- Ministrul de externe german Heiko Maas urmeaza sa efectueze o vizita in Iran in cadrul unui efort de a salva acordul nuclear international din 2015 care are ca obiectiv impiedicarea Iranului sa detina bomba nucleara, a declarat joi la Berlin o purtatoare de cuvant a Ministerului de Externe german,…

- Donald Trump si Emmanuel Macron, care au pozitii divergente cu privire la acordul nuclear nuclear iranian, semnat in 2015 de precedenta administratie de la Washington, au afisat o anumita unitate joi, exprimandu-si speranta unei reluari a negocierilor, scrie AFP.

- Ministrul de externe Mohammad Javad Zarif a declarat luni ca Iranul nu urmareste sa detina arme nucleare, interdictie anuntata printr-un edict de liderul suprem iranian, acuzand totodata Washingtonul ca aduce prejudicii poporului sau si provoaca tensiuni regionale, informeaza AFP si Reuters.…

- „Un portavion care are cel putin 40-50 de avioane si 6.000 de soldati reprezenta o amenintare serioasa pentru noi in trecut insa acum ... amenintarile s-au transformat in oportunitati", a afirmat Hajizadeh. El a adaugat: „Daca americanii fac o miscare, ii vom lovi frontal". Ministrul de Externe…

- Uniunea Europeana ar trebui sa respecte obligatiile prevazute in Acordul Nuclear semnat cu Iranul si sa normalizeze relatiile economice, in pofida sanctiunilor impuse de Uniunea Europeana, a declarat joi Javad Zarif, ministrul iranian de Externe, relateaza Reuters, citat de mediafax.

- Ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif a declarat duminica in presa americana ca tensiunile dintre Iran si SUA sunt exacerbate in parte deoarece consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe John Bolton si anumiti lideri din Orientul Mijlociu forteaza o confruntare, transmite dpa…

- Statele Unite au facut o "eroare majora" politizand industria petroliera si folosind-o ca arma, a declarat marti Bijan Zanganeh, ministrul iranian al Petrolului, citat de agentia de presa IRNA potrivit Agerpres. "America a facut o greseala majora prin politizarea industriei petroliere si utilizarea…