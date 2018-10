Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul grec al apararii, nationalistul Panos Kammenos, opozant al acordului dintre Atena si Skopje privind numele Macedoniei, si-a exprimat duminica satisfactia in legatura cu slaba participare a macedonenilor la referendumului privind schimbarea numelui tarii lor, relateaza AFP. Paradoxalul…

- Situatia privind migratia in Grecia poate fi descrisa "oricum, mai putin drept una satisfacatoare", a declarat joi, inainte de a intreprinde o vizita la Atena, ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas, in timp ce mii de exilati din Turcia continua sa soseasca, izolati apoi in conditii sordide,…

- Austria a propus joi folosirea de forte armate ale Uniunii Europene pentru a sustine la frontiere actiunile de oprire a intrarii migrantilor clandestini in Europa, in contextul in care coalitia conservatoare de extrema dreapta doreste un control mai strict la granitele terestre si maritime ale UE,…

- Ministrul adjunct responsabil cu ordinea publica si protectia cetatenilor, Nikos Toskas, a fost demis vineri dupa incendiile care au devastat regiunea de coasta din apropiere de Atena, soldate cu moartea a 88 de persoane.

- Incendiile din Grecia ar fi fost provocate de 15 piromani care au aprins simultan locuri din jurul Atenei. Guvernul de la Atena a cerut ajutorul Statelor Unite ale Americii pentru a-i putea gasi pe eventualii piromani.

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut astazi, 24 iulie, o serie de convorbiri telefonice cu ministrul elen al apararii, Panos Kammenos, pe marginea situatiei de urgenta din zona Attica, in urma incendiilor devastatoare manifestate in ultimele zile, soldate cu pierderi de vieti omenesti.Potrivit…

- O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene, configurata pentru stingerea incendiilor, precum si o aeronava C-130 Hercules, pentru sprijin logistic, dar si personal, pregatite pentru a interveni in cazul incendiiilor din Grecia, ministrul Apararii Mihai Fifor asigurandu-l pe omologul elen Panos…

