- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis, aflat intr-o vizita in Japonia, se va intalni luni, la Palatul Akasaka-Geihinkan, cu prim-ministrul nipon Shinzo Abe. In cadrul intalnirii, seful statului va discuta cu prim-ministrul Abe despre Parteneriatul…

- Declaratia oficiala este adresata Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice si Paralimpice si cere ca publicului sa-i fie interzis sa poarte steagul cu 16 raze sau sa poarte uniforme pe care se afla acesta, in timpul evenimentelor. Coreea considera acest drapel un simbol al militarismului japonez…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat va incepe saptamana viitoare primele deconturi pentru castigatorii Start-Up Nation 2018, a declarat ministrul de resort, Radu Oprea. "Saptamana viitoare incep primele plati, deja s-au deschis liniile de finantare, au primit…

- Garda de coasta americana incearca sa salveze patru marinari sud-coreeni blocați pe un vas de marfa care s-a rasturnat in largul coastei Georgiei, duminica noaptea. Nava Golden Ray, cu o lungime de 200 de metri, transporta mașini din Coreea de Sud in Statele Unite și trebuia sa ajunga in Baltimore.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri urmatoarele decrete: Decret prin care se ia act de demisia doamnei Gratiela Leocadia Gavrilescu, viceprim-ministru, ministrul mediului, si se constata incetarea functiei de membru al Guvernului; Decret prin care se ia act de demisia domnului Anton…

- Phenianul pare sa dezvolte focoase pentru a strapunge scutul de aparare al Japoniei, a declarat marti ministrul japonez al Apararii, care a subliniat ca au existat traiectorii neregulate ale celor mai recente rachete lansate de Coreea de Nord, scrie Reuters potrivit Agerpres.Ministrul Takeshi…

- Ministrul japonez al apararii Takeshi Iwaya a declarat vineri ca decizia Coreei de Sud de a pune capat acordului bilateral privind schimbul de informatii militare clasificate este extrem de regretabil, informeaza Reuters. Iwaya a spus reporterilor ca Seulul are nevoie de alegeri intelepte…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a transmis ca ambasadorul Germaniei la București, Cord Meier-Klodt, într-o discuție cu oficialul din Guvern, a fost de acord cu relansarea dialogului privind aderarea României la Spațiul Schengen, potrivit Mediafax. "Astazi…