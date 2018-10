Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a declarat, joi, ca se va diminua mult criza lemnului de foc și va fi chiar o competiție intre agenții economici și Regia Naționala a Padurilor, iar cel care va avea un preț mai bun va vinde. Intrebat, joi, la Alba Iulia, de prețul lemnului de foc din aceasta…

- "Anul trecut, cam pe vremea in care suntem, a aparut in piata o criza a lemnului de foc. (...) Consider ca am gasit solutii de deblocare si de eliminare sau diminuare a crizei lemnului de foc in Romania", a declarat Ioan Denes.Ministrul Denes spune ca modificarile aduse Codului silvic vor…

- Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva a aprobat joi, 4 octombrie, incetarea contractului de mandat al directorului general al Romsilva, Dragoș Ciprian Pahonțu, și numirea provizorie, in funcția de director general, a directorului Direcției Silvice Valcea, Gheorghe Mihailescu,…

- Directorul Pahonțu era inconjurat - și consiliat - de o majoritate incompatibila Ministrul apelor și padurilor, Ioan Deneș, a dispus luni, 17 septembrie 2018, revocarea a patru membri ai Consiliului de Aministrație al Regiei Naționale a Padurilor-Romsilva, prin OM nr. 903/17.09.2018 și OM nr. 904/17.09.2018,…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, are ca sarcina de la partid ca, in cel mai scurt timp, sa-i schimbe pe toți membrii Consiliului de Administrație de la Regia Naționala a Padurilor - ROMSILVA și, automat, și pe directorul general Ciprian Dragoș Pahonțu....

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a inaugurat miercuri, 5 septembrie, la Muzeul Cinegetic al Carpaților ”Posada”, Expoziția Jubiliara ”100 de ani de silvicultura in Romania”, eveniment dedicat Centenarului Marii Uniri din 1918, cand toate provinciile locuite de romani s-au unit intr-un singur stat.…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a obținut recent certificarea managementului forestier in sistem internațional pentru alte 127.493 de hectare de padure aflate in proprietatea publica a statului, pe raza a 11 ocoale silvice din cadrul Direcțiilor Silvice Alba, Bihor, Botoșani, Dambovița, Iași…

- Volumul taierilor ilegale in padurile de stat administrate de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva a inregistrat o scadere de 19,67% in primele sase luni ale anului, comparativ cu primul semestru din anul trecut, anunta reprezentantii regiei. Astfel, in primul semestru din 2018 s-au…