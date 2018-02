Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat duminica Iranul in legatura cu orice agresiune, aratand un fragment prezentat ca o bucata dintr-o drona care ar fi provenit din Siria, doborata saptamana trecuta deasupra teritoriului israelian, relateaza AFP. "Nu testati determinarea Israelului!",…

- Pentru prima data de cand s-a instalat la Palatul Victoria, premierul Viorica Dancila isi cere scuze public pentru o declaratie facuta in cadrul unei emisiuni televizate, joi seara, la Antena 3. Scuzele vin dupa ce Asociatia Parintilor Copiilor cu Autism au trimis a trimis o scrisoare in care arata…

- 'Pot sa va asigur: coalitia este stabila si nici eu, nici nimeni (altcineva) nu avem un proiect de alegeri (anticipate). Vom continua sa lucram impreuna pentru binele cetatenilor nostri israelieni pana la sfarsitul mandatului', in 2019, a declarat Netanyahu intr-un discurs la Tel Aviv. Marti,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni ca discuta "de ceva timp" cu Administratia americana despre proiectul de anexare de colonii in Cisiordania ocupata, potrivit unuia dintre purtatorii sai de cuvant, informeaza AFP."Cu privire la anexare, pot sa va spun ca deja de ceva timp…

- Ministrul de Externe al Romaniei a anunțat in exclusivitate la DC News ca decizia de a muta ambasada Romaniei la Ierusalim se va face dupa consultari cu Statele Unite ale Americii. Administrația Trump a dat curs Congresului din 1995 și a decis ca incepand de anul viitor ambasada SUA in Israel…

- Un palestinian a fost impuscat mortal sambata in confruntari cu armata israeliana in cursul unui raid in Cisiordania ocupata, a indicat ministerul palestinian al Sanatatii, transmite AFP. Potrivit aceluiasi minister, citat de Xinhua, tanarul palestinian a murit la spital in urma ranilor,…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca în cazul în care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Ministri israelieni si palestinieni au avut marti o intrevedere, prima dupa recunoasterea de catre presedintele american Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a Israelului, decizie care a suscitat furia palestinienilor, informeaza AFP. Ministrul palestinian al economiei Abir Odeh si ministrul…

- Ministrul de externe palestinian Riad Malki a anuntat luni ca institutia pe care o coordoneaza ii va solicita in februarie Consiliului de Securitate al ONU acordarea statutului de membru deplin al Natiunilor Unite pentru Palestina si ca va cere protectie internationala pentru poporul palestinian…

- Presedintele sloven Borut Pahor s-a distantat vineri de o initiativa a guvernului sau privind recunoasterea statului palestinian de catre Parlamentul de la Ljubljana, luata dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP.…

- Rusia este angajata în negocieri pentru livrarea de sisteme de aparare antiracheta S-400 în unele tari din Orientul Mijlociu (OM) si Asia de Sud-Est interesate sa achizitioneze astfel de sisteme, informeaza marti mass-media ruse, citate de agentia de presa Xinhua. 'Alte tari, în…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei si-a exprimat duminica preocuparea in legatura cu decizia Washingtonului de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si a afirmat ca Ierusalimul de Est trebuie sa fie capitala viitorului stat palestinian, relateaza agentia Reuters. In cadrul…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas le-a cerut miercuri arabilor sa viziteze Ierusalimul in semn de solidaritate dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste acest oras drept capitala a Israelului, transmite DPA. ''Va imploram sa nu ne lasati singuri. Nu…

- Un organ-cheie al Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP) a votat luni in favoarea suspendarii recunoasterii Israelului, o masura care readuce in discutie unul dintre principiile fondatoare ale efortului de pace deja in punct critic cu israelienii, relateaza AFP. Apelul a fost…

- Numarul persoanelor diagnosticate cu gripa pe teritoriul Americii de Nord este in crestere, 15.572 de cazuri fiind confirmate in urma analizelor de laborator in Canada incepand de sambata trecuta, a anuntat Agentia pentru sanatate publica din aceasta tara, citata de Xinhua. Nivelul de…

- Luni, Trump a acuzat regimul de la Islamabad ca gazduieste militanti extremisti si ca minte in privinta situatiei. Administratia de la Casa Alba ia in calcul retragerea a 255 de milioane de dolari alocati pentru autoritatile de la Islamabad. "Statele Unite au oferit in mod prostesc Pakistanului…

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza BBC, citand agentia Wafa, potrivit news.ro.Ministrul palestinian de externe, Riyad al-Malki,…

- Ministrul de Externe l-a primit, astazi, pe ambasadorul Palestinei la Bucuresti. Potrivit unei postari pe Facebook, oficialul l-a informat pe Teodor Melescanu ca autoritatea palestiniana respinge decizia presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului.

- Premierul a lansat acest avertisment in urma unei cresteri bruste a tensiunii si violentelor provocate de decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului.De la acest anunt din 6 decembrie, 12 palestinieni au fost ucisi in cursul unor confruntari…

- Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a facut apel luni la Statele Unite si Coreea de Nord sa inceapa negocieri, informeaza agentia RIA, citata de Reuters. Lavrov spune ca Rusia este pregatita sa faciliteze aceste discutii.

- Un palestinian a fost ucis, vineri, in confruntari cu militari israelieni, in contextul noilor proteste organizate in Cisiordania si Fasia Gaza fata de hotararea presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza site-ul Ynetnews.com.

