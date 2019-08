Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul german pentru integrare Annette Widmann-Mauz nu se gandeste prea mult la o propunere controversata a parlamentarului conservator Carsten Linnemann de a forta copiii cu slabe cunostinte de limba germana sa isi amane intrarea in scoala primara, relateaza marti DPA. Linnemann vrea…

- Ministrul bulgar al agriculturii si alimentatiei, Desislava Taneva, a asigurat duminica intr-o postare pe Facebook ca guvernul sau a luat toate masurile posibile pentru a impiedica extinderea pestei porcine africane si a respins totodata cinci masuri propuse impotriva acesteia de Partidul Socialist…

- Doi dintre barbati erau deja cunoscuti de politisti ca fiind islamisti periculosi, in timp ce al treilea este un german convertit la miscarea islamista; un al patrulea suspect a fost eliberat, a declarat vineri politia din Koln.Conform noii legi a politiei, suspectii pot fi detinuti in…

- Potrivit autoritatilor italiene "Vase of Flowers" (Vaza cu flori), opera a pictorului olandez Jan van Huysum (1682-1749), a fost furat in 1944 de trupele naziste de ocupatie." 'Vase of Flowers' se intoarce la Florenta dupa 75 de ani", a declarat Ministerul italian al Culturii intr-un comunicat,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, unul din cei mai ferventi promotori ai proiectului, a asistat luni, in cadrul salonului aeronautic deschis la Le Bourget, langa Paris, la dezvelirea unei impunatoare machete, la scara 1:1, a avionului aflat in centrul proiectului unui „sistem de lupta aerian al…

- Sase politisti din cadrul Inspectoratului National de Investigatii, care a anuntat marti, 11 iunie, ca se va subordona noului ministru de Interne, Andrei Nastase, si ca sustin Guvernul Maiei Sandu, declarat neconstitutional de Curtea Constitutionala, au fost suspendati din functie.

- Guvernul statului australian New South Wales a declarat ca zona Sydney se confrunta cu una din cele mai grave penurii de apa din anii 1940 si a precizat ca restrictiile vor ramane in vigoare pana saptamana viitoare.Ministrul australian al infrastructurii, Melinda Pavey, a afirmat ca este…

- Ministrul german al Mediului, Svenja Schulze, a deschis luni dimineata, la Berlin, o reuniunea internationala pe tema schimbarilor climatice, precizand ca 2019 marcheaza o noua etapa in efortul global pentru protejarea mediului, informeaza DPA potrivit Agerpres Comunitatea internationala ar…