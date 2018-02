Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a recționat in stilu-i caracteristic, dupa declarațiile de miercuri seara ale șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. ,,Sunt foarte liniștit! Probele nu s-au falsificat, legea nu a fost incalcata”, le-a spus Liviu Dragnea jurnaliștilor, la Parlament, refuzand safaca alte comentarii.…

- Ministrul Justitiei nu ar avea motive pentru care sa solicite revocarea Laurei Codruta Kovesi, este de parere presedintele PNL, Ludovic Orban. „Eu nu ma las indus in eroare de aceeași ciorba reincalzita prezentata pe anumite canale media. Nu suntem adepții telejustiției. Nu cred ca liderii politici…

- Congresul National African (ANC), aflat la putere in Africa de Sud, a anuntat miercuri ca o motiune de neincredere in cazul presedintelui tarii, Jacob Zuma, va fi dezbatuta joi in parlament, daca pana atunci seful statului sud-african nu-si va da demisia, asa cum i-a ordonat partidul, relateaza AFP…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, in urma acuzatiilor aduse DNA dupa inregistrarile prezentate de catre deputatul Vlad Cosma, ca nu ar trebui sa fie subiectul unor dezbateri politice, existand institutii ale statului care trebuie sa verifice veridicitatea acestor informatii si sa decida in…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va trebui ca la un moment dat sa vina in fata Parlamentului si sa prezinte un raport, a declarat luni presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. Intrebat, la sediul PSD, daca ministrul Justitiei l-a informat ca in maximum o luna…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca ii va cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa vina urgent in tara, avand in vedere ultimele informatii din spatiul public, care cer prezenta acestuia la Bucuresti. ”Il voi chema cat de repede posibil sa vina in Romania. Avand in vedere ultimele informatii…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a vorbit la ”Exces de putere” despre dezbaterile din Parlamentul European. Acolo s-a discutat in aceasta saptamana despre legile justitiei din Romania, dar si despre evaluarile DNA, DIICOT si Parchetului General. A

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca va face publica decizia privind revocarea Laurei Codruța Kovesi in plenul Parlamentului. Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca ministrul Justiției nu l-a informat in acest sens, informația aceasta afland-o din declarația de presa…

- Deși a evitat timp de trei luni sa faca publica decizia privind propunerea de demitere a șefei DNA, Laura Kovesi, Ministrul Justiției, Tudorel Toader a luat decizia. Ca sa puna capat speculațiilor ca ar exista o ințelegere cu Liviu Dragnea, Toader a anunțat ca va prezenta raportul complet a activitații…

- "Minciuna PSD a ajuns la bilant, astazi apar scaderile de salarii! Insa, nu e suficient ca noi sa realizam mega teapa data de PSD romanilor, ci toti ceilalti trebuie sa vada ticalosia acestui partid si a complicilor sai", scriu reprezentantii PNL, luni, pe Facebook. Ei reamintesc declaratiile…

- Presedintele PMP Traian Basescu a afirmat, vineri, la Sinaia, ca modificarea legilor justitiei aduce si ”cateva lucruri bune”, cum ar fi separarea carierei magistratilor, consolidarea Inspectiei Judiciare, infiintarea unei structuri speciale care sa ii ancheteze pe procurori si judecatori, dar afirma…

- DIICOT verificata in cazul unui dosar de prostitutie cu minore Foto: arhiva. Procurorul general, Augustin Lazar, a dispus verificari la DIICOT în legatura cu instrumentarea unui dosar de prostitutie cu minore în care apare numele unui procuror militar. Potrivit unui…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a fost audiat luni, 29 ianuarie, in comisiile juridice reunite, pentru un aviz in vederea ocuparii portofoliului și in Cabinetul Dancila. In discursul sau de peste 20 de minute, Toader s-a referit și la efectele recursului compensatoriu, masura luata anul trecut…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, are un duhovnic cu un trecut incredibil, acesta fiind comandant de tanc. Laura Codruța Kovesi, care de curand a fost prezenta la interviurile live Libertatea , este o persoana credincioasa. Procurorul șef al DNA, care este foarte rezervata atunci cand vine…

