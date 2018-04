Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, a declarat ca isi doreste reluarea dialogului intre Germania si Rusia si imbunatatirea treptata a relatiilor, in urma expulzarii diplomatilor pe fondul atacului neurotoxic ce l-a vizat pe fostul agent rus Serghei Skripal, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, vrea sa reia dialogul cu Rusia si gradual sa imbunatateasca legaturile dupa expulzarile diplomatice cauzate de atacul asupra fostului spion rus in Marea Britanie, pentru care Anglia o invinovateste pe Rusia, relateaza Reuters.

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat joi ca sunt efectuate pregatiri pentru vizita presedintelui Emmanuel Macron in Rusia in cursul lunii mai, in ciuda conflictului diplomatic privind otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, relateaza agentiile Reuters si Tass.

- Noul ministru de externe al Germaniei, Heiko Maas, intreprinde miercuri prima sa vizita in aceasta calitate la Organizatia Natiunilor Unite (ONU), pentru a promova candidatura tarii sale la un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate, pentru un mandat de doi ani, relateaza dpa. In cadrul…

- Ministrul palestinian de externe, Riyad Malki, a facut apel luni la Uniunea Europeana sa adopte un rol activ in gasirea unui mecanism multilateral international pentru a sustine procesul de pace dintre palestinieni si israelieni, relateaza agentia Xinhua. Riyad Malki s-a exprimat intr-o conferinta…

- Ministrul palestinian de externe, Riyad Malki, a facut apel luni la Uniunea Europeana sa adopte un rol activ in gasirea unui mecanism multilateral international pentru a sustine procesul de pace dintre palestinieni si israelieni, relateaza agentia Xinhua. Riyad Malki s-a exprimat intr-o…

- Nikos Kotzias, ministrul grec de Externe, efectueaza joi o vizita la Skopje pentru discutii cu omologul sau macedonean, Nikola Dimitrov, pe tema disputei intre cele doua tarii privind denumirea Republicii Macedonia, informeaza site-ul agentiei de stiri Novinite.

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat ieri Marea Britanie ca ”a ales cu buna stiinta sa submineze relatiile ruso-britanice”, in dosarul otravirii fostului spion Serghei Skripal pe sol britanic, amenintand ca Moscova va riposta la eventuale noi ”initiative anti-rusesti”. “Daca Guvernul britanic…

- Ministrul german de Externe a precizat ca Uniunea Europeana trebuie sa continue dialogul cu Rusia, in pofida numeroaselor probleme.”Rezultatul alegerilor din Rusia a fost la fel de nesurprinzator precum circumstantele in care s-a desfasurat scrutinul. Din cate am vazut, nu putem spune ca…

- Rusia va ramane un partener dificil, dar necesar dupa realegerea presedintelui rus Vladimir Putin la conducerea tarii, a declarat luni la Bruxelles ministrul de externe german, Heiko Maas, relateaza dpa. 'Rezultatul alegerilor in Rusia ne-a surprins la fel de putin ca si circumstantele sale',…

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times, scrie Mediafax.Ministrul german de Externe a…

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times.

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times. Ministrul german de Externe a precizat ca…

- Noul sef al diplomatiei germane, Heiko Maas, si-a inceput vineri vizita in Polonia, a doua sa vizita oficiala intr-o tara straina in noua sa calitate, in incercarea de a imbunatati relatiile slabite

- Romania va fi disponibila in cel mai scurt timp in cataloagele de promovare ale turoperatorului german Dertour, anunta Ministerul Turismului, care precizeaza ca decizia a fost luata dupa ce ministrul Turismului, Bogdan Gheorghe Trif, a participat la mai multe intalniri cu intreaga conducere a turoperatorului.…

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat miercuri ca va expulza 23 de diplomati rusi, transmite Reuters. ''Luam in serios evaluarea guvernului…

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat...

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat, sambata, referindu-se la declaratiile de unificare intre Romania si Republica Moldova adoptate de mai multe autoritati locale din cele doua tari, ca acestea sunt „expresia unei dorinte” a celor care le-au semnat, dar ca nu au valoare juridica.

