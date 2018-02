Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul armat de la Macerata, în centrul Italiei, soldat sâmbata cu sase raniti, toti africani, poarta amprenta unei "evidente uri rasiale", a apreciat, sâmbata seara, ministrul italian de Interne, Marco Minniti, transmite AFP.

- Patru oameni au murit dupa ce un individ a deschis focul asupra lor, duminica, intr-o spalatorie auto din statul american Pennsylvania, iar o alta persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale, a anuntat Politia locala, relateaza The Associated Press.

- UPDATE Numarul celor uciși a crescut la 17, iar peste 110 persoane au fost ranite. Cel puțin trei persoane au murit și peste 79 de persoane au fost ranite în urma unui atac sinucigaș cu bomba care a avut loc în centrul capitalei din Afganistan, Kabul. …

- Agentia de evaluare financiara Moody's Investors Service a imbunatatit perspectiva ratingului suveran al Rusiei de la stabila la pozitiva, estimand ca avansul economiei in acest an va depasi in mare parte efectele negative provocate de incetinirea productiei industriale in ultimul trimestru din 2017,…

- Un fost militar german va comparea in fata instantei, incepand de joi, pentru un atentat cu motivatii rasiste comis in urma cu 18 ani la Dusseldorf si care s-a soldat cu zece raniti, dintre care sase evrei, socand intreaga Germanie. Ralf S., in varsta de 51 de ani, personaj asociat neonazistilor…

- Un barbat a fost arestat dupa ce a muscat un caine politist aflat la datorie. Incidentul a avut loc duminica, cand politistii din New Hampshire, SUA anchetau o serie de impuscaturi reclamate de martori. Politistii au ajuns la locul unde se auzisera impuscaturile, iar cei doi barbati aflati in casa au…

- O femeie de 25 de ani a fost injunghiata mortal, marti, de iubitul ei. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Dambovita, incidentul avand loc intr un coafor din orasul dambovitean Titu. Se pare ca omorul s a petrecut pe fondul geloziei. Femeia se afla in coafor cand s a intamplat incidentul,…

- Rusia este angajata in negocieri pentru livrarea de sisteme de aparare antiracheta S-400 in unele tari din Orientul Mijlociu (OM) si Asia de Sud-Est interesate sa achizitioneze astfel de sisteme, informeaza marti mass-media ruse, citate de agentia de presa Xinhua, potrivit Agerpres.'Alte tari,…

- Germania a primit sute de mii de refugiați, din 2015 încoace, stârnind furia unora dintre localnici. Un oraș din estul Germaniei a impus o interdicție temporara asupra noilor refugiați, într-un efort de a stopa incidentele violente, al caror numar a tot crescut în…

- Un nou atac armat s-a produs la o școala în Rusia. Vineri dimineata, 19 ianuarie, în cartierul Sosnov Bor, din Ulan-Ude (capitala Buryatiei), un elev de clasa a IX-a i-a atacat pe colegii de scoala din clasa a șaptea, dupa care a dat foc școlii scrie pginaderusia.ro. Șapte persoane,…

- Serviciile de securitate bosniace verifica in prezent informatiile din presa privind crearea unei grupari paramilitare proruse, ce ar fi fost constituita cu acceptul liderului sarbilor din Bosnia, Milorad Dodik, a indicat joi o sursa din politia de la Sarajevo, transmite AFP. ''Agentia de ancheta…

- Recalculare la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – APIA. Daca initial s-a anuntat ca valoarea Ajutorului National Tranzitoriu pentru ovine si caprine – ANT 9 a fost stabilita la 5,7568 euro/cap de animal, acum functionarii APIA au revenit cu un nou cuantum, anuntat printr-un comunicat…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson le-ar fi declarat unor prieteni ca este ingrijorat ca Londra va accepta un acord de Brexit care o va lasa subordonata fata de Bruxelles, ceea ce ar transforma referendumul din 2016 intr-o 'pierdere totala de vreme', transmite Reuters. …

- Mohammad Javad Zarif, ministrul de Externe de la Teheran, a declarat ca unele state vecine au incercat sa se foloseasca de recentele incidente din Iran pentru a provoca tulburari in aceasta tara, informeaza agentia de stiri The Associated Press, citand agentia oficiala de presa IRNA.

- Ministrul Carmen Dan a afirmat sambata ca in Ministerul Afacerilor Interne vor fi in acest an aproximativ 6.000 de angajati noi, adaugand ca se doreste ca in cel mult patru ani sa se poata acoperi deficitul de 23.000 de oameni. "In anul 2018 vom avea alaturi de noi, in marea familie a ministerului,…

- Un necunoscut a deschis focul sambata seara, pe strada Nikolskaia, aflata la doar 300 de metri de Piata Rosie din centrul capitalei Rusiei, Moscova, potrivit Romania TV.Atacatorul a ranit doua persoane si a disparut, politia fiind acum in cautarea sa. Incidentul a avut loc in jurul orei locale 22.30…

- Cel puțin 40 de oameni au fost uciși intr-un atentat sinucigaș produs joi in Kabul, Afganistan. Agenția de știri Amaq, afiliata ISIS, a declarat ca grupul terorist Stat Islamic a comis atacul. UPDATE 16.30: ISIS a revendicat atentatul sinucigaș cu bomba comis intr-un centru cultural Shia din capitala…

- Un barbat a deschis focul intr-o fabrica de dulciuri care se afla in Moscova și a reușit sa ucida o persoana. Suspectul este fostul proprietar al fabricii care susține ca afacerea i-a fost...

