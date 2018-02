Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe olandez, Halbe Zijlstra, a demisionat, marti, la o zi dupa ce a recunoscut ca a mintit atunci cand a afirmat ca a luat parte, in 2006, la o intalnire in care presedintele rus Vladimir Putin ar fi evocat planurile sale privind o 'Rusie Mare', transmit Reuters si AFP.Potrivit…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson s-a intalnit luni cu liderii juntei din Thailanda, ca parte a unui turneu de patru zile in Asia, relateaza dpa. In prima sa vizita in Thailanda, Johnson s-a intalnit cu premierul Prayut Chan-o-cha si cu ministrul de externe Don Pramudwinai pentru a discuta…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, considera ca Uniunea Europeana ar trebui sa depuna mai mult efort pentru a integra tarile balcanice si a adaugat ca Ungaria doreste sa accelereze procesul de aderare al Serbiei, informeaza Reuters. "Trebuie sa integram tarile balcanice in UE, chiar UE a acceptat…

- Ungaria va semna, in curand, un acord care ii va permite sa importe, anual, pana la patru miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania pe o perioada de 15 ani, a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters. Intr-o conferinta de presa, Viktor Orban a informat ca…

- Ministrul apararii din Serbia, Aleksandar Vulin, a afirmat marti ca Belgradul ar trebui sa ajunga impreuna cu Pristina la un acord de separare intre sarbi si albanezi in Kosovo, in scopul de a pune capat unei dispute ce impiedica aderarea Serbiei la Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. Belgradul…

- Comisia Europeana urmeaza sa identifice Serbia si Muntenegru drept statele din Balcanii de Vest care au mari sanse sa adere la Blocul comunitar pana in 2025, potrivit unor oficiali europeni. Marti, Comisia Europeana va prezenta Strategia privind Balcanii de Vest, in conditiile in care integrarea rapida…

- Presedintele kosovar Hashim Thaci spera la un ”acord istoric” cu Serbia in 2018, an care marcheaza un deceniu de la proclamarea independentei in continuare nerecunoscute de Belgrad, relateaza AFP. ”Eu cred cu adevarat ca dialogul este singura cale posibila, astfel incat Kosovo si Serbia sa inainteze…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Marea Britanie va trebui sa accepte orice eventuale schimbari juridice pe care Uniunea Europeana le face în timpul perioadei de tranzitie de 21 de luni dupa Brexit, a declarat luni seara negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, informeaza Reuters. Barnier a reamintit Londrei ca înca…

- Criza privind programul nuclear nord-coreean trebuie sa fie rezolvata in mod diplomatic, a declarat Kang Kyung-wha, ministrul sud-coreean de Externe, adaugand ca ideea unei solutii militare este inacceptabila, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Ministrul sud-coreean de externe, Kang Kyung-wha, a declarat joi, la Davos, ca actuala criza provocata de programul nuclear al Phenianului trebuie rezolvata pe cale diplomatica, sefa diplomatiei de la Seul declarandu-se convinsa ca Washingtonul se va consulta mai intai cu guvernul sau in situatia…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat ca cetatenii din UE care traiesc in Marea Britanie nu ar trebui sa isi faca griji in legatura cu iesirea Londrei din blocul comunitar, pentru ca nu vor fi expulzati, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Într-un discurs susţinut…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Manecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza vineri agentiile de presa EFE si Reuters, citand…

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei, dupa ce se va cristaliza forma acordului dintre Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Marii Britanii din blocul comunitar,…

- Uniunea Europeana il va invita, cat mai curand, pe ministrul de Externe al Iranului sa discute despre recentele proteste antiguvernamentale, a declarat, duminica, ministrul de Externe german Sigmar Gabriel, informeaza site-ul postului France24.

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a vrut sa ilustreze prin puterea exemplului faptul ca relatiile dintre Berlin si Ankara sunt pe cale de vindecare, conducandu-l pe omologul sau turc Mevlut Cavusoglu intr-un tur al orasului sau natal, Goslar (Saxonia inferioara, nord-vest), transmite dpa.Efortul…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a spus, sambata, ca a fost de acord cu omologul sau german, Sigmar Gabriel, ca "dificultatile si neintelegerile" cu Germania trebuie sa fie rezolvate prin dialog si cooperare, relateaza Reuters.

- Grecia doreste sa solutioneze anul acesta disputa privind numele fostei republici iugoslave a Macedoniei, a transmis ministerul de Externe de la Atena, evolutie ce ar putea permite aderarea acestei tari la Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Mevlut Cavasoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, vineri, ca Guvernul de la Ankara isi doreste un nou inceput in relatiile cu Germania, argumentand ca exista perspectiva unei cooperari economice mai puternice, mai ales in sfera energiei si a transporturilor, relateaza site-ul Reuters.

