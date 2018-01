Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mii de persoane au participat, sambata, in SUA, la al doilea Mars al Femeilor, la un an de investitura lui Donald Trump la Casa Alba, relateaza Reuters. Manifestatii au avut loc la Washington, New York, Los Angeles, Chicago si in alte 250 de orase, iar personalitatile care au luat cuvantul…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat vineri ca acordul nuclear cu Iranul nu poate supravietui daca Statele Unite se retrag din aceasta intelegere, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a afirmat vineri ca acordul privind programul nuclear iranian nu va putea continua daca Statele Unite se retrag din el, asa cum a amenintat ca o va face Donald Trump, transmite AFP. "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti…

- Premierul român, Mihai Tudose, a fost nevoit sa demisioneze luni ca urmare a unui conflict cu presedintele Partidului Social-Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la mai putin de sapte luni de la retragerea predecesorului sau, comenteaza AFP. "Plec cu fruntea sus", a declarat Mihai…

- Ministrul de Externe al Iranului, Mohammas Javad Zarif, a declarat, vineri, ca acordul nuclear semnat in 2015 nu poate fi renegociat, iar decizia Administratiei Donald Trump reprezinta o incercare de a submina aceasta intelegere, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- „Am dovada acceptului dat de chestorul Catalin Ionita pentru ocuparea functiei de sef al Politiei Romane in situatia in care premierul ar fi acceptat propunerea de schimbare din functie a lui Bogdan Despescu. Acest acord a ajuns si la domnul premier. Avem documente si vorbe. Acordul a fost semnat…

- Ministrul de externe german Sigmar Gabriel a cerut Statelor Unite sa considere acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran si marile puteri (SUA, China, Rusia, Marea Britanie, Franta si Germania) drept o problema separata de programul balistic al Teheranului si de rolul sau in razboiul civil din…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea in teorie sa revina in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment, transmite AFP. "Cinstit, eu nu…

- Coreea de Sud a afirmat marti ca nu va incerca sa renegocieze acordul incheiat in 2015 cu Japonia destinat sa rezolve problema sensibila privind asa-numitele "femei de reconfortare", fortate sa lucreze in bordelurile militare japoneze din timpul razboiului, relateaza Reuters. Ministrul…

- Bank Leumi, a doua cea mai mare banca din Israel, vinde subsidiara din Romania fondului britanic de investitii Argo Capital Management Ltd., scrie Reuters, preluata de Agerpres. Banca israeliană a semnat un acord de principiu pentru vânzarea participaţiei de 99,91%, deţinută…

- Acordul de parteneriat transpacific (TPP), care este de asteptat sa creeze cea mai mare zona de liber schimb din lume, a fost semnat in 2016 de cele 12 tari partenere in cadrul unei ceremonii in Noua Zeelanda. Australia, Brunei, Canada, Chile, Japonia, Malaezia, Mexic, Noua Zeelanda, Peru, Singapore,…

- Curtea Constitutionala (CC) a Republicii Moldova a decis marti suspendarea atributiilor presedintelui Igor Dodon privind numirea ministrilor, in urma unei sesizari depuse de catre Partidul Democrat. Este a doua oara cand lui Dodon i se suspenda aceste atributii, in ultimele patru luni. Curtea…

- Turcia si Rusia au semnat un acord asupra furnizarii de sisteme de rachete rusesti sol-aer S-400 catre Ankara, au anuntat vineri CNN Turk si alte media. Cele doua tari au lucrat mai mult de un an la aceasta tranzactie, informeaza Reuters, potrivit agerpres. Acordul privind S-400, in valoare de aproximativ…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a sugerat marti ca viitorul acord al Uniunii Europene cu Marea Britanie cu privire la Brexit ar putea sa serveasca drept model pentru relatiile UE cu alte state, cum sunt Turcia si Ucraina, transmite agentia MIA. ''Daca putem ajunge la un acord…

- Data la care va avea loc urmatoarea intalnire dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump nu a fost inca stabilita, a declarat luni ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, care a reiterat dorinta Moscovei ca SUA si Coreea de Nord sa inceapa negocierile privind…

- Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a facut apel luni la Statele Unite si Coreea de Nord sa inceapa negocieri, informeaza agentia RIA, citata de Reuters. Lavrov spune ca Rusia este pregatita sa faciliteze aceste discutii.

