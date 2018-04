Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, vrea sa reia dialogul cu Rusia si gradual sa imbunatateasca legaturile dupa expulzarile diplomatice cauzate de atacul asupra fostului spion rus in Marea Britanie, pentru care Anglia o invinovateste pe Rusia, relateaza Reuters.

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca "putin peste 50" de posturi de diplomati si de functionari din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul amplificarii disputei in privinta otravirii fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiice sale in Anglia, a anuntat sambata…

- Ministerul rus de Externe a convocat vineri ambasadori si reprezentanti din mai multe state, inclusiv din Romania, tari care au decis expulzarea diplomatilor rusi, in urma atacului neurotoxic care l-a vizat pe fostul agent secret rus Serghei Skripal, relateaza agentiile de stiri Sputnik si Reuters.

- Ministerul afacerilor externe confirma miercuri, printr-un comunicat de presa, expulzarea unui diplomat roman acreditat in Rusia, dupa ce Romania a expulzat si ea un diplomat rus, ca semn de solidaritate in cazul atacului de la Salisbury. „MAE reitereaza pozitia sa de condamnare a oricaror…

- Ministerul de Externe rus a anuntat vineri ca a acordat Marii Britanii un termen de 30 de zile pentru ca aceasta sa-si reduca personalul diplomatic din Rusia, astfel incat numarul diplomatilor britanici aflati la post in aceasta tara sa nu il depaseasca pe cel al diplomatilor rusi in Marea Britanie,…

- Rusia va expulza 150 de diplomati occidentali, ca raspuns la masurile anuntate de SUA si mai multe tari din UE, in urma scandalului otravirii fostului spion rus Serghei Skripal. Un numar de 60 de diplomati americani (58 din Moscova si doi din Ekaterinburg) au fost declarati "persona non grata" si trebuie…

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a declarat ca Rusia a subestimat reactia internationala la atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus aflat in Marea Britanie, despre care Londra sustine ca a fost orchestrat de Moscova, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat joi ca sunt efectuate pregatiri pentru vizita presedintelui Emmanuel Macron in Rusia in cursul lunii mai, in ciuda conflictului diplomatic privind otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, relateaza agentiile Reuters si Tass.

- Ministrul francez al apararii, Jean-Yves Le Drian, a declarat joi ca presedintele Emmanuel Macron isi mentine vizita in Rusia programata pentru luna mai, deoarece este important sa aiba in continuare discutii ''sincere'' cu Moscova, in pofida acuzatiilor de implicare a Moscovei in otravirea,…

- Ministerul de Externe de la Moscova a cerut miercuri Londrei sa dovedeasca faptul ca nu spionii britanici l-au otravit pe fostul agent dublu Serghei Skripal in Anglia, afirmand ca, in lipsa unei asemenea dovezi, va considera incidentul drept un atentat la viețile cetațenilor ruși, scrie Reuters.

- Rusia i-ar putea inlocui pe cei patru diplomati carora li s-a cerut sa paraseasca Germania din cauza presupusei implicari a Moscovei in otravirea pe teritoriul britanic a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, a afirmat miercuri Ministerul de Externe german, relateaza AFP.…

- Ministrul palestinian de externe, Riyad Malki, a facut apel luni la Uniunea Europeana sa adopte un rol activ in gasirea unui mecanism multilateral international pentru a sustine procesul de pace dintre palestinieni si israelieni, relateaza agentia Xinhua. Riyad Malki s-a exprimat intr-o conferinta…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, joi, ca Rusia reprezinta o amenintare la adresa Europei, in contextul atacului neurotoxic asupra unui fost spion rus comis in orasul englez Salisbury, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Rusia a pus la cale un atac cinic…

- Ministrul de Externe britanic, Boris Johnson, gandeste ca Putin va folosi Mondialele de fotbal pentru propaganda sa: asa cum a facut Hitler cu Jocurile Olimpice din 1936. Intr-o perioada de tensiune extrema intre Regatul Unit si Rusia, din pricina cazului Skripal, ministrul de Externe, face o paralela…

- In cadrul unor declaratii sustinute in fata Comisiei pentru Afaceri Externe din cadrul Parlamentului Britanic, Johnson a fost de acord cu un parlamentar care a afirmat ca Putin se va folosi de Campionatul Mondial pentru a imbunatati imaginea Rusiei, in acelasi mod in care Germania lui Hitler s-a…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat ieri Marea Britanie ca ”a ales cu buna stiinta sa submineze relatiile ruso-britanice”, in dosarul otravirii fostului spion Serghei Skripal pe sol britanic, amenintand ca Moscova va riposta la eventuale noi ”initiative anti-rusesti”. “Daca Guvernul britanic…

- Rusia iși pune sprența in Japonia in situația cu scandalul otravirii in Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal și așteapta detalii pe care Londra refuza sa le ofere Moscovei, a anunțat miercuri, 21 martie, la Tokyo, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, in urma discuțiilor purtate…

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times, scrie Mediafax.Ministrul german de Externe a…

- Londra dispune de "dovezi ca Rusia nu numai ca a cautat sa dezvolte agenti neurotoxici pentru asasinate in ultimii zece ani, dar a si facut stocuri de aceasta substanta mortala denumita "Noviciok" cu care a fost otravit fostul spion rus Serghei Skripal in sud-vestul Angliei, a declarat duminica ministrul…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters.

