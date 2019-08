Ministrul japonez al apararii Takeshi Iwaya a declarat vineri ca decizia Coreei de Sud de a pune capat acordului bilateral privind schimbul de informatii militare clasificate este extrem de regretabil, informeaza Reuters.



Iwaya a spus reporterilor ca Seulul are nevoie de alegeri intelepte in privinta cooperarii in domeniul securitatii deoarece aceasta decizie regretabila are loc in contextul unor amenintari in crestere la adresa securitatii din partea Coreei de Nord.



Coreea de Sud a anuntat joi ca va rezilia acordul asupra schimbului de informatii militare semnat cu Japonia,…