- Atac armat in Moscova, unde un barbat a deschis focul intr-o fabrica de produse de cofetarie. Mai multe persoane au fost luate ostatice, relateaza Russia Today. Atacatorul ar fi proprietarul unei companii rivale ale celei pe care a atacat-o. Momentan, informațiile despre atacul armat sunt contradictorii.…

- Potrivit martorilor, atacatorii purtau masti. Presa egipteana noteaza ca au fost doi atacatori, care au venit la cafenea cu o motocicleta si dupa ce au deschis focul asupra celor care se aflau in interior au fugit.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a transmis vineri un mesaj in care vorbeste despre cei 28 de ani care au trecut de la Revolutia din decembrie 1989, precizand ca romanii au recurs la sacrificiul suprem pentru libertate, scriind o fila importanta a istoriei cu durere, lacrimi, sange si curaj."Romania…

- Un barbat in varsta de 27 ani, tata al unei fetițe de numai 2 saptamani, a murit, iar cumnatul sau a fost ranit, dupa ce un copac a cazut peste ei. Incidentul a avut loc ieri, in jurul orei 15.00, in Mușunoaiele, comuna Fitionești. Barbatul ranit este internat la Spitalul Județean Focșani…

- Serbia negociaza achiziționarea de elicoptere militare din Rusia, precum și crearea unei baze speciale de reparații, care va permite prezența personalului militar rusesc în regiune, scrie paginaderusia.ro cu referire la The Associated Press. Agenția noteaza ca livrarea de arme din…

- Suspectul ar fi transmis secrete guvernamentale contactelor sale ruse, potrivit Serviciului ucrainean de securitate (SBU). Presa ucraineana scrie ca suspectul este un colaborator al premierului ucrainean Volodimir Groisman, care l-a insotit in calatorii in strainatate. Groisman a multumit…

- Presedintele FIFA, elvetianul Gianni Infantino, a exclus posibilitatea ca selectionata de fotbal a Italiei sa ia parte la Cupa Mondiala din vara anului viitor, in locul reprezentativei Spaniei, informeaza agentia EFE.Presa italiana a lansat in ultima perioada o serie de speculatii legate de…

- Celebra publicatie economica si platforma de analize, Bloomberg, scrie ca, desi Romania inregistreaza cea mai rapida crestere economica din Europa, in spatele ei se ascunde o saracie categorica, informeaza Ziarul Financiar.

- "Românii au inundat strazile pentru a protest fata de cele mai recente reforme ale justitiei", titreaza agentia Bloomberg. "Peste 15.000 de oameni au înfruntat vremea rece - inclusiv aproximativ 10.000 în capitala - pentru a cere demisiile liderului social-democrat…

- Agentia de presa rusa Rosbalt anunta ca pe numele liderului PDM, Vlad Plahotniuc, a fost deschis un dosar penal pentru „omor cu deosebita cruzime”. Sursele agentiei sustin ca democratul ar fi comis cel putin doua omoruri si ca acesta ar face parte dintr-o grupare organizata, motivata de ura politica,…

- Presa straina a anunțat decesul regelui Mihai I al Romaniei la scurt timp dupa ce Casa Regala a confirmat decesul. Primii care au anunțat decesul regelui Mihai au fost jurnaliștii de la The Associated Press. Aceștia au scris: ”Casa regala a Romaniei spune ca Regele Mihai, cel care a condus Romania…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a dispus verificari cu privire la modul in care structurile subordonate Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și-au indeplinit atribuțiile ce le revin, conform legii, in urma conflictului dintre protestatarii din Piața Victoriei și angajații Primariei Capitalei,…

- Atac armat la o universitate din nordul Pakistanului. Cel putin noua oameni au murit, iar 37 au fost raniti dupa ce patru teroristi au deschis focul asupra lor. Printre persoanele internate sunt studenti, politisti, membri ai fortelor de ordine si un jurnalist.

- Imaginile socante au fost surprinse in Florida, in momentul in care un avion de mici dimensiuni a aterizat fortat pe o strada din Florida. Incidentul a avut loc in urma cu doua zile, iar spre uimirea tuturor, cei doi pasageri in varsta de 61 si 55 de ani, au scapat nevatamati.

- Presa din Coreea de Sud a scris ca un cutremur cu magnitudinea de 5,5 pe scara Richter a lovit coasa de sud-est a tarii. Agentia de presa Yonhap scrie ca acest cutremur a fost detectat la 6 kilometri nord de...

- S-au tras focuri de arma la concertul rap din centrul Atlantei, Statele Unite, dupa ce doi oameni au urcat pe scena în pauza dintre reprezentatiile artistilor. Politia a anuntat ca cele doua persoane au fost ucise de cineva din public, care s-a enervat, iatr alți doi oameni au fost…

- Autorul masacrului de duminica seara din Texas, în care 26 de oameni au fost ucisi într-o biserica, a fost identificat. Este vorba de un tânar de 26 de ani, pe nume Devin Patrick Kelley. Devin Patrick Kelley a deschis focul într-o biserica din Texas, în timpul…

- Devin Patrick Kelley a deschis focul intr-o biserica din Texas, in timpul slujbei de duminica dimineața (ora locala). Potrivit presei internaționale, 26 de oameni au fost uciși, in timp ce alți 24 au fost raniți grav. Printre cei morți se numara și un copil in varsta de doi ani, dar și fiica pastorului.…