- ”In acest moment, la aceasta ora, la Ministerul Justiției nu exista nicio solicitare, nicio informare, nicio informație oficiala. In momentul in care vom primi o informație oficiala, eu voi dispune aplicarea procedurilor și masurilor strict legale.” a spus Ana Birchall, pentru Antena 3.

- Ana Birchall face revolutie la Justitie. Ministrul interimar al Justitiei a anuntat, luni, ca a preluat atributiile unor secretari de stat si a afirmat ca sunt "lucruri normale" legate de activitatea curenta a Ministerului Justitiei. "Atata vreme cat eu raspund, este normal sa stiu cum se cheltuiesc…

- Ana Birchall, ministrul interimar al Justitiei, explica de ce le-a luat atributiile secretarilor de stat adusi de Tudorel Toader. Birchall afirma ca a procedat la fel si in timpul precedentului interimat, in februarie 2017, pentru a putea tine lucrurile sub control."Am decis preluarea unor…

- Ministrul interimar al Justitiei, vicepremierul Ana Birchall, a anuntat marti, intr-o scurta declaratie de presa, reluarea procedurii de selectie a procurorului general, dupa ce prima procedura, derulata de fostul ministru Tudorel Toader, a esuat.

- Procurorul general interimar, Bogdan Licu, are probleme serioase chiar cu subordonații. Mai mulți procurori din Parchetul General ar pregati contestarea delegarii acestuia in funcția deținuta anterior de Augustin Lazar, potrivit Antena 3. Ministrul interimar al justiției, Ana Birchall, a suspendat…

- Ana Birchall a preluat, ca interimar, Ministerul Justiției, anunțand ca un obiectiv important este asigurarea circuitului de avizare pentru celelalte ministere. Birchall a refuzat sa raspunda intrebarilor adresate de jurnaliști."Ministerul Justiției e un portofoliu exrem de important. Voi…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca remanierea guvernamentala propusa de PSD este „un fel de farsa”, precizand ca nu o accepta „asa cum a fost propusa”. Potrivit unor surse Antena 3,...

- Procesul prin care procurorul general Augustin Lazar a contestat propunerea de revocare din funcție inaintata de ministrul justiției se judeca marți, la Curtea de Apel din Alba Iulia. In acest context, Tudorel Toader a afirmat ca un reprezentant al instituției va participa la proces și va susține…