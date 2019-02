Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Ion Țiriac a anunțat ca deja a inceput discuțiile pentru a organiza cel mai mare turneu de tenis din istoria Romaniei, iar una dintre variante este Cluj-Napoca.Afaceristul a precizat ca deja a luat legatura cu reprezentanții WTA și vrea sa cumpere una dintre cele 4 licențe disponibile. Acesta…

- Consider ca este o mare iresponsabilitate faptul ca Guvernul nu a venit cu un plan de buget cel mai tarziu in decembrie 2018, dar nici in octombrie, noiembrie, decembrie, cand ar fi trebuit. Inca nu exista plan de buget elaborat, nu stiu ce motive ar putea sa fie si intre timp este un haos. De ce? Pentru…

- De aproximativ zece ani, in aceasta perioada a anului Brasovul devine capitala fotbalului juvenil romanesc. Fiind situat in centrul tarii si beneficiind de o infrastructura sportiva moderna, acest oras atrage zeci de echipe din Romania si strainatate cu ocazia turneelor de fotbal pentru copii pe ...

- Romanii se vor prezenta de doua ori sa voteze in 2019, o data in luna mai pentru a-si trimite reprezentantii in Parlamentul European si inca o data, la final de an, pentru a alege presedintele Romaniei. Actualul sef al statului, Klaus Iohannis, este primul care a intrat in cursa pentru Cotroceni.

- Din online, in offline: primul turneu național al vloggerilor a inceput in toamna acestui an care se va incheia maine cu un ultim spectacol care va avea loc la Craiova. Primul turneu al vloggerilor a ajuns in principalele orașe ale țarii, iar cei mai cunoscuți vloggeri ai momentului au fost prezenți…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri la Palatul Cotroceni ca proiectul ‘Romania Educata’, pe care l-a initiat si ale carui rezultate au fost puse in dezbatere publica, este unul strategic, el subliniind ca nu este o poveste politica sau programul sau electoral. ”Romania educata’ este un proiect…

- "Daca accidentarea de la spate se amelioreaza, voi fi apta sa ma intorc la antrenamente. Sper ca totul sa decurga normal. Vreau sa castig un nou turneu de Mare Slem, e un obiectiv pe care mi-l setez in fiecare an. Am castigat Roland Garros, acum Wimbledon este obiectivul. Sunt increzatoare ca voi…

- Editia a 25-a a Targului International Gaudeamus - Carte de Invatatura a decernat duminica, la ora 14.00, premiile evenimentului, iar MEDIAFAX s-a numarat printre castigatori, adjudecandu-si distinctia pentru presa online, acordata pe baza preferintelor publicului.