- Inspectia Judiciara cere cercetarea disciplinara a șefei DNA Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Foto: Arhiva. Sefa DNA, Laura Codruta Kövesi, va fi cercetata disciplinar de catre Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce Inspectia Judiciara…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anuntat, luni, ca va cere Comisiei de control a SRI din Parlament audierea unor sefi de structuri din Serviciul Roman de Informatii in cazul medicului Mihai Lucan si a ICUTR Cluj-Napoca. "Am venit la sediul SRI Cluj pentru o discutie cu seful structurii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara si ca urmeaza sa formalizeze hotararea in limitele competentelor sale legale. „Este o decizie pe care am luat-o. Este o decizie…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat, vineri, ca nu a dorit sa stie nimic despre evaluarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, deoarece nu a dorit sa influenteze politic "o decizie care chiar n-ar trebui sa fie politizata". Intrebat daca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a prezentat evaluarea…

- Parcursul profesional al Monicai Macovei, publicat în 2008 la presiunea opiniei publice, arata hibe grave în activitatea fostului procuror. Ea a fost supusa unui control la finalul anului 1996, transmite EVZ.

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) a solicitat Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) sa sesizeze Curtea Constitutionala in ce priveste Legea privind organizarea judiciara, a doua lege adoptata de Parlament dupa cea privind Statutul Magistratilor.

- Un anunt facut miercuri seara de Tudorel Toader, Ministrul Justitiei, ar putea pune intreaga Romanie pe jar: acesta a subliniat, intr-un termen foarte scurt, va anunta decizia sa in legatura cu posibila revocare a Codrutei Kovesi de la sefia DNA, institutie care are pe rol multiple dosare ale politicienilor.…

- Fostul premier Adrian Nastase a declarat ca PSD ar trebui sa organizeze un congres extraordinar in care sa se ia cateva decizii capitale. “PSD a greșit ca procedura la legile justiției. Nu este foarte clar daca Guvernul susține aceste modificari sau nu. Ministrul Justiției a dat niște modificari pe…

- Fostul premier Adrian Nastase a criticat guvernul și PSD pentru atitudinea din ultima perioada. In cadrul unei emisiuni la TVR, fostul lider PSD a opinat ca Romania ar trebui sa iși schimbe forma de guvernamant, dintr-una semiprezidențiala in una prezidențiala, dupa model american.“PSD a greșit…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat miercuri ca ia in calcul sa sesizeze instanta de contencios administrativ, dupa ce Consiliul Superior al Magistraturii a decis ca a incalcat independenta sistemului judiciar cand a declarat, in legatura cu cazul "Belina", ca "legalitatea unei hotarari…

- Curtea de Apel București (CAB) a anulat recent autorizațiile de construire a hidrocentralei care ar fi distrus Jiul, chiar in inima parcului național. Continuarea lucrarilor devine astfel ilegala. „Este o victorie importanta pentru natura și pentru oameni. Nicio autoritate a statului roman nu a fost…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care abia s-a intors dintr-o vizita oficiala din Malaezia, a anuntat ca azi ar trebui sa mearga si la sedinta CSM si e invitat si la Comisia Iordache sa discute modificarile la Codurile Penale, asa ca alege sa mearga in Parlament. "La 10:00 ar trebui sa…

- Angajatorii din domeniul de transport auto de calatori în regim de taxi vor trebui sa achite 250 de lei lunar, pentru fiecare angajat conducator auto, în cazul în care plațile salariale nu vor depași 3.000 de lei pe luna. Plata va înlocui contribuția individuala și cea datorata…

- Calatoriile cu taxiul ar putea fi mai scumpe în medie cu 5-6 lei. Un proiect, prin care se propune modificarea Codului fiscal, care introduce impozite pentru angajații din domeniul transportului auto în regim de taxi, a fost înregistrat în Parlament. Autorii susțin ca noile…

- Procurorii Parchetului instanțelor inferioare revin și se realizeaza conducerii Parchetului General și DNA susținand ca nu iși vor mai face treaba in urma schimbarilor aduse și votate de Parlament. Magistrații considera ca dosarele grave, cu infracțiuni de violența, nu vor mai fi rezolvate.

