Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul israelian al apararii Avigdor Lieberman a ordonat, miercuri, inchiderea a doua puncte de trecere intre Israel si Fasia Gaza, in urma lansarii unei rachete palestiniene impotriva unui oras din sudul Israelului, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Avigdor Lieberman a dispus inchiderea punctelor…

- Ministrul apararii israelian, Avigdor Lieberman, a subliniat marti necesitatea de a aplica o 'lovitura severa' miscarii islamiste Hamas in Fasia Gaza, el afirmand ca violentele si tensiunile din jurul teritoriului palestinian nu mai pot dura, transmite France Presse preluata de Agerpres. Lieberman…

- Ministrul apararii israelian, Avigdor Lieberman, a subliniat marti necesitatea de a aplica o 'lovitura severa' miscarii islamiste Hamas in Fasia Gaza, el afirmand ca violentele si tensiunile din jurul teritoriului palestinian nu mai pot dura, transmite France Presse. Lieberman…

- Ministrul apararii israelian Avigdor Lieberman le-a transmis vineri liderilor miscarii fundamentaliste Hamas, care controleaza Fasia Gaza, ca Israelul este pregatit de razboi, in timp ce militarii israelieni se pregateau pentru o alta zi de violente de-a lungul gardului de securitate dintre Israel…

- Ministrul apararii israelian Avigdor Lieberman le-a transmis vineri liderilor miscarii fundamentaliste Hamas, care controleaza Fasia Gaza, ca Israelul este pregatit de razboi, in timp ce militarii israelieni se pregateau pentru o alta zi de violente de-a lungul gardului de securitate dintre Israel…

- Ministrul israelian al apararii a declarat joi ca un stat palestinian nu il intereseaza, respingand declaratia presedintelui american Donald Trump potrivit careia o solutie cu doua state este cea mai buna pentru conflictul israeliano-palestinian, relateaza Xinhua. "Nu imi pasa de un stat…

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, a cerut vineri interventia serviciilor secrete pentru a opri scurgerile de informatii guvernamentale dupa difuzarea unor date confidentiale privind riscurile izbucnirii de violente in Cisiordania ocupata, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- Ministrul apararii israelian Avigdor Lieberman a sugerat, luni, ca Israelul ar putea ataca obiective militare suspecte iraniene situate in Irak, asa cum a facut deja in Siria, transmite Reuters. ''Monitorizam absolut tot ceea ce se intampla in Siria si, referitor la amenintarile…