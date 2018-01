Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara si ca urmeaza sa formalizeze hotararea, transmite Agerpres.

- Ministrul Justitiei pare sa fi amanat anuntul legat de soarta procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, dupa ce a dat asigurari ca va lua o decizie pana la sfarsitul anului. Tudorel Toader si-a delegat atributiile pana la data de 29 decembrie inclusiv, scrie revista22.ro. 0 0 0 0 0 0

- Ministrul Justiției spunea ca poate anunța o decizie in ceea ce o privește pe Laura Codruța Kovesi chiar și-n 31 ianuarie, pentru ca, la fel ca anul trecut, nu-și va lua vacanța. Astazi, jurnaliștii care se afla la Ministerul Justiției au aflat ca Tudodel Toader și-a delegat atribuțiile unui…

- Demers fara precedent al ministrului Justitiei! Tudorel Toader s-a intalnit, in cursul vizitei in Malaezia pentru semnarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Malaysiei privind activitati de cooperare juridica, cu inca doi romani condamnati la moarte pentru trafic de droguri…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca nu este el in masura, ci analistii politici, sa „decripteze” sensul protestelor de strada care au avut loc duminica seara in Bucuresti si in mai multe orese, iar intrebat despre o eventuala demisie a sa, ceruta de manifestanti, el a afirmat…

- Presedintele Senatului a cerut CCR sa constate un conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public si Guvern, iar la sedinta CCR din 16 noiembrie ministrul Justitiei, Tudorel Toader, le-a prezentat judecatorilor constitutionali argumentele Guvernului in favoarea acestei sesizari, sustinand…

- Pe 13 noiembrie, Inspectia Judiciara anunta ca a transmis Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) Raportul privind rezultatele controlului managerial, desfasurat in perioada 4 -29 septembrie 2017, la Parchetul General, in urma verificarilor nefiind mentionate obiectiuni.…

- Sectia pentru procurori urmeaza sa ia in discutie "Raportul Inspectiei Judiciare numarul 5116/IJ/983/DIP/2017 avand ca obiect eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si respectarea…

- PSD arunca in aer toate calculele politice și anunța, prin vocea unui deputat de-al sau, membru in comisia parlamentara ce ancheteaza prezidențialele din 2009, ca ia in calcul suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Liviu Pleșoianu a declarat ca se ia in calcul suspendarea lui Iohannis, daca ministrul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca anul acesta va lua o decizie referitoare la conducerea DNA, adica daca o revoca sau nu pe Laura Codruta Kovesi, si ca va avea in vedere mai multe considerente, nu doar raportul Inspectiei Judiciare realizat in urma verificarii institutiei.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca intentioneaza sa prezinte o evolutie in timp a rapoartelor MCV, pentru a arata cum si in ce perioada a crescut numarul de recomandari.

- ”Orice dezbatere presupune argumente pro-contra, (...) dar, din punctul meu de vedere, o dezbatere cu final stiut. Personal eram convins ca finalul va fi acelasi. O dezbatere in care pe alocuri s-a folosit un limbaj dublu, o dezbatere in care cineva, si nu spun numele, s-a facut ca nu intelege sau…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a vorbit, in cadrul unei conferinte de presa, despre posibilitatea revocarii din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Intrebat de jurnalisti daca va reusi sa-l convinga pe Klaus Iohannis in cazul in care va decide sa propuna revocarea sefei DNA, Toader…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, sustine ca el „va inclina balanța” in ceea ce privește concluzia Inspecției Judiciare in urma controlului efectuat la DNA, in condițiile in care trei dintre inspectorii judiciari au o concluzie favorabila Laurei Codruta Kovesi, iar

- Tudorel Toader a declarat ca reprezentantii Serviciilor de Probatiune au luat masuri suplimentare pentru supravegherea a celor eliberati in urma intrarii in vigoare a legii privind recursul compensatoriu. De cealalta parte, reprezentantii Serviciului de Probatiune Iasi sustin ca doar cei care au…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri ca, in urma intrarii in vigoare a Legii recursului compensatoriu, pana joi la miezul noptii, au iesit din penitenciar 529 de detinuti iar 3.349 au dobandit vocatie pentru liberare conditionata.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat joi ca in arhiva SIPA sunt mai multe categorii de documente, intre care și unele care conțin informații despre viața privata a unor persoane. Audiat la Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA, Tudorel Toader a spus ca, înca…

- Coalitia de guvernare va lua o decizie, luni, cu privire la mai multe legi, intre care si legile Justitiei, existand doua variante - initiere in Parlament sau in Guvern, conform unui anunt facut de liderul PSD, Liviu Dragnea."Ne vom intalni in coalitie luni si vom lua o decizie care va cuprinde…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, vineri, ca va propune ca Inspectia Judiciara sa se afle sub controlul Consiliului de Management Strategic, format si coordonat de catre ministrul Justitiei si din care fac parte procurorul general si presedintii ICCJ si CSM. Fostul ministru al Justiției…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, in Sectia pentru procurori a CSM, unde procurorul-sef al DNA si-a sustinut punctul de vedere privind raportul Inspectiei Judiciare, ca va propune ca Inspectia Judiciara sa se afle sub controlul Consiliului de Management Strategic, format si coordonat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a participat, joi, la Consiliul Justitie si Afaceri Interne (JAI), organizat la Luxemburg, unde a fost adoptat in mod oficial textul propunerii de regulament privind instituirea Parchetului European.Potrivit unui comunicat al MJ, in cadrul reuniunii, ministrii…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat marți, la Palatul Parlamentului, ca se cauta un „prag rezonabil” privind abuzul in serviciu, pentru a se face delimitarea dintre raspunderea contravenționala și raspunderea penala. „Cu privire la abuzul in serviciu din legislația noastra, au survenit…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, luni seara, la Antena 3, ca va decide daca va sesiza Curtea Constitutionala in cazul Belina dupa ce va primi documentatia din partea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, precizand ca inca nu a primit un raspuns de la Toader si ca va sesiza CCR doar dupa ce il va…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat duminica, la Antena3, ca in cazul Inspecției Judiciare se iau doua variante, fie sa treaca la Ministerul Justiției, fie sa devina instituție autonoma, asta pentru ca scandalurile din ultima perioada au aratat ca subordonarea inspectorilor trebuie modificata.…