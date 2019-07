Ministrul german de interne vizează un "aranjament temporar" în ce priveşte distribuirea migranţilor salvaţi pe Marea Mediterană Este vorba de un aspect care genereaza aprige dispute intre statele membre ale UE, presate sa gaseasca un raspuns comun la fluxul de migranti din nordul Africii via Mediterana.



Daca in trecut Italia a primit pe teritoriul sau cea mai mare parte din acesti migranti, anul trecut guvernul populist de la Roma a inceput sa puna piciorul in prag, cerand ca si alte state membre sa-si asume responsabilitatile.



Ministrul german de interne a refuzat miercuri sa sustina impunerea de cote ferme anumitor tari, explicand ca nu vrea sa dea impresia unei "deschideri de facto a granitelor".