- Guvernul japonez a aprobat marti desfasurarea viitoare in tara a dispozitivului terestru de interceptare a rachetelor Aegis Ashore cu baterii ale armatei americane, pentru a contracara mai bine un posibil atac cu rachete balistice din partea Coreii de Nord, informeaza AFP si Reuters. "Dezvoltarea…

- Coreea de Nord a avertizat joi ca va lua masuri “ de autoaparare nemiloase” daca Statele Unite vor impune o blocada navala, o decizie pe care Phenianul ar considera-o “un act de razboi”, a transmis presa regimului lui Kim Jong Un, potrivit Reuters.

- Grupul informatic american Apple este aproape de achizitionarea aplicatiei Shazam, cu suma de aproximativ 400 de milioane de dolari, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Shazam Entertainment Ltd, o companie britanica infiintata in 1999, permite oamenilor…

- Uniunea Europeana si Japonia au încheiat, vineri, un acord de parteneriat economic, a anuntat purtatorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, relateaza site-ul agentiei Reuters. Potrivit unei declaratii comune a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, s-a pronunțat marți pentru o politica mai curajoasa și mai puțin dependenta a țarii sale de Statele Unite, atragand atenția ca relațiile cu SUA 'nu vor mai fi niciodata același dupa Trump', dar și asupra riscului ca Uniunea Europeana și ONU sa-și piarda…

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, a descris luni o posibila decizie a presedintelui american Donald Trump privind transferul Ambasadei SUA din Tel Aviv la Ierusalim drept "oportunitate istorica de a repara o nedreptate", relateaza AFP. Lieberman a dat asigurari ca Israelul va fi…

- Ministrul de externe irlandez Simon Coveney a confirmat luni ca Marea Britanie si Uniunea Europeana sunt 'foarte aproape de un acord final' privind frontiera irlandeza, intelegere care va garanta ca nu va avea loc o reintroducere a 'granitei dure' in interiorul insulei irlandeze, informeaza Reuters.…

- Elbit Imaging, societatea care detine 98,2 din actiunile complexului hotelier Radisson din Bucuresti, a anuntat ca a semnat vanzarea actiunilor, acordul valorand 169,2 milioane de euro, potrivit unui comunicat emis miercuri catre bursa Nasdaq din Statele Unite."Elbit Imaging a anuntat ca subsidiara…

- Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, a avertizat joi regimul nord-coreean ca va fi "distrus complet" in caz de razboi, dupa ce Phenianul a anuntat ca intreg continentul american se afla in raza de actiune a noii rachete balistice, relateaza site-ul agentiei Reuters. Reacția vine urmare faptului…

- Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu a declarat ca președintele Recep Tayyip Erdogan a obținut vineri asigurari de la omologul sau american Donald Trump potrivit carora Washingtonul nu va mai furniza arme milițiilor kurde din Siria, relateaza Reuters și AFP. Potrivit șefului…

- Evoluția economiei Rusiei in octombrie a fost afectata negativ de acordul privind reducerea producției, dintre Organizația Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) și producatorii de țiței din afara cartelului, a afirmat, joi, ministrul rus al Economiei, Maxim Oreshkin, transmite Reuters. …

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a semnat pe 21 noiembrie a.c., acordul pentru programul “Educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri”, finanțat in cadrul Granturilor SEE si norvegiene 2014-2021. „Acest acord este primul pe care il semnam la nivelul Granturilor SEE…

- Una dintre sursele citate de Reuters a informat ca CEFC este actorul principal al consortiului si ar urma sa asigure cea mai mare parte din finantarea pentru aceasta tranzactie estimata la aproximativ 500 milioane de euro (587 milioane de dolari). Capitalizarea de piata a Central European Media Enterprises…

- Guvernul a aprobat Acordul-cadru de parteneriat dintre Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectie Sociale si Oficiul Francez pentru Imigrare si Integrare a Republicii Franceze pentru punerea in aplicare a Programului de ajutor pentru reintegrare in Republica Moldova, transmite IPN.

