- Ministrul german al justitiei si-a vazut suprimata una dintre postarile de pe Twitter in care il califica pe un eseist drept "cretin", in virtutea noii legi pe care el insusi a initiat-o pentru a "curata" retelele sociale de mesajele de ura, informeaza luni AFP. "Heiko Maas, victima propriei…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a vrut sa ilustreze prin puterea exemplului faptul ca relatiile dintre Berlin si Ankara sunt pe cale de vindecare, conducandu-l pe omologul sau turc Mevlut Cavusoglu intr-un tur al orasului sau natal, Goslar (Saxonia inferioara, nord-vest), transmite dpa.Efortul…

- Deputatul german Jens Maier, insulte rasiste la adresa lui Noah Becker, fiul lui Boris Becker. Mesajul a venit pe Twitter, fiind atribuit ulterior unui colaborator. Parlamentarul de extrema dreapta Jens Maier l-a atacat pe tanarul Noah (23 de ani), pentru culoare pielii. Maier l-a numit ”mic negru de…

- Mircea Badea a vorbit in emisiunea „In gura presei”, de la Antena 3, despre comunicatul comun dat de cele șapte ambasade, care s-au declarat ingrijorate cu privire la legile Justiției. „In ultimele zile ale anului 2017, mare frasuiala cu așa-zisele legi ale Justiției. Șapte ambasade au dat comunicat…

- Cancelarul german Angela Merkel a insistat asupra intaririi coeziunii la nivelul Uniunii Europene, care va fi 'problema decisiva' in anii urmatori, potrivit textului unei alocutiuni pe care cancelarul german o va rosti cu prilejul incheierii anului, relateaza duminica AFP.Citește și: Liviu…

- Anunțul ministrul Justiției, Tudorel Toader, cu privire la o eventuala propunere de revocare a șefei DNA era așteptata pana la finalul anului, dar suspansul se prelungește chiar și cu mai puțin de 48 de ore inainte de trecerea in 2018. Surse politice precizeaza, pentru STIRIPESURSE.RO, ca decesul…

- Prim-ministrul Mihai Tudose sustine ca Tudorel Toader a incercat sa ii spuna ceva legat de evaluarea activitatii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dar a refuzat sa il asculte, spunand ca deciziile in acest caz tin exclusiv de ministrul Justitiei.

- "Parlamentarismul acesta de bulibaseala si avarie trebuie sa inceteze", a spus seful statului, in discutia informala cu jurnalistii, potrivit News.ro. Ziaristii l-au intrebat de ce crede ca actuala coalitie majoritara se grabeste atat de tare cu legile justitiei, iar presedintele a replicat…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca ‘incercarile de a controla sistemul judiciar’ fac acest sistem mai prost si precizeaza ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, il evita in discutiile pe aceasta tema. ‘Aceste incercari de a controla sistemul judiciar nu-l fac mai bun, ci il fac mai prost’, a…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, considera ca decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), potrivit careia afirmatiile demnitarului privind dosarul “Belina” au dus la afectarea independentei justitiei, este “o hotarare emotionala”. “CSM – o hotarare emotionala!”, a scris Tudorel Toader,…

- Eurodeputatul Norica Nicolai – vicepreședinte al grupului ALDE din Parlamentul European – decripteaza intențiile ministrului Justiției, Tudorel Toader, in ceea ce privește Codul Penal și cel de Procedura Penala. Concret: europarlamentarul a declarat marți pentru PSnews.ro ca guvernantul are dreptate…

- Autoritatile germane "nu erau pregatite corespunzator" pentru atacul de la Targul de Craciun de la Berlin, a afirmat marti ministrul Justitiei, Heiko Maas, la implinirea unui an de la atentatul terorist, relateaza dpa. "Nu eram pregatiti corespunzator pentru consecintele unui astfel de atac terorist…

- Fostul ministru al Justitiei, Raluca Pruna sustine ca PSD si ALDE "macelaresc" Codul penal si pe cel de procedura penala ca sa transpuna o directiva a UE din 2016, dar considera ca aceasta reprezinta doar un pretext, intrucat reglementarea respectiva " nu vorbeste nicaieri de zadarnicirea cercetarii…

- Pe internet au inceput sa circule fotografii in care se spune ca victima este o fata din Craiova. Fata a reacționat pe contul de socializare și spune ca nu este vorba despre ea. In fotografiile de pe facebook, tanara are poze in care se poate vedea ca este insarcinata, de aici și zvonul conform…

- Dezbaterile cu privire la legile justitiei Proiectele de modificare a legilor justitiei referitoare la organizarea judiciara si cel care vizeaza functionarea Consiliului Superior al Magistraturii intra miercuri la vot în plenul Camerei Deputatilor, dupa ce, în urma cu doua zile,…

