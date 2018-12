Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader a semnat cererea de retragere a solicitarii de extradare in cazul Elenei Udrea si al Alinei Bica, anunța Romania TV. Urmeaza ca actele sa fie traduse si trimise catre Costa Rica. Oficial, in acest moment, nu mai exista o cerere de extradare pentru Elena Udrea si Alina Bica. Astfel, nu…

- Magistratii Tribunalului Bucuresti au decis, vineri, revocarea cererilor de extradare pentru Elena Udrea si Alina Bica. Decizia nu este definitiva. Tribunalul Bucuresti a decis, vineri, revocarea cererilor de extradare din Costa Rica pentru Elena Udrea si Alina Bica.…

- Solicitat sa precizeze daca Elena Udrea se va intoarce in tara, in conditiile in care urmeaza sa fie eliberata, aparatorul a raspuns : "Da, se va intoarce imediat". Solutionarea contestatiei in anulare formulata de avocatii Elenei Udrea in dosarul Gala Bute a primit termen pe 28 ianuarie, la Inalta…

- Judecatorii ICCJ au preschimbat termenul la care se va judeca contestatia in anulare formulata de Elena Udrea, urmand ca sedinta de judecata sa aiba loc astazi , la ora 15.00. Astfel, exista posibilitatea ca judecatorii sa dispuna, la fel ca in cazul Alinei Bica, suspendarea executarii pedepsei si…

- O instanta judiciara din Costa Rica a decis, luni, ca Elena Udrea si Alina Bica vor ramane in arest preventiv pana la finalizarea procedurii de extradare, informeaza presa locala. Tribunalul Penal din districtul Pavas, situat la periferia orasului San Jose, a decis luni dupa-amiaza admiterea cererii…

- Elena Udrea are mari probleme in Costa Rica, mai ales dupa ce instanța i-a respins solicitarea de schimbare a incadrarii juridice și a decis menținerea in arest preventiv.Citește și: Dezvaluire COLOSALA - Documentele din cazul Teleormanleaks, in posesia lui Florian Coldea (Realitatea TV)…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute de Interpol in Costa Rica, pe 3 octombrie. Cele doua erau cautate de autoritați pentru a ispași pedepsele pronunțate de justiția din Romania. Elena Udrea si Alina Bica vor sta in arest preventiv doua luni, in Costa Rica, perioada in care va fi efectuata procedura…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute in cursul zilei de ieri de autoritațile din Costa Rica, urmand ca judecatorii sa decida daca vor emite masuri preventive și daca se aproba demararea extradarii. Procedura ar urma sa fie de durata din cauza statutului temporar de azilant, dar si a situațiilor…