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a transmis miercuri Uniunii Europene ca 's-a incheiat' epoca in care blocul comunitar putea 'sa se comporte ca un stapan' si a sustinut ca viitorul relatiilor Ankarei cu statele UE, dar si cu SUA, depinde de atitudinea acestor tari, informeaza…

- Ministrul german de externe Sigmar Gabriel urmeaza sa inceapa miercuri o vizita de doua zile in Ucraina, ce va include o deplasare in zona de conflict din estul tarii, a anuntat Ministerul de Externe de la Kiev, informeaza dpa, potrivit agerpres. Insotit de omologul sau ucrainean Pavlo Klimkin, Gabriel…

- Europa ar trebui sa fie interesata de imbunatatirea relatiilor dintre Rusia si SUA, iar solutionarea conflictului nord-coreean ar putea contribui in mod special la acest lucru, a declarat duminica ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri, in legatura cu ingrijorarea ambasadelor din unele state UE privind Legile Justitiei, ca tuturor misiunilor diplomatice, Comisiei Europene si ambasadorilor romani din tarile UE li se va transmite aceasta legislatie tradusa in limba…

- Conducerea Partidului Social Democrat german (SPD) a aprobat vineri initierea discutiilor exploratorii cu conservatorii cancelarului Angela Merkel in legatura cu posibilitatea constituirii unui guvern, o decizie care da sperante pentru incheierea impasului politic in care se afla tara cu cea mai…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a afirmat, joi, ca Brexit-ul este de neoprit, adaugand o ”rebeliune” in Parlamentul britanic nu va opri procesul de iesire al Regatului Unit din Uniunea Europeana, relateaza Politico.eu si Sky News.

- Kovoso, a carui independenta nu este recunoscuta de catre Belgrad, este 'Ierusalimul' sarbilor, a afirmat joi ministrul sarb de externe Ivica Dacic, potrivit AFP. "Kosovo este Ierusalimul nostru", a spus Ivica Dacic intr-o conferinta pentru marcarea a 25 de ani de la restabilirea relatiilor diplomatice…

- Serbia s-a angajat pe un parcurs pro-european, insa nu are nicio intentie de a adera la alianta NATO, declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, citat de vineri de agentia rusa de presa Tass, transmite Reuters.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat vineri ca, in principiu, angajamentul Marii Britanii este ca toti cei care se afla pe teritoriul britanic si detin "acte in regula" sa beneficieze in continuare de acelasi statut si dupa iesirea acestei tari din Uniunea Europeana. "S-a încheiat…

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a declarat joi ca terorismul islamic "pur si simplu nu este o amenintare existentiala" pentru Marea Britanie, informeaza agentia de stiri Reuters si cotidianul The New York Times.

- Ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel, a afirmat, marti, la Berlin, ca relatiile cu SUA „nu vor mai fi niciodata aceleasi dupa Trump“ si a avertizat ca institutii precum Uniunea Europeana si Organizatia Natiunilor Unite risca sa devina tot mai putin relevante, noteaza AFP si Deutsche Welle.

- Bosnia-Hertegovina trebuie sa faca reforme concrete, daca vrea sa adere la Uniunea Europeana, sau oportunitatea de a deveni un membru s-ar putea inchide, a declarat, luni, comisarul european pentru Politica de Vecinatate si Negocierile de Extindere, Johannes Hahn, relateaza site-ul agentiei Reuters,…

- Ministrul de externe irlandez Simon Coveney a confirmat luni ca Marea Britanie si Uniunea Europeana sunt 'foarte aproape de un acord final' privind frontiera irlandeza, intelegere care va garanta ca nu va avea loc o reintroducere a 'granitei dure' in interiorul insulei irlandeze, informeaza Reuters.…

- Bulgaria a transmis miercuri ca, in timpul președinției sale la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2018, va insista pentru dezvoltarea infrastructurii, a sectorului energiei și pentru alte proiecte pentru a contribui la o mai mare apropiere a țarilor din Balcanii de Vest de blocul…

- Moscova este pregatita sa continue cooperarea cu Bruxellesul pe tema crizei imigratiei, insa sa asteapta ca UE sa inceteze sa actioneze pe conform unui grup mic, dar foarte agresiv antirus din cadrul Blocului comunitar, afirma Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, potrivit agentiei Tass.…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citand agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sunt inertiale si,…

- Bulgaria a transmis miercuri ca, in timpul presedintiei sale la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2018, va insita pentru dezvoltarea infrastructurii, a sectorului energiei si pentru alte proiecte pentru a contribui la o mai mare apropiere a tarilor din Balcanii de Vest de blocul…

- Parlamentarii i-au reproșat ca nu le-a pus la dispoziție in integralitatea lor studiile guvernului privind impactul economic al ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Dupa ce a promis ca va prezenta peste 50 de studii despre cum ar urma sa fie afectate…

- Uniunea Europeana este tot mai dispusa sa ia in considerare aderarea statelor din Balcanii Occidentali, a apreciat marți comisarul european pentru politica de vecinatate și negocieri in vederea extinderii Johannes Hahn, citat de Reuters. ''Există mai multă disponibilitate (decât în…

- Serbia nu va recunoaste Kosovo de dragul aderarii la Uniunea Europeana, a declarat miercuri, la Buenos Aires, ministrul de externe sarb Ivica Dacic, informeaza agentia de presa MIA. Aflat in...

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, și-a anulat o calatorie in Irak, ce urma sa aiba loc in urmatoarele doua saptamani, dupa o disputa cu Bagdadul referitoare la o vizita in Kurdistanul irakian, a relatat joi revista germana Der Spiegel, citata de agenția DPA. Potrivit publicației,…

- Criza politica din Liban, pe fondul tensiunilor cu Arabia Saudita, ar putea avea 'consecinte directe' asupra Europei printr-un nou aflux de refugiati, a avertizat joi, la Berlin, ministrul libanez de externe, Gebran Bassil, transmite AFP. 'Destabilizarea Libanului (...) ar avea consecinte asupra…