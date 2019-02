Ministrul Apelor si Padurilor (MAP), Ioan Denes, prezinta miercuri, intr-o conferinta de presa, proiectele care vor fi derulate de minister in 2019, in domeniul Apelor, precum si investitiile realizate in cadrul Proiectului 'Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti'.



Marti, Ministerul Apelor si Padurilor a anuntat ca autoritatile locale selectate in anul 2018 in cadrul proiectului "Controlul integrat al poluarii cu nutrienti - Finantare Aditionala' vor primi fonduri de peste 40 de milioane de lei, din care 37,5 milioane de lei din fonduri nerambursabile, pentru constructia…