL-USR in Senat, „Justitia, victima sigura…