- Dupa ce premierul britanic Theresa May a susținut ca este „foarte probabil” ca Rusia sa se afle in spatele incercarii de asasinat a agentului dublu Serghei Skripal, un alt oficial britanic lanseaza acuzații extrem de grave. Ministrul de Externe al Regatului, Boris Johnson, considera ca președintele…

- Noul sef al diplomatiei germane, Heiko Maas, si-a inceput vineri vizita in Polonia, a doua sa vizita oficiala intr-o tara straina in noua sa calitate, in incercarea de a imbunatati relatiile slabite

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat guvernul britanic ca se foloseste de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal pentru a „distrage atentia" de la dificultatile legate de Brexit,...

- Moscova nu a dezvoltat niciodata, nici pe vremea URSS, programe de arme chimice 'Noviciok', gazul neurotoxic folosit la otravirea, in Marea Britanie, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat joi Serghei Riabkov, ministru adjunct de externe al Rusiei, transmit Reuters si AFP.…

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat miercuri ca va expulza 23 de diplomati rusi, transmite Reuters. ''Luam in serios evaluarea guvernului…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat, miercuri, in parlament ca s-a luat decizia ca 23 de diplomați ruși sa fie expulzați de pe teritoriul britanic și se vor ingheța activele ruse din Marea Britanie, scrie BBC News. Theresa May declara ca in urma incidentului de la Salisbury au existat doar doua…

- Ministerul de Externe de la Moscova a comunicat ca amenintarile Marii Britanii privind boicotarea Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia in legatura cu atacul neurotoxic ce l-a vizat pe un fost agent dublu rus ar afecta relatiile bilaterale si sportul mondial, potrivit Mediafax. „Vrem sa subliniem…

- Ministrul de externe in exercitiu german, Sigmar Gabriel, a anuntat joi ca nu va face parte din noul guvern de coalitie de la Berlin, care va fi condus de actualul cancelar Angela Merkel, transmit Reuters si dpa. Ca parte a acordului guvernamental, blocul conservator CDU-CSU (Uniunea Crestin-Democrata…

- Ministerul rus de externe a respins marti ca "nefondate" declaratiile ministrului britanic de externe Boris Johnson legate de imbolnavirea din motive neelucidate a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, informeaza TASS, preluata de Reuters. Maria Zaharova, purtatoare de cuvant a…

- Atacul este analizat de institutiile de securitate din Germania, care actioneaza pentru strangerea de informatii privind obiectivele si identitatea hackerilor, potrivit unor surse. Miercuri au aparut informatii ca hackeri avand legaturi cu Rusia, acuzati pentru o serie de atacuri cibernetice…

- Rusia saluta pozitia pe care a adoptat-o guvernul Sloveniei in privinta relatiilor Moscovei cu Uniunea Europeana si NATO, a declarat miercuri ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in urma unei intrevederi cu ministrul sloven de Externe, Karl Viktor Erjavec, relateaza The Associated Press.

- Ministrul adjunct de Externe al Coreei de Nord, Sin Hong-chol, a declarat, miercuri, ca regimul de la Phenian este dispus sa imbunatateasca relatiile bilaterale cu Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintii Croatiei si Serbiei au promis, luni, sa intensifice eforturile pentru imbunatatirea relatiilor bilaterale, dupa mai bine de un deceniu in care relatiile dintre Belgrad si Zagreb au fost tensionate, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, i-a transmis, duminica, omologului sau japonez Taro Kono ca Beijingul urmareste imbunatatirea relatiilor cu Tokyo si rezolvarea unor serii de dispute dintre cele doua state, unele datand din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza site-ul Reuters.

- SUA acuza ca proiectul Nord Stream 2, o conducta de gaze din Rusia în Germania, este o amenintare pentru securitatea energetica a Europei. Secretarul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Rex Tillerson, a declarat ca proiectul Nord Stream 2, un gazoduct care ar urma sa…

- Ministrul de externe german Sigmar Gabriel a cerut Statelor Unite sa considere acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran si marile puteri (SUA, China, Rusia, Marea Britanie, Franta si Germania) drept o problema separata de programul balistic al Teheranului si de rolul sau in razboiul civil din…

- Seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu si-a exprimat speranta pentru relatii mai bune cu Germania in noul an, inainte de intrevederea pe care o are programata sambata cu omologul sau german Sigmar Gabriel, informeaza dpa. Cei doi oficiali vor purta discutii in orasul Goslar din centrul…

- Mevlut Cavasoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, vineri, ca Guvernul de la Ankara isi doreste un nou inceput in relatiile cu Germania, argumentand ca exista perspectiva unei cooperari economice mai puternice, mai ales in sfera energiei si a transporturilor, relateaza site-ul Reuters.