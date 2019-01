Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca in cazul stabilirii completurilor de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) nu a fost vorba de o eroare, ci de o sfidare. "Eu nu as vorbi de cuvantul eroare, ca judecatorii, la nivelul acela, nu pot fi in eroare cand…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, participa miercuri seara la sedinta Comitetului Executiv National al PSD, in care se discuta situatia generata de refuzul lui Klaus Iohannis de a-i numi pe Ilan Laufer si Lia Olguta Vasilescu in functiile de ministru al Dezvoltarii, respectiv ministru al Transporturilor.Potrivit…

- ​Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, marți, ca nu iși poate exprima un punct de vedere cu privire la rezoluția critica la adresa Romaniei adoptata de Parlamentul European, pentru ca nu a citit-o. El l-a ironizat din nou pe președintele Klaus Iohannis, spunand ca nu vrea sa vorbeasca inainte…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a refuzat sa comenteze faptul ca Parlamentul European a adoptat o rezolutie dura privind respectarea statului de drept in Romania, insistand ca inca nu a citit-o. "Dupa ce citesc rezolutia imi exprim un punct de vedere. Nu imi cereti sa imi dau cu parerea fara sa…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține ca in cadrul CSM a fost intrebat de un procuror de ce nu a explicat ca OUG 92 privitor la Legile justiției este lege civila și nu retroactiveaza. Tudorel Toader a precizat ca aceasta noțiune ține de anul I la Drept și nu credea ca trebuie sa explice celor…

- 'Motiunea simpla nu a fost impotriva domnului Toader. Motiunile sunt pe anumite subiecte si vreau ca lucrurile sa fie clare. Chiar daca motiunea nu ar fi fost respinsa, cum este cazul celei de astazi, si ar fi fost acceptata, acest lucru nu presupune o sanctiune la adresa ministrului. Nu exista niciun…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea motiunii simple prin care opozitia ii cere demisia, ca nu trebuie intrebat el despre modificarile aduse in Parlament codurilor penale.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca va publica, marti, „procedura și graficul de numire a celui care ocupa postul de procuror general”. „Maine (marți, n.r.) voi prezenta procedura si graficul de numire a celui care ocupa postul de procuror general. Maine (marți, n.r.) voi face public si…