- Ministrul Justiei din Germania, Heiko Maas, a sustinut ca atitudinile antisemite nu isi au locul in Germania si ca "ele sunt un atac asupra tuturor". Aceasta afirmatie a fost facuta in contextul in care protestatarii, maniati de decizia lui Donald Trump de a recunoaste ca Ierusalimul este capitala Israelului,…

- Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, Dumitru Coarna, o critica dur pe ministrul de Interne, Carmen Dan. Motivul? Dupa atacul cu sabie asupra unui ofițer SAS, ministrul de Interne ar fi readus in discuție ideea pachetului legislativ privind intarirea autoritații…

- Potrivit unui studiu efectuat de Ofcom, copiii au devenit foarte sceptici in privinta fluxului de informatii si se documenteaza amanuntit, pentru a descoperi stirile false. Potrivit Daily Mail, mai bine de jumatate dintre copiii cu varste intre 12 și 15 ani din Marea Britanie folosesc rețelele…

- Polonia va construi în orașul Brzeg, din sud-vestul țarii, cea mai moderna închisoare din Europa, informeaza, joi, agenția de presa PAP citata de Agerpres. Costurile acestui proiect sunt estimate la 500 de milioane de zloți (119 milioane de euro). Centrul va putea primi…

- "Ministrul justiției nu da verdicte - propune. Evaluarea pe care o fac eu ca ministru al justiției, pornind de la raportul pe care l-a intocmit Inspecția judiciara, se apropie de final. Nu țin cont numai de concluziile și constatarile raportului Inspecției judiciare, ci o voi integra in ansamblul…

- Fosta sotie a lui Elvis nu mai poate ascunde semnele operatiilor estetice nereusite. Aparitia sa la o emisiune a starnit valuri de comentarii pe Twitter. Priscilla Presley si-a dedicat viata pastrarii mostenirii artistice a fostului ei sot, Regele Rock 'n' Roll, Elvis. Ea a acordat zilele trecute un…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, marți, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca va anunța, intr-o conferința de presa, o decizie legata de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. “S-ar putea sa va invit pe 31 decembrie”, a spus ministrul justiției. Ministrul a fost intrebat…

- Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urmeaza sa discute marți raportul Inspecției Judiciare privind controlul efectuat al Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Reamintim ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, este cel care a cerut controlul,…

- Procurorul general al Spaniei, Jose Manuel Maza, cel care a initiat urmarirea penala impotriva separatistilor catalani cu liderul Carles Puigdemont in frunte, a decedat subit, sambata, la Buenos Aires, a comunicat parchetul spaniol. Jose Manuel Maza a decedat intr-un spital din capitala argentiniana,…

- "Daca și cand ma voi decide... voi anunța public. Nu este un lucru pe care il avem in calcul, dar este un lucru la care lucram, daca pot exprima așa. De ce? Pentru ca pana la urma este obligația mea. Eu am cerut IJ ca dupa zece ani sa faca o evaluare de fond manageriala la Ministerul Public și la…

- Liviu Dragnea, in dosarul "Referendumul", este "o victima a Sistemului", iar in dosarul "Tel Drum" este "doar victima propriei lacomii și a mentalitații de grup infracțional", a afirmat, joi, fostul premier Victor Ponta. "Eu cred ca și Grindeanu…

- Zilele trecute, pe conturile oficiale de Facebook si Twitter ale Ministerului Apararii din Rusia au aparut postari care prezentau presupuse dovezi ale faptului ca guvernul SUA sustine, pe ascuns, organizatia Stat Islamic. Mesajele erau insotite de patru imagini, care aratau cum fortele americane lasau…

- Un nou test de perspicacitate a starnit un val de reacții pe Internet. Tu cat de repede poți sa gasești raspunsul? Imaginea prezinta patru cești in care urmeaza sa curga cafea dintr-o carafa Chemex. Țevile servesc drept o cale catre cupe, dar partea cea mai dificila este sa spui care va fi umpluta prima:…

- Comisia Europeana a publicat raportul privind progresele inregistrate de Romania in cadrul mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), anuntand ca s-au facut progrese in domenii precum verificarea conflictelor de interese, dar specificand si provocari la adresa independentei Justitiei. ...

- Ministrul canadian al comertului, Francois-Philippe Champagne, a salutat sambata "mari progrese" realizate pentru a relansa un vast acord de liber schimb Asia-Pacific (TPP) care era amenintat dupa iesirea brutala a Statelor Unite din acord anuntata de Donald Trump, relateaza AFP.Intr-un mesaj…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sesizat, joi, Inspectia Judiciara cu privire la opiniile exprimate public la sfarsitul lunii octombrie de catre presedintele Inaltei Curti de...

