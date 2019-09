Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Educatiei, Daniel Breaz, a declarat sambata, la Alba Iulia, ca numarul scolilor care au toaleta in curte a scazut de la peste 2.300 in 2017 la circa 300 in acest an. "Avem niste cifre imbucuratoare si o evolutie pozitiva a ceea ce inseamna infrastructura din invatamantul din…

- Ministrul interimar al Educatiei, Daniel Breaz, a declarat sambata, la Alba Iulia, ca, exceptand elevii claselor a VI a si a VII a, restul copiilor vor avea manuale scolare pe banci in prima zi de scoala, transmite Agerpres.In fiecare an s a discutat foarte mult de manualele scolare, pentru ca era prima…

- Ministrul interimar al Educatiei, Daniel Breaz, a declarat sambata, la Alba Iulia, ca, exceptand elevii claselor a VI-a si a VII-a, restul copiilor vor avea manuale scolare pe banci in prima zi de...

- Daniel Breaz, ministrul interimar al Educatiei, a declarat sambata, la Alba Iulia, ca numarul scolilor care au toaleta in curte a scazut de la peste 2.300 in 2017 la circa 300 in acest an. "Avem niste cifre imbucuratoare si o evolutie pozitiva a ceea ce inseamna infrastructura din invatamantul din Romania.…

- Mai multe schimbari pentru elevii din Romania sunt dorite de Daniel Breaz, ministrul interimar al Educației, care a declarat, intre altele, ca programa școlara ar trebui sa fie modificata, eliminand unele materii sau scazand numarul orelor de curs allocate acestora.

- Elevii nu vor avea o saptamana in plus de vacanta! Scoala va incepe peste fix o luna. Adica pe 9 septembrie, scrie observator.tv. Anuntul a fost facut de ministrul interimar al Educatiei, Daniel Breaz,...

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan ii solicita premierului Viorica Dancila sa-i demita pe ministrul interimar al Educatiei, Daniel Breaz, si pe consilierul ei personal, Dana Varga. "Viorica...

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de revocare a Ecaterinei Andronescu din funcția de ministru al Educației și decretul de desemnare a lui Daniel Breaz, ministrul Culturii, ca ministru al educației naționale, interimar. Premierul Viorica Dancila a decis sa o demita pe Ecaterina Andronescu…