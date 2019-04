Ministrul interimar al justitiei: Moartea Ramonei Bulcu, o veste tragica

Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca un Ramona Bulcu, fostul purtator de cuvant al Parchetului General si-a gasit sfarsitul intr-un mod dramatic, in Vinerea Patimilor si chiar la locul de munca, i-a socat pe cunoscutii femeii. Procurorul a cazut de la mare inaltime, de la un etaj superior al sediului Parchetului de pe langa Inalta…

- Moartea Ramonei Daniela Bulcu, fost purtator de cuvant al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, este "o veste tragica", afirma ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, vicepremier, pe pagina sa de Facebook. "Adresez cele mai sincere condoleante familiei sale, care se afla…

- O femeie a murit, in Vinerea Mare, in București, dupa ce a cazut de la etajul 5 al sediului Parchetului General. Potrivit G4media, care citeaza unele surse surse judiciare, ar fi vorba despre procurorul Ramona Bulcu. Potrivit Digi24, procuroarea in varsta de 53 de ani s-a sinucis dupa ce s-a aruncat…

- Vizibil deranjat de faptul ca a fost ocolit de ministrul Justitiei, in vizita acestuia, de orele trecute, la Parchetul General, Augustin Lazar a tinut sa-si spuna oful chiar din fata sediului institutiei pe care o conduce. S-a intamplat la circa o ora dupa ce Toader anuntase ca va declansa procedura…

- Augustin Lazar, procurorul general al Romaniei, l-a criticat pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dupa ce a venit astazi la Parchetul General si a purtat discutii cu procuroarea Elena Iordache, presedinta Asociatiei Procurorilor din Romania. Dupa aceste discutii, ministrul a anuntat ca va declansa…

- Anuntul pe care ministrul Justitiei promisese ca il va face la plecarea de la intrevederile pe care le-a avut, timp de aproximativ o ora, la Parchetul General condus de catre Augustin Lazar, vizeaza chiar fotoliul ocupat de actualul procuror general, caruia Tudorel Toader i-a cerut revocarea. “Voi merge…