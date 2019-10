Ministrul german de interne Horst Seehofer a atras duminica atentia ca numarul de refugiati in crestere din insulele grecesti indica faptul ca ar putea exista un aflux si mare de migranti spre Europa decat in 2015, relateaza DPA. Comentariile sale vin la scurt timp dupa vizitele pe care le-a efectuat in Turcia si Grecia pentru a aborda tensiunile privind migratia, in contextul in care Atena a atras atentia luna trecuta asupra cresterii ritmului sosirilor de migranti din Turcia in Grecia. Seehofer a cerut o mai mare solidaritate de la partenerii din UE pentru a rezolva chestiunea migratiei, conform…