- Șeful de cabinet al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, Yalcin Topcu, a declarat, luni, ca Turcia ar putea sa reconsidere statutul de membru NATO. Acesta a afirmat, totodata, ca Alianta a avut numeroase atitudini ostile fata de Ankara, relateaza NY Times si Anadolu. ”Aceasta organizatie, care are…

- China vrea sa se apropie de Europa. Proiectul mamut Noul Drum al Matasii reflecta ambitiile economice si geopolitice ale Beijingului: Un pericol sau o sansa pentru economia germana? Sosele si sine de mii de kilometri intre Asia si Europa, porturi si aeroporturi, uzine electrice, gazoducte…

- Serviciul de rezervari de automobile Uber intentioneaza sa cumpere pana la 24.000 de automobile autonome de la constructorul auto suedez Volvo Car Corp. Acordul marcheaza tranzitia Uber de la o aplicatie utilizata pentru chemarea unui taxi la cea de proprietar si operator al unei flote de…

- In Moldova, in 2018, cu sprijinul proiectului UE, va fi pus in aplicare un proiect de susținere a intreprinderilor mici și mijlocii, in valoare de aproximativ 6,5 milioane de euro, informeaza NOI.md. Anunțul a fost facut de catre viceprim-ministrul, ministrul Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmic,…

- Germania va cheltui o suma initiala de 10 milioane de euro pentru a ajuta la neutralizarea minelor din orasul Raqqa, din nordul Siriei, scrie in editia sa de vineri ziarul Handelsblatt, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. Ministerul de Externe german urmeaza sa anunte vineri suma alocata…

- Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) și Agenția Federala pentru Managementul Situațiilor de Urgența (FEMA) din Statele Unite ale Americii au pus bazele astazi, 15 noiembrie, la Bruxelles, unei colaborari pe termen lung, prin semnarea unui protocol de colaborare care prevede, printre altele,…

- Deputații ruși au adoptat in a doua lectura, miercuri, o lege care le permite autoritaților ruse sa desemneze ca 'agent strain' orice organizație media externa care activeaza in Rusia, un raspuns al Moscovei la inregistrarea sub aceasta denumire a canalului RT in Statele Unite, transmit AFP și Reuters.…

- Mii de jihadiști ISIS au fost ajutați sa evadeze din Rakka, orașul sirian care a fost considerat capitala din Siria a gruparii teroriste. Jurnaliștii BBC scriu despre o ințelegere secreta in urma caruia luptatorii ISIS, inclusiv cei de origine straina, și famiile lor au plecat din oraș, fugind in alte…

- Liz Smith, o cunoscuta autoare de cronici mondene din presa americana, care a dezvaluit informații in premiera despre destramarea primei casnicii a președintelui american Donald Trump și a contribuit decisiv la creșterea interesului manifestat de industria mass-media fața de știrile despre celebritați,…

- Congresmeni americani și-au facut cunoscuta intenția de a se asigura ca Statele Unite respecta acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran și marile puteri, in pofida reținerilor președintelui Donald Trump in legatura cu acest pact, a declarat marți, la Washington, șefa diplomației europene Federica…

- Statele Unite ale Americii si-au reluat 'la capacitate redusa' activitatea de procesare a vizelor la misiunile sale din Turcia, a anuntat luni ambasada SUA la Ankara, in ceea ce pare a fi un semnal al intentiei Washingtonului de a depasi criza diplomatica dintre cele doua tari, transmite Reuters.…

- Indicele bursier saudit inregistra un declin de 1% la inceputul sedintei de tranzactionare. Actiunile Kingdom Holding, fondul de investitii saudit care apartine printului miliardar Alwaleed Bin Talal, unul dintre cei arestati, au scazut cu 9,9%, iar actiunile National Industrialization Co (Tasnee),…

- Serbia dorește sa iși mențina echilibrul intre Rusia și Occident, a declarat joi ministrul de externe Ivica Dacic, intr-un interviu acordat agenției Reuters. Șeful diplomației de la Belgrad a respins cererea Statelor Unite de a alege una din parți. Luna trecuta, Hoyt Yee, adjunct al subsecretarului…

- Ministrul spaniol al Economiei, Luis De Guindos, a declarat, joi, ca se așteapta la o creștere economica de puțin peste 3% in acest an, in pofida crizei din Catalonia, transmite Reuters. Economia spaniola, a patra mare economie a zonei euro, a înregistrat un ritm anual de creștere…

- Autoritatile din regiunea kurda au precizat ca au luat aceasta decizie pentru a ”preveni alte violente si confruntari”. ”Continuarea luptelor nu va aduce victoria niciunei parti, dar va conduce tara spre dezordine si haos”, se arata intr-un comunicat al Guvernului regional kurd, adaugand…