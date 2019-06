Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de externe Heiko Maas a sosit vineri in Iordania, prima etapa a unui turneu de patru zile in Orientul Mijlociu, in care urmeaza sa viziteze Emiratele Arabe Unite si Iranul, transmite dpa. Punctul culminant al turneului va avea loc luni, cand seful diplomatiei germane va…

- Ministrul de externe german Heiko Maas urmeaza sa efectueze o vizita in Iran in cadrul unui efort de a salva acordul nuclear international din 2015 care are ca obiectiv impiedicarea Iranului sa detina bomba nucleara, a declarat joi la Berlin o purtatoare de cuvant a Ministerului de Externe german,…

- Seful diplomatiei germane Heiko Maas a decis sa-l trimita la Teheran pe Jens Ploetner, unul dintre consilierii sai de top, in conditiile tensiunilor in crestere intre SUA si Iran, a anuntat Ministerul de Externe german, confirmand astfel o informatie a cotidianului Sueddeutsche Zeitung.Ploetner…

- Ministrul de externe german, Heiko Maas, si-a exprimat luni preocuparea in legatura cu tensiunile regionale cu Iranul, intr-o convorbire bilaterala avuta la Bruxelles cu secretarul de stat american Mike Pompeo, subliniind in acelasi timp importanta 'existentiala' pentru Europa de a mentine acordul…

- Ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif a declarat duminica în presa americana ca tensiunile dintre Iran si SUA sunt exacerbate în parte deoarece consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe John Bolton si anumiti lideri din Orientul Mijlociu forteaza o confruntare, transmite…

- Amanarea retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana este justificata daca exista o sansa reala de a asigura un Brexit ordonat, a declarat ministrul german de externe Heiko Maas pentru grupul media Funke, transmite joi Reuters. Premierul britanic Theresa May a cerut UE sa permita Regatului Unit…

- Scenariul unui Brexit fara acord se apropie, a declarat marti ministrul german de externe Heiko Maas, dupa ce parlamentarii britanici au respins Acordul de retragere imbunatatit, negociat cu UE de premierul Theresa May, informeaza dpa. "Ca sa o spunem clar: cu aceasta decizie, ne apropiem din ce in…