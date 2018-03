Stiri pe aceeasi tema

- In data de 19 martie 2018, ministrul justiției, Tudorel Toader, i-a solicitat lui Augustin Lazar, procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, in baza prerogativelor constituționale și a competențelor legale, comunicarea urmatoarelor aspecte:- Daca și cate…

- Ministrul Justitiei ar urma sa ceara luni Ministerului Public - DNA desecretizarea protocoalelor cu Serviciul Roman de Informatii (SRI). Anuntul a fost facut de Tudorel Toader vineri seara, dupa ce premierul Viorica Dancila a cerut desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii…

- Tudorel Toader va cere luni desecretizarea protocoalelor dintre Ministerul Public-DNA și SRI. Anunțul a fost facut de ministrul Justiției inca de vineri. “Voi vedea care va fi solicitarea doamnei prim-ministru si, daca nu acopera si solicitarea catre Ministerul Public, in limitele competentelor mele…

- Traian Basescu solicita desecretizarera protocoalelor semnate de SRI, considerand ca avand in vedere presiunea publica, trebuie asumat acest risc. Senatorul PMP Traian Basescu considera ca protocoalele semnate de SRI trebuiesc desecretizate, data fiind presiunea publica, precizand ca CSAT nu are ce…

- Traian Basescu a dat ca exemplu un alt moment cand s-a lovit de refuzul unui șef al instituției și nu a avut nici o putere pentru a putea reacționa. "Aduceți-va aminte ca eu am cerut desecretizarea de la SIE a realitații daca Victor Ponta a fost ofițer acoperit. Am primit un refuz de nu m-am…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a abordat reccent subiectul protocoalelor incheiate intre Serviciul Roman de Informatii si Direcția Naționala Anticorupție. Liderul ALDE a apreciat ca publicarea acestor documente trebuie sa fie facuta „cat mai rapid”. Cu privire la atitudinile adoptate…

- Comisia condusa de Florin Iordache, autorul controversatei OUG 13 care a scos, la începutul lui 2017, sute de mii de oameni în strada și promotorul celor trei avortoane legislative ieșite din pixul ilustrului Tudorel Toader, se pregatește sa dea

- Șefa UNJR, Dana Girbovan, susține ca este imperativ ca protocolul dintre SRI și Ministerul Public sa fie declasificat și publicat de indata. Reacția vine dupa ce premierul Viorica Dancila a cerut vineri desecretizarea protocoalelor secrete de colaborare intocmite de SRI cu diverse institutii. De…

- Premierul Viorica Dancila a cerut vineri desecretizarea protocoalelor secrete de colaborare intocmite de SRI cu diverse institutii. De asemenea, Tudorel Toader a anuntat la randul sau ca va cere luni ca Ministerul Public si DNA sa faca aceleasi lucruri privind protocoalele incheiate cu serviciul…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, cere desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului. Ministrul Justiției pluseaza: chiar el o sa ceara luni DNA desecretizarea protocoalelor cu SRI.

- Tudorel Toader a facut acest anunt dupa solicitarea premierului Viorica Dancila privind desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, el sustinand ca acest demers reprezinta "inca un pas spre normalitate".

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anunțat ca va cere DNA desecretizarea protocoalelor cu Serviciul Roman de Informatii. Mesajul a venit la scurt timp dupa ce premierul Viorica Dancila a cerut desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, „avand in vedere interesul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat vineri ca, in cazul in care premierul Viorica Dancila nu va cere desecretizarea protocoalelor intre SRI si alte institutii ale statului, atunci va solicita el Ministerului Public si DNA desecretizarea protocoalelor, luni, la prima ora.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, vineri seara, la Antena 3, ca luni dimineata va cere Ministerului Public desecretizarea protocolului cu Serviciul Roman de Informatii, daca solicitarea formulata in acest sens de catre premierul Viorica Dancila nu se refera explicit si la protocolul SRI…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri ca va solicita, luni, desecretizarea de catre Ministerul Public - DNA a protocoalelor incheiate cu SRI. Tudorel Toader a facut anuntul in cadrul unei interventii la Antena 3, dupa pe premierul Viorica Dancila a solicitat desecretizarea protocoalelor…

