Ministrul german de Externe, Heiko Maas, va efectua saptamana viitoare o vizita oficiala in Iran in cadrul unui turneu in trei țari din regiune, in care va analiza opțiunile pentru menținerea Tratatului de neproliferare nucleara, a anunțat un purtator de cuvant al ministrului, relateaza Mediafax, citand Reuters.