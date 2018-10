Anul acesta vor fi finalizate 60 de lucrari hidrotehnice in toata tara, unele dintre acestea fiind deja incepute, a declarat, vineri, la Borca, ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, in cadrul unei inspectii prim-ministrului Viorica Dancila la lucrarile hidro efectuate in zona. 'In prezent, la nivel national se afla in diferite stadii de executie 29 de obiective hidrotehnice. Incepand cu saptamana viitoare, vor incepe lucrarile la alte 31 de obiective. Subliniem faptul ca cele 60 de lucrari hidrotehnice care se afla in executie sau la care va incepe foarte curand executia, in aceasta toamna,…