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, “avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in…

- Conform sursei citate, solicitarea prim-ministrului se bazeaza pe prevederile legale potrivit carora "se interzice clasificarea ca secrete de stat a informatiilor, datelor sau documentelor in scopul ascunderii incalcarilor legii, erorilor administrative, limitarii accesului lainformatiile de inters…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat vineri ca, in cazul in care premierul Viorica Dancila nu va cere desecretizarea protocoalelor intre SRI si alte institutii ale statului, atunci va solicita el Ministerului Public si DNA desecretizarea protocoalelor, luni, la prima ora. "Daca…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a reacționat, vineri seara, dupa ce premierul Viorica Dancila a anunțat ca solicita desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului.

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, vineri seara, la Antena 3, ca, in calitate de ministru al justiției, luni, la prima ora, va cere Parchetului General desecretizarea protocoalelor cu SRI. Ministrul a precizat ca va face acest lucru in baza articolului 132 din Constituția Romaniei, care…

- Prim-ministrul Viorica Dancila solicita public desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului. Tudorel Toader a reacționat și a anunțat ca va cere și desecretizarea protocoalelor dintre SRI și DNA.”Inseamna inca un pas spre normalitate, reglarea raporturilui…

- Solicitarea premierului Viorica Dancila vine in contextul in care Președinția a informat, vineri, ca CSAT (Consiliul Suprem de Aparare a Tarii) nu a aprobat, prin hotarari, incheierea unor protocoale intre Serviciul Roman de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie

- 65 de protocoale erau in vigoare, la finalul anului trecut, intre SRI si institutii ale statului, in conditiile in care presedintia anunta astazi ca niciunul dintre acestea nu a fost incheiat la initiativa CSAT, ci a SRI sau a altor institutii. Cel mai controversat ramane cel din Justitie.…

- Ministrul Justitiei ii raspunde lui Iohannis dupa ce aceasta a facut declarații dure miercuri la bilanțul Parchetului General. Mai exact,Tudorel Toader il contrazice pe Iohannis si sustine ca procurorii nu isi desfasoara activitatea sub controlul ministrului Justitiei, cum a sugerat seful statului ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, la bilantul Parchetului General, ca articolul din Constitutie privind procurorii este clar, acestia sunt sub autoritatea ministerului Justitiei, nu in subordine. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a reacționat. „Pentru corecta informare a opiniei…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, raspunde atacului lansat de președintele Klaus Iohannis, la bilanțul Parchetului General. "Pentru corecta informare a opiniei publice: Art.132 din Constitutie prevede ca" procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei".…

- Parchetul General isi prezinta la aceasta ora bilantul pe anul 2017. La sedinta de la Cercul Militar sustin discursuri procurorul general, Augustin Lazar, si presedintele Klaus Iohannis. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu participa la sedinta.

- Augustin Lazar, procurorul general al Romaniei, prezinta miercuri, de la ora 11.00, bilantul Parchetului General pe 2017. Presedintele Klaus Iohannis si-a anuntat prezenta, in vreme ce Tudorel Toader, ministrul Justitiei, se va afla la alt eveniment, care are loc la aceeasi ora. Tudorel Toader a lipsit…

- Tudorel Toader pare sa fie marele absent de miercuri, de la ora 11:00, la Cercul Militar National – Sala de Marmura, acolo unde va avea loc prezentarea Raportului de activitate al Ministerului Public pe anul 2017. Reamintim ca ministrul Justiției a lipsit și de la prezentarea bilanțului DNA pe 2017.

- Miercuri, 7 martie 2018, de la ora 11:00, la Cercul Militar National – Sala de Marmura, va avea loc prezentarea Raportului de activitate al Ministerului Public pe anul 2017. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca nu va participa la evenimentul organizat de PICCJ.Ministrul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a solicitat luni conducerii Camerei Deputatilor o serie de informatii cu privire la legile Justitiei si la modificarile aduse Codurilor penale in vederea pregatirii misiunii de evaluare din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV)."Pe 14-16…

- "Pe 14-16 martie va veni o delegatie pentru evaluarea MCV. Rugamintea domnului ministru (Tudorel Toader - n.r.) este ca pana pe 1 martie Parlamentul sa ii puna la dispozitie anumite informatii. Rolul Biroului permanent este de a trimite Comisiei juridice, iar comisia ii va raspunde ministrului Justitiei…

- O delegatie a misiunii pentru evaluarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) va veni la Bucuresti in perioada 14-16 martie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cerand Camerei Deputatilor informatii privind legile justitiei.