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au reafirmat vineri, in cursul unei convorbiri telefonice, ca doresc sa lucreze in favoarea crearii unui stat palestinian, a anuntat Kremlinul, la o zi de la votul ONU care condamna recunoasterea americana a Ierusalimului drept…

- Palestinienii au salutat joi votul Adunarii Generale a ONU care a adoptat cu o larga majoritate o rezolutie ce condamna recunoasterea de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza AFP."Aceasta decizie reafirma faptul ca palestinienii beneficiaza de sprijinul…

- Aproximativ 30 de persoane au stat tacute timp de cateva minute, tinand in mana lumanari, intr-o piata aflata in apropierea Bisericii Nasterii Domnului din Betleem, dupa care au dat foc la mai multe pancarte. "Betleemul ureaza bun venit mesagerilor pacii, nu mesagerilor razboiului", se putea…

- SUA nu mai pot juca niciun rol in procesul de pace israeliano-palestinian dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat miercuri, la Istanbul, presedintele palestinian Mahmoud Abbas, transmit AFP si dpa, scrie agerpres.ro. Trump…

- Casa Alba îsi va reînnoi eforturile pentru relansarea procesului de pace israeliano-palestinian, pus în pericol de decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, au afirmat vineri înalti oficiali americani, potrivit AFP. Potrivit…

- Patru persoane și-au pierdut viața și sute au fost ranite, vineri seara in Fașia Gaza in urma unor noi confruntari intre israelieni și palestiniei dupa ce Donald Trump a declarat ca Statele Unite recunosc Ierusalimul drept capitala Israelului, scrie AFP: Zeci de mii de persoane au ieșit pe strazi, vineri…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marti, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale Art. 50, in contextul negocierilor generate de retragerea Marii Britanii din UE, prilej cu care oficialul roman a afirmat ca se are in vedere parafarea unui acord…

- Ierusalimul, unilateralismul lui Trump si adancirea clivajului euro-american Recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, de catre Statele Unite (Președintele Trump), va fi judecata global și definitiv abia peste cațiva ani, in funcție de consecințele ultime ale deciziei de acum cateva…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anunțul președintelui american Donald Trump de recunoaștere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel și a declarat ca se așteapta ca țarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmit Reuters, AFP și DPA. …

- Președintele Autoritații Palestiniene, Mahmoud Abbas, este așteptat la Cairo pentru un summit cu șeful statului egiptean, Abdel Fattah Al-Sisi, privind controversata decizie americana de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, a anunțat duminica președinția egipteana, transmite AFP.…

- Potrivit purtatorului de cuvant al politiei israeliene, Micky Rosenfeld, suspectul a fost arestat dupa atac, care a avut loc in principala autogara a orasului. Suspectul este un palestinian in varsta de 24 de ani din Cisiordania. Israelianul ranit, un paznic in varsta de 25 de ani, este in stare critica.…

- Deliberand in liniste asupra recunoasterii Ierusalimului drept capitala Israelului si mutarea Ambasadei SUA din Tel Aviv in Ierusalim, presedintele Donald Trump si echipa sa specializata pe Orientul Mijlociu au ajuns la concluzia ca Autoritatea Palestiniana are prea mare nevoie de SUA ca sa reactioneze.…

- "Statutul Ierusalimului nu este final. In privinta Ierusalimului, presedintele nu a anuntat statutul final", a declarat vineri Rex Tillerson.Seful diplomatiei americane a explicat ca mutarea Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim "probabil nu se va produce in 2018", explicand ca tranzitia…

- Ciocniri au izbucnit vineri la Ierusalim si in zonele ocupate din Cisiordania intre fortele israeliene si palestinieni. Acestia din urma au fost chemati sa-si arate „furia“ fata de decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, transmite AFP.

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu a precizat, vineri, intrebat cum comenteaza decizia presedintelui SUA Donald Trump de a recunoaste Ierusalimului drept capitala a Israelului, ca Romania are o pozitie consecventa, care vizeaza faptul ca solutia trebuie gasita pe calea dialogului.

- Premierul britanic, Theresa May, si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, "probabil" se vor intalni vineri dimineata devreme la Bruxelles, a anuntat Comisia, in timp ce UE si Londra incearca sa ajunga la un acord legat de prima faza a negocierilor Brexit-ului, transmite AFP, conform…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat miercuri ca Statele Unite nu mai pot sa-si joace rolul istoric de mediator al pacii cu israelienii, dupa anuntul presedintelui Donald Trump a recunoasterii Ierusalimului drept capitala Israelului, relateaza AFP.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat, miercuri, drept o ”zi istorica” recunoasterea de catre presedintele american Donald Trump a Ierusalimului drept capitala Israelului, relateaza AFP.

- Fortele de securitate israeliene se pregatesc de ''confruntari'' cu palestinienii in Ierusalimul de Est si Cisiordania inainte de anuntul presedintelui american, Donald Trump, privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza miercuri agentia Xinhua, scrie agerpres.ro. Un…

- Președinția Autoritații Palestiniene a avertizat vineri in legatura cu efectele distrugatoare ale recunoașterii de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala a Israelului sau ale transferarii ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim, noteaza AFP. Purtatorul de cuvânt…

- In cadrul unei conversatii de 20 de minute, cei doi presedinti "au subliniat amenintarea grava pe care cea mai recenta provocare a Coreei de Nord o reprezinta nu numai pentru Statele Unite si Coreea de Sud, ci pentru intreaga planeta", iar dezvoltarea programelor nucleare si balistice "submineaza…