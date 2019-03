Ministrul Justiţiei a demisionat. Partenera sa, bănuită că a incendiat automobilul cuplului ''Ultimele saptamani au fost pline de provocari pentru familia mea'', a spus Wara, care a adaugat ca familia sa are mai multa nevoie de el decat guvernul.



Wara se afla de la jumatatea acestei luni in concediu fara plata, dupa ce PST a declarat ca suspecteaza ca partenera sa, Laila Anita Bertheussen, a incendiat automobilul lor intr-un atac inscenat. La data incidentului, 10 martie, masina era parcata in fata locuintei din Oslo a cuplului. Focul s-a raspandit cu repeziciune.



