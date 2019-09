Ministrul interimar al Educatiei: E regretabil ca exista scoli care nu vor incepe la timp noul an scolar Ministrul interimar al Educatiei, Valer-Daniel Breaz, considera “regretabil” faptul ca exista scoli care nu vor incepe la timp noul an scolar, informeaza AGERPRES . “Este regretabil. Nu este din cauza Ministerului acest aspect. Este din cauza celor care gestioneaza si administreaza scolile. Sunt doua gradinite care vor incepe scoala pe 23 (septembrie – n.r.) si o scoala care incepe cursurile in data de 16 septembrie. Este regretabil. Trebuiau sa se miste mai repede. Am spus ca atunci cand trebuie sa faci niste lucrari de renovare intr-o scoala nu trebuie sa te duci si sa vezi ce lucrari vrei sa… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