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, i-a solicitat, sambata, ministrului de Externe sa faca, foarte rapid, o propunere pentru functia de ambasador al Romaniei in Israel. El a declarat, la Congresul extraordinar al PSD, ca 'este inadmisibil sa stam mai mult de un an de zile…

- Ungaria incearca sa construiasca relatii 'civilizate' pe baza de 'respect reciproc' cu Romania, dar masuri precum recenta interzicere a intrarii unui cetatean ungar, oficial al Consiliului National Secuiesc, in aceasta tara 'nu va ajuta la acest proces', a declarat sambata ministrul de externe ungar…

- In prezent, Heil este membru al Bundestagului (camera inferioara a parlamentului federal german), din partea landului Saxonia Inferioara. De asemenea, este de asteptat ca actualul ministru al familiei, Katarina Barley, sa detina portofoliul justitiei, functie ocupata in 'guvernul Merkel…

- Ministrul de Externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a declarat, joi, ca Europa trebuie sa adopte un raspuns ferm la decizia presedintelui american Donald Trump de a impune tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Ekaterina Zaharieva, Ministrul bulgar de Externe, a lansat din nou un indemn la adresa UE sa-si extinda frontiera zonei de libera circulatie Schengen. Intr-un interviu acordat recent cotidianului german Die Welt, oficialul bulgar nu a militat doar pentru ridicarea controalelor temporare la frontiere…

- Ministrul luxemburghez de externe, Jean Asselborn, "uraste Ungaria", a declarat luni omologul sau ungar Peter Szijjarto, relateaza MTI. Intr-un comunicat, Peter Szijjarto l-a numit pe Asselborn un "politician promigratie" si a insistat ca omologul sau luxemburghez "ii canta in struna lui George Soros".…

- Sigmar Gabriel, ministrul german de Externe, a declarat, sambata, ca sustine reducerea sanctiunilor impuse Rusiei, daca in estul Ucrainei va fi implementat un acord de incetare a focului cu ajutorul ONU, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Dragnea i-ar fi reprosat demnitarului maghiar comportamentul Guvernului de la Budapesta pe doua teme: sfidarea Romaniei de Ziua Nationala si actiunile inamicale ale Ungariei in anul Centenarului. Mai mult, Dragnea i-a spus lui Szijjarto ca Romania ar putea deschide un dosar extrem de sensibil, patrimoniul…

- Sigmar Gabriel, ministrul german de Externe, a declarat, miercuri seara, ca Belgradul trebuie sa accepte independenta fostei provincii sarbe Kosovo daca vrea sa adere la Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Ministrul de Externe din Olanda, Halbe Zijlstra, a demisionat la doar o zi dupa ce a fost acuzat de minciuna și a recunoscut. Acesta a spus ca a mințit cand a spus ca a participat la o intalnire din 2006 in care președintele Vladimir Putin ar fi evocat planurile sale referitoare la o 'Rusie Mare'. …

- Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu a avertizat luni ca exista o grava problema de incredere intre Washington si Ankara, ale caror relatii se afla intr-un moment 'foarte critic', riscand sa se deterioreze total, transmit dpa si AFP. Seful diplomatiei turce a facut aceste afirmatii la…

- Șeful ONU cere incetarea conflictului armat din Siria. Antonio Guterrs, secretar general al Organizației Națiunilor Unite, a cerut sambata stingerea imediata a conflictului armat din Siria. Guterres a declarat ca toate parțile implicate in conflict trebuie sa respecte rezoluțiile și incetarea ”imediata…

- Prezenta in Belgia a liderului separatist Carles Puigdemont si dorinta acestuia de a conduce regiunea Catalonia ar putea submina "relatiile de prietenie" dintre Spania si Belgia, a declarat joi ministrul spaniol de Externe, Alfonso Dastis, relateaza site-ul postului de radio belgian RTBF.

- Conferinta pe teme de securitate de la Munchen, unul din cele mai mari forumuri anuale in domeniul relatiilor internationale, ce va avea loc intre 16 si 18 februarie, se va desfasura pentru prima...