- 'Pe 14-16 martie va veni o delegatie pentru evaluarea MCV. Rugamintea domnului ministru (Tudorel Toader - n.r.) este ca pana pe 1 martie Parlamentul sa ii puna la dispozitie anumite informatii. Rolul Biroului permanent este de a trimite Comisiei juridice, iar comisia ii va raspunde ministrului Justitiei…

- Revocarea lui Kovesi. CSM nu a primit raportul privind DNA. Magistratii asteapta publicarea documentului Reprezentantii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au declarat, vineri, ca raportul pe baza caruia ministrul Justitiei cere revocarea procurorului sef al DNA nu a ajuns la CSM, magistrati…

- Mircea Negulescu, zis și procurorul Portocala, a ajuns astazi la audieri la Parchetul General, in urma denunțurilor depuse și in urma inregistrarilor prezentate in spațiul public. Concidența sau nu, chemarea lui Negulescu la audieri are loc chiar in ziua marelui anunț din justiție ce urmeaza sa fie…

- "Toate vor fi platite, ca e azi, ca e maine, ca e poimaine, e dramatic. Nu cred ca persoana dansei trebuie discutata, ci in ansamblu ce se intampla la nivel national pentru ca se dovedeste ca s-au intamplat si in alte judete si la Parchetul General. Doamna o sa se duca, indiferent ca vrea sau nu, si…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prezinta programul perioadei in care trebuie sa anunte o propunere in legatura cu sefa DNA, dupa ce au aparut numeroase speculatii cu privire la felul in care va fi formulata aceasta propunere, inclusiv ideea unui vot in Parlament care sa dea greutate unei eventuale…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va trebui ca la un moment dat sa vina in fata Parlamentului si sa prezinte un raport, a declarat luni presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. Intrebat, la sediul PSD, daca ministrul Justitiei l-a informat ca in maximum o luna…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a vorbit la ”Exces de putere” despre dezbaterile din Parlamentul European. Acolo s-a discutat in aceasta saptamana despre legile justitiei din Romania, dar si despre evaluarile DNA, DIICOT si Parchetului General. A

- Ministrul Justitiei lasa sa se inteleaga ca la sfarșitul lunii vom afla daca va cere sau nu revocarea sefei DNA din functia de procuror-sef. Atunci a anuntat Tudorel Toader ca va prezenta in fata Parlamentului un raport despre activitatea parchetelor. Pe lista sunt DNA, DIICOT si Parchetul General.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune ca va prezenta in Parlament un raport de evaluare privind activitatea Ministerului Public, cu cele trei componente – DNA, DIICOT, Parchetul General. ”Raportul de la DIICOT il am, voi cere de la Parchetul General un raport de sinteza pe toate cele trei componente.…

- Tudorel Toader va prezenta in fata Parlamentului raportul privind evaluarea procurorilor-sefi si concluziile sale in legatura cu activitatea celor trei parchete: PICCJ, DNA si DIICOT. ”Ministrul Justiției are obligația de a prezenta in Parlament un raport privind activitatea Ministerului Public, cu…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca urmeaza sa prezinte evaluarea șefei DNA chiar in plenul Parlamentului, in cel mult o luna. In același timp, va prezenta și raportul de activitate al Parchetului General și al DIICOT.

- Tudorel Toader, despre revocarea lui Kovesi: Decizia este luata Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la posibila revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca a luat o decizie in acest sens si urmeaza sa „o formalizeze in limitele competentelor sale legale”.…

- Judecatoarea oradeana Florica Roman, a solicitat public, pe data de 29 dec. 2017, ambasadorilor Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei in Romania sa precizeze concret care articole din “legile adoptate recent privind reforma justiției, in forma actuala,” au “convingerea”…