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, OUG 23/2017 privind plata defalcata a TVA, cu voturi 163 "pentru" si 95 "impotriva", proiectul de lege urmand sa fie trimis presedintelui Klaus Iohannis pentru promulgare. Legea "SPLIT TVA" a fost modificata in Comisia de Buget a Camerei Deputaților.…

- Daca in prima faza in Comisia speciala de la Parlament se votase un amendament prin care se ajungea, practic, la o imunitate sporita pentru magistrati – in speta judecatori si procurori – ulterior s-a facut cale intoarsa si s-a anulat pasul in cauza. Totul dupa ce USR-ul, care sustinea in prima faza…

- A fost scandal in Comisia Juridica, marți dimineața, cand s-au aprobat bugetele instituțiilor din justitie. Dincolo de planurile bugetare, seful Parchetului General, Augustin Lazar, a anuntat, oficial, ca ar putea ataca legile justitiei la Curtea Constitutionala.„Este o insulta ceea ce v-ati…

- ”La articolul 44, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: (3) Actiunea disciplinara in cazul abaterilor savarsite de judecatori, procurori si magistrati-asistenti se exercita de Inspectia Judiciara, prin inspectorul judiciar”, se arata in amendamentul adoptat de comisia speciala.…

- Cazul jurnalistei Onelia Pescaru, a carei mașina a fost incendiata in stil mafiot in toiul nopții, a ajuns in fața Comisiei pentru cercetarea abuzurilor și combaterea corupției din Senatul Romaniei.

- Parchetul General a transmis, sambata seara, un comunicat de presa in care subliniaza ca independenta financiara este o componenta esentiala a independentei Justitiei, iar interventia ministrului intr-un dosar ar fi o imixtiune in activitatea procurorilor. Reactia vine dupa ce sambata, la…

- Parlamentarul Ioan Terea, deputat PSD de Sibiu, este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce miercuri seara a lovit cu masina doi protestatari, in timp ce iesea din curtea Parlamentului. Dosarul va fi inaintat Parchetului General. Acestia acuza ca au fost loviti cu masina, iar unul dintre…

- Ministrul Justitiei a subliniat inca o data, de aceasta data luni, de la Parlament, ca pana la sfarsitul anului se va afla puncutl sau de vedere dupa evaluarea activitatii manageriale a sefei DNA. “Ministrul Justitiei nu da verdicte, propune. Evaluarea pe care o fac eu ca ministru al Justitiei, pornind…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca din comunicatul CCR referitor la respingerea sesizarii in cazul Belina nu reiese ca „procurorul poate sa ancheteze imprejurari, circumstante, oportunitatea, legalitatea adoptarii unei hotarari de guvern.”

- Avocatul Radu Chirita, conferentiar universitar la Facultatea de Drept a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj, reactioneaza dur la dezvaluirile din Comisia parlamentara de control a activitatii SRI. Potrivit lui Chirita, generalul Dumitru Dumbrava, fost sef al juridicului SRI, ar trebui demis si chiar…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat joi ca este prematur sa exprime un punct de vedere in legatura cu decizia Curții Constituționale in cazul Belina, susținand ca este "prudent" și "corect" sa se aștepte considerentele, amintind de hotararea privind abuzul in serviciu.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, reactioneaza la decizia Curtii Constitutionale de a respinge sesizarea privind un posibil conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si Parchetul General - DNA, in cazul dosarului "Belina"."Sa vedem considerentele! Si la abuzul in serviciu…

- Prezent joi la Parlament, Tudorel Toader a fost intrebat de jurnalisti despre sesizarea trimisa de sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, la CSM, in care se solicita efectuarea de verificari cu privire la afirmatiile facute de Tariceanu, informeaza Agerpres. „Exact cum am vazut si in momentul in care tot la…

- Sectia pentru procurori urmeaza sa ia in discutie "Raportul Inspectiei Judiciare numarul 5116/IJ/983/DIP/2017 avand ca obiect eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si respectarea…

- Jose Manuel Maza a murit intr-un spital din capitala argentiniana, unde se internase, din cauza unei infectii, a informat un purtator de cuvant al Parchetului General al Spaniei. Maza, cel mai inalt reprezentant al Ministerului Public, in varsta de 66 de ani, participase la o intalnire a procurorilor…