- Ministrul roman de externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar, Peter Szijjarto, au abordat, in timpul discutiilor de la inceputul saptamanii, exclusiv teme "cunoscute deja public", iar in acest cadru nu a fost semnat "niciun acord" privind tema energiei, precizeaza MAE.Melescanu a avut…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat luni pentru agentia de presa MTI ca "Guvernul maghiar urmareste cu atentie sporita procesul de reinfiintare al liceului romano-catolic din Targu Mures, si are incredere in promisiunea liderului coalitiei politice de la Bucuresti,

- Cooperarea romano-maghiara poate aduce un progres istoric in domeniul securitatii energetice a Ungariei, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu, seful diplomatiei romane. conform MTI.Partile…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, si ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, au ajuns la un acord, luni, privind livrarile de gaze naturale, relateaza agentia MTI. In baza acestei intelegeri, semnata la Bucuresti, Romania va indeplini conditiile tehnice necesare pentru…

- Criza privind programul nuclear nord-coreean trebuie sa fie rezolvata in mod diplomatic, a declarat Kang Kyung-wha, ministrul sud-coreean de Externe, adaugand ca ideea unei solutii militare este inacceptabila, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a prezentat o informare la nivelul Guvernului, dupa accidentul de tren din Italia. Meleșcanu a explicat ca momentan printre victime nu sunt romani, dar inca se lucreaza la descarcerarea victimelor.”Din pacate a fost un accident feroviar la Milano. La…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a declarat, sambata, ca Guvernul de la Budapesta are o relatie mult mai buna cu SUA in timpul Administratiei Donald Trump, spre deosebire de perioada in care presedintele Statelor Unite era Barack Obama, relateaza Politico.eu. Ministrul…

- "E mult spus sincope. Dar, din punctul nostru de vedere, cred ca puteam sa facem mult mai multe fiecare dintre noi daca exista incredere si ni se dadea o posibilitate mai larga de a ne desfasura activitatile. E vorba de increderea si capacitatea ministrilor de a gestiona domeniile pe care le pastoresc",…

- Ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, a atras atentia duminica asupra faptului ca razboiul impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic (ISIL/Daesh) nu s-a incheiat si a subliniat necesitatea de a nu subestima capacitatile acestei grupari. Ursula von der Leyen a facut aceste declaratii…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca in acest an vor fi redeschise doua puncte de trecere a frontierei dintre Romania si Ucraina.

- Președintele țarii a demis mai mulți miniștri, printre care doi "grei" ai executivului conservator: titularii de la Aparare și Externe. Iar inlocuitorii lor au depus juramantul intr-o ceremonie la care a asistat dosr șeful statului.

- Ministrul german al justitiei si-a vazut suprimata una dintre postarile de pe Twitter in care il califica pe un eseist drept "cretin", in virtutea noii legi pe care el insusi a initiat-o pentru a "curata" retelele sociale de mesajele de ura, informeaza luni AFP, citata de Agerpres. "Heiko Maas, victima…

- Criza reala si profunda, la nivelul întregului Orient Apropiat si Mijlociu, cu vaste rezonante internationale în viitorul imediat, este acum declansata si începem sa vedem primele dintre efectele reale ale solidarizarii fara precedent a

- Criza reala si profunda, la nivelul intregului Orient Apropiat si Mijlociu, cu vaste rezonante internationale in viitorul imediat, este acum declansata si incepem sa vedem primele dintre efectele reale ale solidarizarii fara precedent a lumii islamice si nu numai impotriva deciziei americane privind…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a vrut sa ilustreze prin puterea exemplului faptul ca relatiile dintre Berlin si Ankara sunt pe cale de vindecare, conducandu-l pe omologul sau turc Mevlut Cavusoglu intr-un tur al orasului sau natal, Goslar (Saxonia inferioara, nord-vest), transmite dpa.Efortul…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a vrut sa ilustreze prin puterea exemplului faptul ca relatiile dintre Berlin si Ankara sunt pe cale de vindecare, conducandu-l pe omologul sau turc Mevlut Cavusoglu intr-un tur al orasului sau natal, Goslar (Saxonia inferioara, nord-vest), transmite dpa.…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a respins criticile liderului social-democrat german Martin Schulz la adresa premierului Viktor Orban si a politicii sale privind migratia, precizand ca acuzatiile lui Schulz sunt nefondate, relateaza agentia vineri MTI. Intr-un interviu acordat…