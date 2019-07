Ministrul german pentru Afaceri Europene îl îndeamnă pe Boris Johnson "să se liniștească" Ministrul german pentru Afaceri Europene, Michael Roth, l-a îndemnat vineri pe premierul britanic Boris Johnson &"sa se linișteasca&", declarând ca dialogul și nu provocarea ar trebui sa fie calea de urmat în rezolvarea crizei Brexit, relateaza Mediafax citând Reuters.

&"Mesajul meu pentru noul prim-ministru britanic este clara: Boris, campania electorala s-a încheiat. Calmeaza-te. Trebuie sa fim corecți unii cu ceilalți&", a declarat Roth pentru postul german de televiziune ZDF.



&"Ceea ce nu ajuta sunt noile provocari. În schimb, dialogul - unul trebuie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul britanic a declarat ca cetatenii UE vor primi „certitudinea absoluta” ca vor putea ramane in Marea Britanie dupa Brexit. Johnson a reiterat „angajamentul absolut” de retragere a Marii Britanii din UE cel tarziu pe 31 octombrie 2019. „Vom face Marea Britanie cea mai mareata natiune de pe pamant”,…

- Termenii Acordului Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxellesul sunt "inacceptabili", crede noul premier Boris Johnson, in timp ce liderul Partidului Laburist (opozitie), Jeremy Corbyn, a cerut un nou referendum privind apartenenta tarii la Uniunea Europeana. "Acordul de retragere…

- Jeremy Corbyn, liderul opozitiei laburiste din Marea Britanie, a contestat, marti, modul în care Boris Johnson a fost ales prim-ministru, cerând organizarea unui scrutin parlamentar anticipat, relateaza Mediafax."Boris Johnson a obtinut sustinerea a mai putin de 100.000 de membri…

- Jeremy Corbyn, liderul opozitiei laburiste din Marea Britanie, a contestat, marti, modul in care Boris Johnson a fost ales prim-ministru, cerand organizarea unui scrutin parlamentar anticipat. "Boris Johnson a obtinut sustinerea a mai putin de 100.000 de membri nereprezentativi ai Partidului…

- Mai mulți miniștri din cabinetul sau au declarat pentru BBC ca aceasta nu iși poate pastra funcția. Editorul politic de la BBC afirma ca premierul "mai are 36 de ore". May urmeaza sa se intalneasca vineri cu Sir Graham Brady, liderul Comisiei 1922, relateaza Mediafax. Consiliul European…

- Premierul britanic Theresa May i-a transmis liderului laburist Jeremy Corbyn o scrisoare in care ii cere sa sustina proiectul ei de acord pentru Brexit dupa ce ea a anunțat ca este dispusa sa faca mai multe compromisuri, inclusiv posibilitatea de a vota cu privire la organizarea unui al doilea referendum.…

- Premierul britanic Theresa May le-a transmis marti parlamentarilor ca vor trebui sa voteze asupra organizarii unui nou referendum pe tema Brexit, transmite Reuters. Totodata, May a asigurat ca Regatul Unit nu va iesi din UE daca acordul in acest sens nu intruneste sprijinul politic al tuturor partidelor…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri ca înca mai crede ca este posibil sa se ajunga la o înțelegere privind a doua etapa a negocierilor acordului Brexit pâna la termenul actual de 31 decembrie 2020, relateaza Mediafax citând Reuters. Întrebata daca va cauta…