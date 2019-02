Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat vineri seara, la o emisiune televizata, ca doreste finalizarea dosarului violentelor din 10 august 2018, ca a pus la dispozitia procurorilor acte si politisti cu care acestia sa lucreze si ca este la dispozitia PICCJ in cazul in care va fi citata pentru audieri.



"Eu sunt mai interesata decat oricine ca sa se inchida acest dosar si sa se stabileasca ce s-a intamplat cu adevarat, sens in care am facut tot ce puteam sa fac de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. Am pus la dispozitie documente, am pus la dispozitie oameni care sa ajute…