- PARLAMENTUL ROMANIEI S E N A T 9 noiembrie 2017 COMUNICAT DE PRESA Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a sesizat Inspecția Judiciara cu privire la opiniile exprimate public la data de 28 octombrie a.c. de catre judecatorul Cristina Tarcea, Președintele Inaltei Curți de Casație și Justiție,…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anunțat ca va sesiza Inspecția Judiciara cu privire la "abuzurile" președintei Inaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea, invocand declarațiile facute de aceasta pe 28 octombrie, in mediul virtual al forumului judecatorilor,…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avut o "intalnire informala" cu omologul sau german Sigmar Gabriel sambata in sudul Turciei pentru a discuta "chestiuni dificile" la originea tensiunilor intre Ankara și Berlin, primul tete-a-tete dupa ce Turcia a eliberat luna trecuta…

- Starea de urgența, care inițial era prevazuta sa dureze trei luni, a fost prelungita in șase randuri, ultima data in luna iulie cand Parlamentul a votat pentru extinderea acestui regim de excepție.Ea urmeaza sa fie inlocuita cu o noua lege antiterorista, promulgata luni de președintele…

- Telefonul mobil este cald la atingere, iar bateria scade vazand cu ochii. Tot mai multi dezvoltatori de aplicatii pentru mobil experimenteaza cu o metoda alternativa de finantare care promite sume consistente de bani intr-un timp relativ scurt, generate insa pe „cheltuiala” utilizatorilor care raman…

- Incercarile de manipulare politica pe retelele sociale in interesul Moscovei in timpul campaniei electorale prezidentiale din 2016 in SUA au fost mult mai vaste decat se estimase initial, au declarat luni mai multe surse, citate de AFP. Mai multe comisii parlamentare urmeaza sa audieze marti si miercuri…

- Tentativele de manipulare politica prin interese legate de Moscova pe rețelele sociale in timpul campaniei electorale prezidențiale din 2016 in SUA au fost mult mai vaste decat se estimase inițial, au declarat luni numeroase surse, citate de AFP. Facebook, Twitter și Google se afla…

- Marian Rajoy, șeful Executivului de la Madrid, a apreciat manifestatiile de duminica de pe strazile orasului Barcelona pentru sustinerea unitatii teritoriale a Spaniei si in semn de protest fata de liderii Cataloniei care au adoptat o declaratie de independenta a regiunii, relateaza agentia The Associated…

- Primul organ judiciar la care victima unei infracțiuni se prezinta are obligația de a-i oferi informații despre dreptul de a apela la un mediator, precum și informații privind autoritatea judiciara la care se va putea adresa pe viitor cu privire la cauza sa, daca victima ințelege sa depuna o plangere…

- "Legea a intrat in vigoare de cateva zile, vocatia este pe viitor, judecatorii vor analiza cererile de liberare conditionata. Cand judecatorii vor libera conditionat, vor stabili conditiile si abia in legatura cu aceia probatiunea are competente dupa lege, pe care si le indeplineste. (...) Probatiunea…

- Criza politica din Catalonia nu poate fi rezolvata doar prin organizarea unor alegeri regionale, a declarat, marti, ministrul de Justitie din Spania, Rafael Catala, in contextul in care Guvernul de la Madrid a initiat procedurile pentru suspendarea autonomiei regiunii catalane, potrivit Reuters.…

- Coaliția de guvernare dintre PSD și ALDE scarțaie pe la crapaturi, chiar inaintea unor momente extrem de importante in Parlament. Surse politice convergente ne-au explicat ca la ultima ședința a coaliției intre Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu nervii au fost intinși la maxim. Citește…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a anuntat ca joi, in prima zi in care legea recursului compensatoriu a intrat in vigoare, au fost eliberati 529 de detinuti. In baza acestei legi, prin adaugirea celor 6 zile (..) – au iesit 529 de detinuti. In perioada urmatoare, vor fi eliberati alti peste o mie,…

- Conferința de presa susținuta de Ministerul Afacerilor Interne pe marginea subiectului reflectat in mass-media, cu privire la activitatea agenților de patrulare, modalitatea de stopare și verificare a șoferilor in traficul rutier

- La o zi distanta dupa ce președintele PSD, Liviu Dragnea, anunța ca șeful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, va depune la Curtea Constituționala sesizarea privind dosarul Belina – varianta infirmata ulterior de liderul ALDE -, minsistrul Justitiei, Tudorel Toader, a clarificat un aspect foarte important…

- Tudorel Toader a precizat ca au fost discuții in Guvern despre sesizarea CCR, dar a spus categoric ca ministrul justiției nu este abilitat sa o faca. Sesizarea la CCR poate fi facuta de președintele Senatului, al Camerei Deputaților sau premier. ”Sunt ministru, dar nu sunt membru de partid.…